Callao: señales de alerta rumbo a las elecciones

David Pereda Z.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Una escena se salió del guion del recorrido del presidente José Jerí en el Callao con autoridades de esta provincia, el último lunes 17: “¡La culpa la tienen los congresistas por crear esas leyes!”, “¡por culpa de esas leyes nos siguen matando!” clamaron varios chalacos. El mandatario miró con sorpresa y retomó su perorata sobre la inseguridad.

TE RECOMENDAMOS CASTILLO CONDENADO Y CASO ESPINOZA NO TERMINA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Asesinan a candidato a diputado en Piura: familia exige justicia

Jerí volvió a esta ciudad a promover un centro de vigilancia con los alcaldes del Callao, Pedro Spadaro, los distritales y la congresista Patricia Chirinos. En octubre, al iniciar la emergencia, había andado en su difícil zona sur y dialogado con el gobernador regional, Ciro Castillo Rojo.

El Callao es clave. Más del 60% de chalacos se siente inseguro de noche y casi 26% ha sido víctima de delincuencia, según el Ministerio del Interior. Es la segunda región con más denuncias de homicidio este año a octubre (243) en comparación con el mismo lapso anterior, superado solo por la capital. Hasta setiembre, tenía mayor aumento de peligro en transporte urbano (117.4%), tentativa de homicidio (50.8%) y homicidio por arma de fuego (47.5%).

Además, la Contraloría ubicó al Callao en segundo puesto a nivel de gobierno regional y primero respecto a sus municipios en sus rankings de Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional del 2024, basados en el primer año de las gestiones actuales.

Por las elecciones del próximo año, los chalacos evalúan a sus autoridades para conservarlos o retirarlos. Sus cuatro congresistas buscan reelegirse en abril: Chirinos y Noelia Herrera, de Renovación Popular; Auristela Obando, de Fuerza Popular; y Ariana Orué, de Podemos Perú. El gobernador, Castillo Rojo, no ha definido su futuro, pero se afilió a Alianza para el Progreso (APP). Spadaro, ahora de Renovación, apunta al gobierno regional en comicios de octubre.

Rumbo al Congreso

Chirinos espera postular a senadora por Renovación encabezando la lista del Callao. Herrera, Obando y Orué buscan ser diputadas por Renovación, Fuerza Popular y Podemos.

No les costó tanto llegar al Congreso por la atomización de los votos y el arrastre electoral. El aporte propio evidencia su exigua representatividad. Chirinos tuvo solo 1.10% del electorado chalaco (9.033 votos), Obando el 1.08% (8,914), Herrera 1.05% (8,619) y Orué 0.95% del padrón (7,871). Esta última llegó el 2024, en remplazo del fallecido Enrique Wong.

Ahora, cargan pobres desempeños legislativo, de fiscalización y cuestionables vínculos.

Chirinos presentó unos 116 proyectos de los cuales 16 lograron hacerse leyes. De estos, solo una se refiere exclusivamente al Callao: “declara de interés nacional y necesidad pública la restauración y conservación” de la fortaleza del Real Felipe”. Es una norma meramente declarativa y que además es iniciativa de un colectivo ciudadano de chalacos.

Herrera planteó unos 82 proyectos y 21 llegaron a leyes. Solo tres muestran atención puntual al Callao: declaran “de necesidad pública e interés público la expropiación del predio” para un nuevo Hospital Daniel Alcides Carrión, “de interés nacional y necesidad pública la creación y construcción de Hospital Nacional de Geriatría en el Callao” y “dispone la prórroga de títulos habilitantes relacionados (al) servicio de transporte” en Lima y Callao.

Obando dio unos 16 proyectos y siete son leyes, una sobre el Callao: “declara de interés nacional y necesidad pública el desarrollo turístico” de la provincia”. Otro texto de proclama.

Orué registró unos 12 proyectos y apenas uno es ley. Su única propuesta sobre al Callao está en comisión: “declara de necesidad pública e interés nacional la implementación de la Dirección Descentralizada del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) en el Callao”. Otra manifestación de buen deseo y aún en camino.

La labor de fiscalización de las congresistas cae en cuestión por sus lazos con autoridades que deben supervisar, sus rencillas políticas y controversias en denuncias de corrupción.

Chirinos llevó al Congreso colaboradores cuestionados. Su principal asesora es Giuliana Castillo, quien aparece en el caso de la red de la fiscal Patricia Benavides. Además, tuvo a Gloria Lara, quien llegó a estar condenada en primera instancia judicial por el caso del sauna-spa del exgobernador chalaco Félix Moreno, preso por corrupción, y se salvó por una de las llamadas leyes procrimen: la 3152, Ley Soto, que reduce el plazo de prescripción. Pasó de estar con Chirinos al equipo de Spadaro, como jefa de programas educativos del municipio.

Herrera tiene como principal asesora Sandra Trelles, exesposa del teniente alcalde del Callao, César Pérez Barriga, mano derecha de Spadaro y aspirante a sucederlo el 2026.

Obando tiene como su principal asesor a Luis Chirinos Morales, un exdirigente del partido Cambio Radical que cobijó a Alex Kouri, exgobernador del Callao que estuvo preso por corrupción, cuando intentó postular a la alcaldía de Lima en 2010 y al Congreso en 2011.

Orué mantiene como principal asesor a Renzo Basurco, sindicado como pareja de su hermana tras un reportaje de Cuarto Poder, de América TV. La legisladora niega ese lazo.

Chirinos es la segunda congresista que más apoyó con sus votos las seis leyes procrimen objetadas por el Ministerio Público, según un estudio de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica (PUCP). Orué también aparece en ese ranking en puesto 30.

En el lugar 12, está Jerí que ahora dice propiciar un debate sobre estas normas.

Con unas 40 posibles candidaturas presidenciales, las opciones para cambiar la representación del Callao en el Congreso abundan. Para el senado, van los excongresistas Paul García (Avanza País) y Jacques Rodrich (Fuerza Popular), el exalcalde distrital Carlos Cox (Somos Perú), los abogados Vittorio Brissolese (Juntos por el Perú) y Vicente Zea (Partido Morado), entre otros. Para diputados, están el abogado Antonio Castillo Rojo -hijo del gobernador- (APP), la excongresista Janet Sánchez (Fuerza y Libertad), la activista Luzmila Ayay (Juntos por el Perú), el comunicador Dante Alfaro (Venceremos), entre otros.

“Tenemos un elector desilusionado de la política y el respeto al voto por la alta rotación de presidentes. Podemos tener un elector visceral que castigue a los grupos que apoyaron leyes procrimen, pero al elegir otros, que no sean tan diferentes a los actuales del Congreso. O que vote con esperanza de que la situación mejore, pero que se cautive fácilmente por quien dé medidas autoritarias, sin estrategia real” dice la politóloga Marylia Cruz, profesora de la PUCP.

Regional y municipal

Para las elecciones regionales y municipales, de octubre del 2026, ya se alistan candidaturas. Spadaro y su segundo, Pérez, corren con ventaja tras aliarse con su exrival Omar Marcos, exalcalde del distrito de Ventanilla y exfigura de Chimpum. Este último dejó Avanza País, donde estaba con Paul García y cerca de Kouri, quien había pedido afiliarse a ese partido.

Al unirse con Marcos, Spadaro apunta a asegurar un triunfo en la primera vuelta regional. Con tres periodos gobernando el populoso Ventanilla, el exchimpunero puede sumarle votos para no repetir el trance del 2022, cuando el spadarista Miguel Cordano se desplomó al enfrentar en balotaje con Castillo Rojo: de un resultado de 28.45% versus 24.23% con ventaja de Cordano, se pasó al triunfo del actual gobernador con 67.95% sobre 32.05%.

Kouri apuesta a un fallo judicial pendiente: busca que se le reconozca rehabilitado de su condena de colusión, en el caso Convial de una vía expresa, por haber cumplido su prisión de cinco años, aunque no haya pagado al Estado la reparación de 26 millones de soles.

“Busco ser gobernador regional. Aún no está decido con qué partido, es muy prematuro. A los que me cuestionan, les saludo y nos veremos en las urnas” nos dijo Kouri brevemente.

También reapareció Juan Sotomayor, exalcalde del Callao, del distrito de Bellavista y fundador de Chimpum. Su presencia en misas, procesiones y bingos generan intriga sobre una postulación. “Todavía no hay nada cierto (…). Yo tengo que ver también mi salud. Tengo que ver lógicamente con qué partido estaré y a quién apoyaré” dijo al medio local Voz Perú.

Sotomayor espera sentencia por el caso Rich Port 2, sobre desfalco del municipio provincial. En el último tramo, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, designó al fiscal Rafael Gonzales Hurtado al despacho que tiene este caso. Su hermano, Miguel Ángel González Hurtado fue secretario de confianza de la entonces jueza Yrma Estrella, luego conocida por estar en la trama de los Cuellos Blancos, como también Gálvez y Sotomayor.

En Avanza País, García quedó con Raúl Odar, quien fue alcalde de Carmen de La Legua-Reynoso con Chimpum y luego estuvo en el caso Cuellos Blancos: en un audio se le oye coordinar con el entonces juez César Hinostroza favores en el Jurado Nacional de Elecciones.

Con este escenario, las elecciones del 2026 requerirán a los chalacos separar paja de trigo.

La representación en el hoyo

Patricia Chirinos es la congresista del Callao con más viajes al exterior (5), seguida de Auristela Obando (4). Chirinos además es quien tiene más licencias para no hacer semanas de representación (4), reservadas para trabajo in situ, aunque las aprovecha para promocionarse en videos. El forado en la avenida Gambetta, que une el Callao al norte hacia Chancay, fue un reciente motivo. Sin embargo, el problema remite a tiempos de Chimpum, partido que integró con Álex Kouri, Moreno y Juan Sotomayor: sus gestiones en el Callao vendieron el terreno colindante que ahora se busca expropiar para salvar la vía.