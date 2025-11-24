Imágenes inéditas de Óscar Acuña horas antes del operativo: hermano de César Acuña era vigilado por PNP

Óscar Acuña sigue no habido. Desde el 19 de noviembre que la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) realizó un operativo para detenerlo por estar involucrado en el caso Frigoinca, el hermano de César Acuña se esfumó tras ser alertado de la detención.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La República corroboró con el portal Causa Justa imágenes inéditas que fueron captadas Óscar Acuña, horas antes de que se realice el operativo en su contra.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Como se sabe, los agentes de inteligencia seguían cada paso de Óscar Acuña, incluidas reuniones con personas allegadas a Alianza para el Progreso y otros encuentros de carácter familiar.

Óscar Acuña. Fotos: portal Causa Justa

Fue así que, el martes 18 de noviembre, Óscar Acuña se encontraba en el parque Carlos Martínez de Compañón, ubicado en la urbanización San Andrés de la ciudad de Trujillo, alrededor de las 6:20 de la tarde.

Oscar vestía un polo rojo jean azul y zapatillas, estaba sentado en una de las mesas del local Bruale junto al parque. En la reunión estaban seis jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 25 y 30 años, además de una persona de aproximadamente 35 años, identificado como Jordan B Mendoza, quien siempre lo ayudaba a movilizarse.

Fuentes allegadas a la PNP informaron que luego de conversar con los jóvenes se dirigió al local de Alianza para el Progreso donde fue alertado a través de una llamada.

Óscar Acuña. Fotos: portal Causa Justa

Se destaca que días previos al operativo, los agentes PNP tenían vigiladas las dos viviendas de Óscar Acuña en Trujillo: una ubicada en la urbanización Alboreda y otra en la calle Valle Riestra, en la urbanización San Fernando.

Óscar Acuña es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias, tras ser el mediador entre funcionarios del sector Salud de Trujillo para beneficiar al empresario Nilo Burga.

De acuerdo con la carpeta fiscal, la colaboradora eficaz 5-1-2025 proporcionó información sobre el dinero destinado a Óscar Acuña por S/77.000 en importes que van desde lo S/5.000 hasta los S/30.000. Estos pagos, presume Fiscalía, se habrían hecho pasar o estaría disfrazado como "préstamos" porque no se habrían devuelto.