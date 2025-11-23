Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú, a cargo del general Luis Lira Limo, conocían el paradero de Óscar Acuña, hermano de César Acuña, hasta la noche del martes 18 de noviembre, horas antes del operativo por el caso Frigoinca.

De acuerdo con la información recogida por La República, agentes de la PNP seguían cada paso de Óscar Acuña mediante técnicas de observación, vigilancia y seguimiento, el denominado Ovise que se realiza a cada uno de los investigados, horas antes de una orden de detención.

¿Qué ocurrió? Fuentes allegadas a la PNP informaron a este medio que todo estaba listo para la captura del hermano de César Acuña; sin embargo, una fuga de información impidió que se cumpliera con el objetivo.

Agentes encubiertos tenían vigiladas dos viviendas de Óscar Acuña en Trujillo: una ubicada en la urbanización Alboreda y otra en la calle Valle Riestra, en la urbanización San Fernando.

Los agentes también seguían cada paso de Óscar Acuña, incluidas reuniones con personas allegadas a Alianza para el Progreso y otros encuentros de carácter familiar.

Si bien había sido apartado de APP tras el escándalo de los 77.000 soles que recibió del empresario Nilo Burga, él seguía manteniendo contacto y participando en reuniones del partido.

Óscar Acuña recibió una llamada

Precisamente, el martes 18 de noviembre, ‘Osquitar’, como era conocido el hermano de César Acuña, se encontraba en el parque Carlos Martínez de Compañón, ubicado en la urbanización San Andrés de la ciudad de Trujillo, alrededor de las 6:20 de la tarde.

Acuña, quien vestía un polo rojo jean azul y zapatillas, estaba sentado en una de las mesas del local Bruale junto al parque con una persona de aproximadamente 35 años, identificado como Jordan B Mendoza, quien lo ayudaba a movilizarse. En esa breve reunión también participaban seis jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 25 y 30 años.

Jordan Mendoza sería una de las personas de confianza de Óscar Acuña que lo acompaña a todo lugar. Foto: difusión.

Luego de conversar con los jóvenes, Óscar Acuña se dirigió al local de APP, situado a pocos metros del parque, en la avenida Martínez de Compañón. Fue en ese momento cuando recibió una llamada telefónica que lo alertó sobre el operativo en su contra, según lo reportó el portal web Buena Pepa y corroborado por este medio.

Las mismas fuentes precisan que, tras realizar breves coordinaciones con la persona que lo asistía, Jordan B Mendoza, un vehículo llegó al local para recogerlo y, acto seguido, abandonó el lugar con rumbo desconocido.

El soplo no solo fue para Óscar Acuña, sino también la información del operativo le llego al Aníbal Morillo Arquero, exgerente general del sector Salud de Trujillo.

Esto fue más evidente cuando la PNP y la Fiscalía llegan en horas de la madrugada a la vivienda de Morillo y este abre la puerta de su casa sin ningún tipo de asombro. El exfuncionario vestido con una polera beige, pantalón celeste y unas sandalias crocs amarillas dio todas las facilidades como si todo estuviera

preparado para la diligencia.

Fuentes de APP precisaron que un primer momento Morillo quería fugarse; sin embargo, lo convencieron de que se quede durante el operativo, dado que recibiría todo el apoyo del partido y de César Acuña.

Fiscalía pide a la PNP captura de Óscar Acuña

Al respecto, la Fiscalía remitió a la Policía Nacional del Perú una solicitud “de manera muy urgente” con el propósito de intensificar la captura de Óscar Acuña Peralta, ante la posible fuga de información de la propia PNP.

La medida fue dispuesta por el fiscal adjunto provincial Carlos Daniel Meza Fernández y dirigida al general Luis Alberto Lira Limo, jefe de la Dircocor.

Esto, luego de conocerse que la jueza Leky Chagua Payano ordenó el operativo el 14 de noviembre, pero el operativo de captura se realizó 5 días después. Sobre el tema, se conoció que la Dirección contra la Corrupción de la PNP demoró en garantizar la efectividad del operativo. Solo se pudo detener a 3 de los 5

investigados en el caso Frigoinca.

Milton Helmer Broca Alcántara y Óscar Acuña Peralta no fueron detenidos pese a la vigilancia que se realizó.

El jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, informó que la intervención policial fue ejecutada por la Dircocor y que su comando en La Libertad no tenía conocimiento ni fue convocado para colaborar en la operación. Sin embargo, fuentes allegadas no descartan que también se pudo haber filtrado por el manejo que tiene APP en la región.

“La región de La Libertad no ha tenido conocimiento de la operación, ya que fue llevada a cabo por un grupo especial bajo el mando del general Lira, director de la Policía Anticorrupción, quien contó con su personal, inteligencia y fiscales de Lima. Nosotros no hemos tenido conocimiento de ese asunto”, dijo la autoridad policial.