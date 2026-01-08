HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal Tomás Aladino Gálvez se zurra en la masacre | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

José Jerí llama a Edmundo González en apoyo a la transición de Venezuela y este responde: "Nuestra región requiere unión"

El presidente interino José Jerí conversó con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia y le confirmó su apoyo al proceso de transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Jerí conversó con el opositor venezolano acerca de la situación en Venezuela. Foto: composición LR
El presidente interino José Jerí sostuvo esta jueves una conversación telefónica con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien le manifestó su apoyo en el proceso de transición en el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Según lo publicado en redes sociales, Jerí le confirmó su "respaldo para que el proceso de transición hacia la institucionalidad democrática en su país, culmine con el respeto de la voluntad popular venezolana, manifestada en julio de 2024", en las que Gonzáles fue proclamado como ganador por sectores opositores.

Tuit de Presidencia.

Por su parte, Gonzáles Urrutia agradeció el apoyo de Jerí y resaltó la unión que debe haber para que esa transición sea acompañada adecuadamente en medio de la situación política que atraviesa Venezuela.

"Nuestra región requiere de unión. Y en ese sentido, sostuve una conversación con el Gobierno del Perú para abordar la situación de Venezuela y la importancia de fortalecer una coordinación regional que acompañe la transición democrática. Una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio y la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas. Agradezco al Perú su respaldo al pueblo venezolano", escribió en sus redes sociales.

Tuit de Edmundo Gonzáles.

Cabe resaltar que el González Urrutia afirmó que la “normalización” de Venezuela solo podrá concretarse cuando se excarcele a todos los ciudadanos detenidos por motivos políticos y se respete, sin interpretaciones ni ambigüedades, según él, la voluntad mayoritaria expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024. "Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta", dijo Gonzáles.

lr.pe

Trump ordena el retiro de EE.UU. de 66 organizaciones internacionales

Por su parte, Trump, suscribió el miércoles una orden ejecutiva mediante la cual dispuso el retiro del país de 66 organizaciones internacionales, incluidas agencias de las Naciones Unidas y otros espacios multilaterales que, de acuerdo con un pronunciamiento de la Casa Blanca, “han dejado de responder a los intereses estadounidenses”.

La medida, plasmada en un memorando presidencial, ordena a todos los departamentos y entidades del Ejecutivo poner fin a la participación y al financiamiento de 31 organismos del sistema de la ONU y de otras 35 organizaciones externas a este, las cuales —según el comunicado oficial— actúan en contra de los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos.

