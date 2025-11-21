General de Trujillo responsabiliza a Dircocor de Lima por fallido operativo contra Óscar Acuña

General PNP de Trujillo culpa a Dircocor Lima por fuga de hermano de César Acuña. Foto: composición LR

El jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, informó que hasta el momento la Policía de La Libertad no tiene información del paradero del prófugo Óscar Acuña, hermano del líder de Alianza Para el Progreso (APP).

Según Llerena, la intervención policial fue ejecutada por la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), y que su comando en La Libertad no tenía conocimiento ni fue convocado para colaborar en la operación.

“La región de La Libertad no ha tenido conocimiento de la operación, ya que fue llevada a cabo por un grupo especial bajo el mando del general Lira, director de la Policía Anticorrupción, quien contó con su personal, inteligencia y fiscales de Lima. Nosotros no hemos tenido conocimiento de ese asunto”, dijo la autoridad policial.