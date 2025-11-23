Captan a César Acuña visitando la casa de su hermano prófugo Óscar Acuña un día después de ser allanada

César Acuña fue captado saliendo de la vivienda de su hermano | Composición: LR.

César Acuña fue captado visitando la casa de su hermano prófugo, Óscar Acuña. El líder de Alianza para el Progreso (APP) apareció ante las cámaras de un equipo periodístico de Latina, que registró cómo dos camionetas asociadas a Acuña estaban estacionadas en la cochera del inmueble. Acuña salió de la vivienda alrededor de las 11 de la mañana. El encuentro ocurrió un día después de que la casa fuera allanada por la Policía.

Como se sabe, la Fiscalía ordenó a la PNP la captura urgente del hermano de César Acuña. Óscar Acuña, quien planeaba postular con el número 1 al Congreso de la República en representación de La Libertad, es investigado por presuntamente haber recibido una serie de sobornos que habrían facilitado las operaciones de la empresa Frigoinca, compañía involucrada en el caso Qali Warma, donde se le acusa de entregar conservas en mal estado destinadas al programa de alimentación familiar.

En respuesta a las imágenes difundidas por Latina, APP publicó un comunicado en el que sostiene que la visita de Acuña a la vivienda de su hermano se debió únicamente a que acudió a ver a su cuñada y a su sobrina. Además, señaló que la visita, por sí misma, no buscaba entorpecer el proceso judicial que enfrenta su hermano.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Óscar Acuña.