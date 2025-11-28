HOYSuscripcion LR Focus

Política

Congreso: con votos de Fuerza Popular, Perú Libre y APP avanza ley que da más poder a la JNJ

A última hora se incluyó el debate y aprobación de este predictamen en la Comisión de Justicia del Congreso. Al momento de la votación fueron 10 los votos a favor que se impusieron contra los 6 en contra y 3 abstenciones. 

Con los votos del fujicerronismo y aliados se aprobó el predictamen que empodera a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) permitiendo que sea esta institución la encargada de designar a los fiscales provisionales y jueces supernumerarios del Ministerio Público y el Poder Judicial, respectivamente.

A última hora se incluyó el debate y aprobación de este predictamen en la Comisión de Justicia del Congreso. Al momento de la votación fueron 10 los votos a favor que se impusieron contra los 6 en contra y 3 abstenciones.

Fujicerronismo respaldó norma que afecta al sistema de justicia

Los votos a favor vinieron en su mayoría de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso. Votaron a favor los congresistas: David Jiménez, Martha Moyano, Tania Ramirez, Flavio Cruz, Waldemar Cerrón, Américo Gonza, Luis Cordero, Magaly Ruíz, Edgard Tello y Jorge Morante.

La minoría opositora vino de María del Carmen Alva (Acción Popular), Rosselli Amuruz (Avanza País), Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Gladyz Echaiz (Honor y Democracia) y Margot Palacios (No agrupado). Se abstuvieron: Noelia Herrera y
Milagros Jáuregui de Renovación Popular; y José Balcázar (Perú Libre).

Era de esperarse el respaldo del fujicerronismo, pues el predictamen recae en dos proyectos de ley diferentes que llevan por autores al Perúlibrista Américo Gonza y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, respectivamente.

Proyecto de Américo Gonza buscaría blindar a autoridades

El primero de ellos es el proyecto de Ley 10585/2024-CR, presentado por Gonza Castillo. La iniciativa propone modificar el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, para incluir como nueva competencia la facultad de designar a los jueces y fiscales provisionales de todos los niveles, así como a los jueces supernumerarios.

A su vez, busca modificar los artículos 74 y 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indicando que el cargo de presidente de la Corte Suprema será otorgado al juez titular con mayor antigüedad y tendrá una gestión de 2 años. Una vez termine su mandato, también se generará el termino de juez supremo.

En cuanto a los jueces supernumerarios estos serían elegidos por la JNJ por medio de un concurso público y en estricto orden de mérito.

De igual forma, se pretender cambiar los artículos 37 y 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Indica que el fiscal de la Nación será elegido por la Junta de Fiscales Supremos por un período de 02 años, excepcionalmente se ampliará el plazo de mandato por otros dos. Concluido su mandato, también genera el término del cargo de Fiscal Supremo.

Esto cambia las reglas actuales en las que la máxima autoridad del Ministerio Público es elegida por un período de tres años, que puede ser prorrogable por dos años más por reelección. Es decir, se tiene 5 años de gestión y no 4 como pretende la norma de Gonza Castillo.

Los Fiscales Supremos, Superiores y Provinciales serán designados en la condición de Provisionales, por la JNJ.

Durante la sesión de la Comisión de Justicia, el referido congresista de Perú Libre sustentó su propuesta de ley indicando que hay algunos jueces "puestos a dedo" que responden no al sistema de justicia sino "a quien los puso ahí".

"Es el caso de los jueces supernumerarios y en la Fiscalía que como no son designados por un concurso externo, le deben el favor a quien los pone en ese cargo", dijo.

Además, dejó entrever otro motivo y es que su iniciativa serviría para blindar a autoridades investigadas. "Un solo juez puede ponerse por encima de la voluntad general de millones de peruanos. Hemos visto como presidentes, gobernadores y alcaldes son destituidas o inhabilitadas por una sola persona (en referencia a los jueces)", refirió.

En ese sentido, consideró que las altas autoridades de ambas instituciones deben ser elegidas por un "órgano externo" como la JNJ para que "no respondan a quién los designó".

Propuesta del defensor del Pueblo debilita el sistema de justicia

La iniciativa de la Defensoría del Pueblo señala que será la JNJ, previo concurso, la encargada de elaborar un cuadro de méritos obligatorio para que los jueces y fiscales provisionales ocupen, de manera temporal, sus puestos. Además, se determina que dicha elección se llevará a cabo bajo una serie de disposiciones.

Para el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo propone que las plazas sean ocupadas en el siguiente orden, según sea la postulación: jueces supremos provisionales, superiores titulares, superiores provisionales y especializados y/o mixtos titulares; jueces de paz letrados titulares y/o auxiliares jurisdiccionales nombrados.

Mientras que para el Ministerio Público ocurriría lo mismo: fiscales supremos provisionales, fiscales superiores titulares y/o los fiscales supremos adjuntos titulares, superiores provisionales, fiscales provinciales titulares y/o los fiscales superiores adjuntos titulares, fiscales provinciales provisionales.

