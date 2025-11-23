HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     
Política

Captan a César Acuña visitando la casa de su hermano prófugo Óscar Acuña un día después de ser allanada

En un comunicado, APP argumentó que César Acuña visitó a su cuñada y sobrina, asegurando que su presencia no interfería en el proceso judicial de su hermano, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

César Acuña fue captado saliendo de la vivienda de su hermano | Composición: LR.
César Acuña fue captado saliendo de la vivienda de su hermano | Composición: LR.

César Acuña fue captado visitando la casa de su hermano prófugo, Óscar Acuña. El líder de Alianza para el Progreso (APP) apareció ante las cámaras de un equipo periodístico de Latina, que registró cómo dos camionetas asociadas a Acuña estaban estacionadas en la cochera del inmueble. Acuña salió de la vivienda alrededor de las 11 de la mañana. El encuentro ocurrió un día después de que la casa fuera allanada por la Policía.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Como se sabe, la Fiscalía ordenó a la PNP la captura urgente del hermano de César Acuña. Óscar Acuña, quien planeaba postular con el número 1 al Congreso de la República en representación de La Libertad, es investigado por presuntamente haber recibido una serie de sobornos que habrían facilitado las operaciones de la empresa Frigoinca, compañía involucrada en el caso Qali Warma, donde se le acusa de entregar conservas en mal estado destinadas al programa de alimentación familiar.

TE RECOMENDAMOS

PNP SIGUE BAJO LA MIRA: HABRÍAN FACILITADO FUGA DE ÓSCAR ACUÑA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

lr.pe

En respuesta a las imágenes difundidas por Latina, APP publicó un comunicado en el que sostiene que la visita de Acuña a la vivienda de su hermano se debió únicamente a que acudió a ver a su cuñada y a su sobrina. Además, señaló que la visita, por sí misma, no buscaba entorpecer el proceso judicial que enfrenta su hermano.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Óscar Acuña.

PUEDES VER: Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

lr.pe
Notas relacionadas
Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

LEER MÁS
Dos exfuncionarios de Gore La Libertad habrían recibido pagos para favorecer a Frigoinca de Nilo Burga

Dos exfuncionarios de Gore La Libertad habrían recibido pagos para favorecer a Frigoinca de Nilo Burga

LEER MÁS
Óscar Acuña: Fiscalía solicita a la PNP la captura urgente del hermano de César Acuña

Óscar Acuña: Fiscalía solicita a la PNP la captura urgente del hermano de César Acuña

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

LEER MÁS
“Cerpa fue quien reveló la existencia del túnel en la residencia japonesa”

“Cerpa fue quien reveló la existencia del túnel en la residencia japonesa”

LEER MÁS
Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

LEER MÁS
Caso Lavamoto: Galarreta reconoce que instruyó a allegados de Fuerza Popular a realizar aportes en efectivo en 2021

Caso Lavamoto: Galarreta reconoce que instruyó a allegados de Fuerza Popular a realizar aportes en efectivo en 2021

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Elige tu local de votación para las elecciones 2026: conoce paso a paso dónde votar

Elige tu local de votación para las elecciones 2026: conoce paso a paso dónde votar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Balean combi de los ‘Rojitos’ llena de pasajeros en SJM: dos personas quedaron gravemente heridas

Dua Lipa ya está en Lima: la estrella del pop que construye su imperio cultural

Yarita Lizeth habla sobre los rumores de romance con hijo de Dina Páucar: "Él es lindo"

Política

Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Congreso planea cortar más de S/50 millones para el Ministerio Público en plena crisis de inseguridad

Dina Boluarte: Corte Suprema evaluará impedimento de salida del país por caso cirugías este lunes 24 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Congreso planea cortar más de S/50 millones para el Ministerio Público en plena crisis de inseguridad

Dina Boluarte: Corte Suprema evaluará impedimento de salida del país por caso cirugías este lunes 24 de noviembre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025