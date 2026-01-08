HOYSuscripcion LR Focus

Política

Carlos Espá critica al Congreso por despilfarros en bonos y almuerzos, pero lleva a Jorge Montoya en su lista al Senado

La candidatura presidencial de Carlos Espá del partido SíCreo ha generado rechazo tras haber incluido al congresista Jorge Montoya en su lista al Senado para las elecciones 2026.

Espá recibió críticas de usuarios por llevar a Montoya en su lista al Senado. Foto: composición LR
La candidatura presidencial de Carlos Espá, líder del partido SíCreo, tuvo duras críticas contra el Parlamento al señalar que no tienen a nadie a quien responder. No obstante, sus declaraciones han generado un importante debate político ya que lleva al congresista Jorge Montoya Manrique en su lista al Senado de la República para las elecciones generales de 2026.

"En los últimos 25 años nos hemos convertido en un sistema parlamentarista, el Congreso hace lo que se le da la gana y no responden ante nadie. Han pasado de un presupuesto de 350 a 1250 millones de soles. A fin de año les sobra la plata y se las reparten en bonos, se compran almuerzo de 80 soles por persona, hay un descontrol", sostuvo para Willax.

Sin embargo, Espá, quien es periodista de profesión, tuvo la decisión de sumar a Montoya, un congresista con amplio historial en la política peruana, quien incluso ha sido rechazado dentro y fuera de su propio electorado. Montoya es un almirante retirado y congresista que postula al Senado con el número 5 en la lista.

Es importante resaltar que las declaraciones de Espá hacen alusión a un reportaje de Cuarto Poder que reveló que en diciembre del año 2022, el Congreso aprobó una adenda con el fin de elevar de 15 a 80 soles el costo de las comidas por cada parlamentario. En ese entonces, Montoya en vez de hacer una autocrítica, atacó a los periodistas que lo cuestionaron.

"Lo que he observado es una mala intención en hacer el reportaje. Primero, se burlan de que se pida carne y pollo de primera calidad, ¿qué cosa quieren que se pida? ¿de tercera? A la persona y al canal que ha hecho el reportaje les pregunto, ¿qué comen ustedes? Comida de tercera seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. (...) Cuando se quiere hacer algo con mala intención, se ve y este reportaje es con mala intención. No es un tema de investigación periodística para encontrar un fraude o mal uso del dinero. (...) Querrán que comamos alfalfa seguramente", declaró Montoya Manrique.

Críticas de propios simpatizantes

Cabe recordar que tras el anuncio de la inclusión de Montoya, grupos de simpatizantes de SíCreo en regiones como el sur del país expresaron su descontento e incluso borraron propaganda del partido en señal de rechazo, ya que consideraron una contradicción con el mensaje de renovación política que Espá intentaba proyectar.

En respuesta, Espá publicó un mensaje en redes defendiendo la apertura de su agrupación a nuevas figuras. Aseguró que su partido no “cierra la puerta a nadie” y que busca enfoques diversos para recuperar la autoridad y el rumbo del país.

