Carlos Álvarez: “Yo apoyaba al gobierno de Fujimori, pero no sus tropelías”

Carlos Álvarez debuta como candidato y político en esta campaña electoral. Ha hecho suyo el tema del combate contra la inseguridad ciudadana. ¿Qué tan novedosa es su propuesta? ¿Confía realmente en quienes lo acompañan? ¿y qué recuerda de su paso por el Canal 7 controlado por Fujimori y Montesinos? El comediante responde en esta entrevista.

Carlos Álvarez dice que renunciaría a su candidatura si País para Todos rompe el acuerdo de no llevar a candidatos con antecedentes graves. Fotografía: Marco Cotrina / La República | Marco Cotrina / La República

Ya has dicho que quieres ser presidente porque quieres servir a este país. La pregunta que te quería hacer es, ¿por qué deberíamos elegirte?

Bueno, ahí entramos en la elección popular. Estamos en que la gente elige entre los pre-candidatos que están y que serán los nuevos candidatos de las elecciones internas. Yo levanté esta bandera contra la inseguridad ciudadana y la ola criminal de manera auténtica y genuina. Ya he recorrido mi país, estoy defendiendo al Perú y sobre todo a mis ciudadanos de una ola criminal inmisericorde. Y creo que no estamos para tibiezas. Aquí tenemos que tomar el toro por las astas y el Estado debe mostrar los colmillos. Lamentablemente nuestro país ya es tierra de nadie, es un baño de sangre. Y aparte hay otros temas importantes como educación, salud, trabajo, etc. También estoy acompañado de un gran equipo técnico. Si me dieran ese honor, sería para trabajar por el país y entregarme de lleno a pacificarlo.

Ahora, tu falta de experiencia en gestión pública es conocida, pero más notoria es tu falta de experiencia en política. ¿Qué garantiza que, si tú sales elegido, el partido que te lleva no usará eso para ganar algunos escaños que les sirvan de blindaje para casos de corrupción?

Bueno, lamentablemente ese es el cáncer, es la metástasis que hay en esta clase política. Yo no creo que estemos en una democracia fallida o un Estado fallido, sino en una clase política fallida. Y por eso, cuando digo que no tengo experiencia política o experiencia en gestión pública, bueno, en cierta forma esa es una buena noticia, porque no soy responsable del desastre que hay actualmente en el Perú. Por eso es que tenemos nosotros el 20% de diputados y senadores filtrados, todos limpios, y ahora estamos en el filtro del 80% de la cuota del partido. Hablamos de denuncias graves, nada de sentenciados, nada de antecedentes, no queremos delincuentes mañana con inmunidad. El acuerdo que tengo con el partido es sólido en ese sentido.

Pero sí hay investigados en tu partido, el propio presidente del partido (Vladimir Meza).

Y que se someta a la justicia. No tiene sentencia, pero que se someta a la justicia.

Y si llega al Senado, se ganaría un blindaje, inmunidad.

Bueno, la inmunidad sí. Ese tema lo estamos viendo con el presidente del partido. Él tiene unos temas, porque fue funcionario, tengo entendido que en Áncash. Bueno, todo funcionario sale con problemas. Pero hay problemas y hay problemas. Él está allanado a la justicia, está en todas las investigaciones. Y que la justicia diga si es inocente o culpable. Y ya se verá en su momento.

En las entrevistas que te he visto en las redes, en YouTube, un comentario frecuente de los espectadores es: “Carlos Álvarez llegaría a la presidencia a aprender”. Esa es una desventaja.

Bueno, son los comentarios. Y yo estoy aprendiendo, estoy trabajando, me estoy nutriendo. Aparte de que todo lo que he aprendido como peruano, no ha sido en las aulas universitarias. He aprendido recorriendo mi país, viendo cara a cara sus problemas, su miseria, su coraje para salir adelante, sus problemáticas. Y ese trabajo viene respaldado por 40 años de una labor social que nunca buscó votos ni un proyecto político, sino simplemente empatía. He aprendido a conocer cómo está la salud pública, in situ. No desde un escenario cerrado, con estadísticas, sino ahí, en la cancha, en el terreno.

¿Pero dirías que llegarías a aprender igual?

Tengo para eso el respaldo de un equipo técnico. Yo siento que estamos aquí para aprender. Creo que todos aprendemos algo siempre. Yo no tengo títulos. Quizá este país no tenga un problema de falta de títulos, sino falta de sentido común, falta de vergüenza.

Si tú no postularas, ¿votarías por un candidato que llegue a aprender a la presidencia?

Tendría que ver su equipo. Porque si no tiene un equipo, no solamente capaz, honesto y que ame al país y que entregue todo lo posible para su país, obviamente no votaría. Y nosotros estamos reuniendo un gran equipo. Estoy acompañado de Julia Príncipe, que para mí es una autoridad y una garantía anticorrupción, del ingeniero Juan Sheput y de muchas personas del equipo económico.

Has dicho que quieres “jubilar a la clase política vergonzante”. Debo entender entonces que tu partido es lo nuevo, lo disruptivo.

País para Todos es un partido nuevo, nace de un movimiento regional. Se llamaba antes el maicito, tengo entendido. Y no siento que sea un vientre de alquiler. Porque a veces de los vientres de alquiler salen unos abortos horribles, políticos. Creo que los que han tenido la oportunidad, que han estado en el poder, dan todas las soluciones ahora. Ahora hacen foros, hacen simposios, convenciones, con todas las soluciones. Pero, qué construyeron en el poder, qué hicieron. No nos pueden venir a hablar como los grandes sabiondos. Yo creo que aquellos que han tenido la oportunidad, ya cumplieron un ciclo. Ahora llamemos a los mejores, a los nuevos.

Ahora, si ustedes son la renovación, ¿qué tan nuevo es el señor Sheput, que ha sido ministro del señor Toledo, ha sido congresista del señor PPK, ha sido ministro del señor Merino, y apoyó en el 2021 la candidatura del señor Acuna?

Bueno, tenemos la experiencia del señor Sheput, que es importante. Está limpio, no tiene antecedentes penales, no tiene una acusación. Eso para mí se valora mucho. Muchas personas pueden haber trabajado en gobiernos, pero no todos son corruptos. Hay gente buena que ha trabajado en los gobiernos, y a esos lo estamos convocando también. ¿Por qué no?

Tengo mucha curiosidad por tu oficio de comediante ¿Lees mucho para construir otros personajes?

Sí.

Eres un tipo muy informado, digamos.

Sí, me gusta, porque creo que, si el imitador solamente se dedica a imitar, se vuelve un remedón nada más. En cambio, hay que dar una personalidad, una estructura a los personajes, y luego vas avanzando según la crítica que haya, según las metidas de pata que cometan. Por ejemplo, vemos a tal o cual político que da una declaración y luego se puede imitar. Como cuando Dina cantaba “la vida es una falsía”. Y luego cantaba el señor “Don Gato, ron, ron”. Y empiezo con la broma, repito lo mismo, pero la crítica está cuando digo, “y la policía no atrapa a Cerrón y el presidente se hace el huevón”.

Claro, también has dicho “soy contestatario con el poder, así tiene que ser el humor político”. ¿Esa es la definición para ti?

Bueno, por eso me han votado de cinco canales de televisión. Y yo soy muy agradecido, porque soy hijo de la televisión nacional, pero cada canal tiene su línea. Y yo voy a todos los canales que me invitan, y no tengo ningún problema, pero cada uno tiene sus intereses, y uno a veces colisiona. Y en eso sí tenemos que ser irreverentes, y a veces hemos tenido problemas.

¿Cuál ha sido la salida de un canal de televisión que te ha dolido más?

Yo diría que todo ha sido parte del aprendizaje, de la experiencia. Uno de los últimos canales fue Willax, me dio mucha pena, porque ya teníamos un contrato y no se pudo concretar. Y tenía a mis artistas, estaban muy ilusionados en continuar. Y uno de mis actores tenía cáncer, estaba en tratamiento, y eso sí me dolió mucho, por él, por mi amigo, no por mi trabajo.

¿Qué actor era?

Lelo Costa, que gracia a Dios ya se está recuperando. Y en otras ocasiones ha sido por política. De un canal me sacaron porque una vez hice la parodia de los Humadams. Eran los Humadams, no los Adams. Y todos tenían que salir como locos.

Bueno, no había que esforzarse mucho con esa familia.

Sí (se ríe). Claro, pues. Pero, cuando ya comienzan a ponerte la pauta en el humor político, eso es imperdonable

¿Te arrepientes de alguna caracterización?



No, porque todos son mis hijos, todos tienen mi ADN, están reconocidos. Pero nunca imitaría a algunos miserables, como a Abimael Guzmán o Víctor Polay.

¿Te cansa que te llamen montesinista?

No, porque yo sé que es parte de una campaña política, que quieren desprestigiarme, o quieren encasillarme en esas cosas. Yo fui el primero que imité a Vladimiro Montesinos, cuando él estaba en el poder, ojo, así que, ¿cuál es el problema? Creo es una etiqueta, un cliché, un sambenito que me quieren poner, lo cual no me molesta, porque yo he sido muy claro, y no soy hipócrita, que cuando apoyé la lucha con el terrorismo, lo reconocí. Porque muchos de los que antes aupaban a alguien, ahora lo desconocen.

A ver, hablemos un poco de eso. Hay un Vladivideo de junio de 1999, en el que Montesinos comenta que va a instruir a Tulio Loza y a ti para que ridiculicen a los hermanos Andrade. ¿Por qué diría una cosa así?

Bueno, en el juicio, él dijo que había unos criptónomos, que eran nombres que usaban de otro personaje, y no era justamente yo. Que justo estaba yo en Canal 7, bueno pues.

Pero qué casualidad, ¿no?

Bueno, se habla de coincidencia. Pero había otros hombres, que no los revelaron por inteligencia. Ojalá los revelaran, ¿no? Sin embargo, yo di la cara, estuve ahí en el juicio, yo no me fui a Japón, no me fui a Tokio, no me fui a Colombia, ni a París, ni me escondí, ni debajo de la cama, ni como don Nicanor que se desapareció, o como Cerrón, no, yo di la cara. El que tiene la limpieza y la inocencia, da la cara, no se esconde. Y, ahora, el tema de Canal 7 lo voy a revelar. Eso sí fue una jugada muy sucia que me hicieron, por el tema de esta acusación en la Base Naval, porque recuerdo que el fiscal dijo que había seis meses en los que yo no había cobrado en el canal. “No figuran las facturas -decía-, por lo tanto, usted ha recibido financiamiento del SIN”. Esa era su teoría, pero las facturas yo sí las tenía. ¿Por qué desaparecieron de la contabilidad del Canal 7 las facturas? Eso no lo sé. Y ya había otro gobierno, tenía algún fundamento el fiscal, pero yo lo desbaraté.

Entiendo que la acusación por haber recibido financiamiento del SIN está archivada, eso está claro.

Qué bueno.

Pero lo que quiero entender es tu presencia en Canal 7, porque tú dices que el humor tiene que ser contestatario. ¿Fuiste contestatario con Fujimori cuando trabajaste en Canal 7 en el 2000?

Mira, hice unos sketches donde yo en ese tiempo apoyaba la lucha contra el terrorismo, la lucha contra los políticos adversarios. La época de Fujimori fue un momento totalmente distinto. Yo apoyaba a ese gobierno, pero no a las tropelías que estaba haciendo. Pero creo que Fujimori cometió no solamente errores, sino también delitos, y ya los ha pagado.

¿Entonces en esa época no fuiste contestatario?

No, nunca he sido contestatario. Lo que pasa es que hay cosas que ustedes no saben, hay sketches que no salían. ¿Por qué? Bueno, eso también se vio en el juicio.

¿Fujimori o el Canal 7 vetaban tus sketches?

Sí. Había sketches de periodistas, de otras noticias, y no salían al aire. Entonces llegó un momento en que ya no se pudo continuar esta situación.

Me has dicho que eres una persona muy informada, que trabajas con mucha dedicación en tus personajes. ¿Tú en el 2000 no conocías las denuncias por transfugismo, por el pase de congresistas a las fuerzas fujimoristas? ¿Conocías las denuncias por irregularidades en la segunda reelección del señor Fujimori?

Fue de dominio público.

¿Lo parodiaste?

Sí, lo parodié, sí.

¿En Canal 7?

En Canal 7. Bueno, ya a finales, porque fue en el 2000, y ahí ya se terminó el convenio.

¿Sabes que hay uno de esos programas en YouTube? En ese programa, tú, caracterizado como el señor Tudela y luego como el señor Fujimori, avalas que el señor Fujimori haya recibido su credencial de presidente, a pesar de todas las denuncias de fraude que hubo en esa elección, y también justificas el pase de congresistas a su bancada.

Bueno, mira, ahí, en ese sentido, no recuerdo bien el detalle del sketch. Estás hablando de hace 25 años. Pero lo que sí se ha visto, a la luz de los hechos, es que cambian de bancada, y hasta ahora lo siguen haciendo. O sea, saltan como pulgas. Yo no sé si hay un tema pecuniario de por medio. El video Kouri-Montesinos salió a posteriori. Y yo no sabía, como para decir: le han pagado a este señor por pasarse a esa bancada.

¿Montesinos te chantajeó de alguna manera para que trabajaras en Canal 7?

No.

Vamos a tus propuestas. Has dicho que les darás 24 horas a los delincuentes extranjeros para que salgan del país.

Así es.

¿Cómo se consigue eso? Porque es un acto de fe. Probablemente nadie acuda.

Bueno, ya esta migración extranjera, y hablo de los delincuentes, es inmanejable. Yo siento, como lo he declarado antes, que han secuestrado al Perú y hay que ir en su rescate. Y los criminales extranjeros son inmisericordes, demasiado crueles, te matan por un celular y ya sabemos el diagnóstico, que es terrible. Bueno, para esta propuesta se lanza un comunicado y punto, se acabó. Se van en 24 horas. Y si no se van, bueno, salimos con las fuerzas armadas y las fuerzas policiales a limpiar el país. La vida de un peruano vale mucho más que la de un tipo que esté asaltando y asesinando peruanos. Mira qué está pasando con José Kast, con el que yo no estoy de acuerdo. Va a sacar a los migrantes ilegales y los va a poner en Tacna. No. El Perú no es el patio trasero de Chile, por si acaso. Entonces, sentémonos con el señor Kast, quien gane la presidencia, porque ahora está como favorito, en esta segunda vuelta en Chile, y, bueno, vamos a conseguir un corredor humanitario directo para que, por vía aérea o marítima, se vayan los extranjeros a su país, no pasando por el Perú. Porque entre esos migrantes ilegales de los que habla el señor Kast no sabemos si hay asesinos, sicarios o extorsionadores.

Otra idea tuya sobre el tema de seguridad es sacar a los delincuentes y probablemente llevarlos al Cecot o a Guantánamo. ¿Cómo se financia eso?

Y ahora viene el tema. ¿Cuánto nos cuesta que ellos estén acá con sus extorsiones? ¿Cuánto le cuesta al país la criminalidad? Todo eso hace 5 puntos del PBI. Miles de millones. Aparte de los 15 mil millones que gastan todas las empresas en seguridad, que eso debería invertirse en la economía del país. Y eso lo dije porque todavía no tenemos los megapenales. La verdad es que aún no estamos listos. Podría hacerse un convenio de extraterritorialidad, con El Salvador o con Estados Unidos. Que hable el Ministro de Justicia con el Secretario del Estado Americano, con el Secretario de Justicia.

¿No estás lanzando algunas ideas sin tener claro cómo se van a hacer?

Es que tienen que administrarse legalmente, no hacemos lo que me da la gana. No es así.

Pero ahora mismo no sabes cuánto te costaría, por ejemplo, sacar a la gente al Cecot.

No tenemos ese financiamiento ni tenemos ese presupuesto.

Pero lanzas la idea.

Lanzo a la idea porque tuve una reunión con el asesor de Bukele, el señor Danilo Morales. Comentamos ese tema, cómo es que Estados Unidos sí ha enviado algunos criminales al Cecot, los más peligrosos. Lo ideal sería primero tener los megapenales. Hasta que no se hagan los megapenales, ¿qué hacemos con estos criminales peligrosos? Porque al INPE lo van a reestructurar. Hace meses vengo diciendo que es un organismo lamentablemente corrupto. No digo que todos los agentes del INPE son corruptos, pero hay corrupción

¿Hay alguna situación, alguna cosa que podría pasar que te haga renunciar a tu candidatura?

Sí, por supuesto que sí. Yo no tengo apego al poder. Pase lo que pase y gane quien gane, todos tenemos que darnos la mano. Si yo ganara, yo extendería la mano para trabajar juntos con los mejores, con los que quieran trabajar bien por el Perú, con la gente buena, con la gente decente, con la gente que quiere este país. Y ahora estamos en el filtro de los congresistas y si no se cumple el acuerdo de que no pueden entrar candidatos con denuncias graves, menos con antecedentes, yo doy un paso al costado. Yo no voy a fallar a la gente. Ese no es mi estilo.

Muchos han dicho lo mismo.

Bueno, pero a mí se me van a creer, porque tengo valores y principios.