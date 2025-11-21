General de Trujillo responsabiliza a Dircocor de Lima por fallido operativo contra Óscar Acuña
Hermano del líder de Alianza Para el Progreso, continúa prófugo tras intervención de otras tres personas por el caso Frigoinca.
- Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal
- Congreso: SAC aprueba inhabilitar a fiscales Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos
El jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, informó que hasta el momento la Policía de La Libertad no tiene información del paradero del prófugo Óscar Acuña, hermano del líder de Alianza Para el Progreso (APP).
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Según Llerena, la intervención policial fue ejecutada por la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), y que su comando en La Libertad no tenía conocimiento ni fue convocado para colaborar en la operación.
TE RECOMENDAMOS
PNP SIGUE BAJO LA MIRA: HABRÍAN FACILITADO FUGA DE ÓSCAR ACUÑA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
“La región de La Libertad no ha tenido conocimiento de la operación, ya que fue llevada a cabo por un grupo especial bajo el mando del general Lira, director de la Policía Anticorrupción, quien contó con su personal, inteligencia y fiscales de Lima. Nosotros no hemos tenido conocimiento de ese asunto”, dijo la autoridad policial.