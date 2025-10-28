HOYSuscripcion LR Focus

Carlos Álvarez es oficialmente el precandidato presidencial de País Para Todos para las próximas Elecciones

Junto a él conforman la plancha presidencial María Chambizea Reyes como primera vicepresidenta, y Diego Guevara Vivando como segundo vicepresidente.

Carlos Álvarez es oficialmente el precandidato presidencial del partido País Para Todos. Junto a él conforman la plancha presidencial María Chambizea Reyes como primera vicepresidenta, y Diego Guevara Vivando como segundo vicepresidente.

En el listado publicado en el portal oficial del partido también figura una segunda lista de precandidatos “reemplazantes” donde figura como postulante a la presidencia de la República Jorge Dávila, junto a Carmen López a la primera vicepresidencia. A diferencia de la primera lista, en esta no figura un segundo vicepresidente.

Para el Congreso bicameral, uno de los precandidatos es Vladimir Meza, exalcalde provincial de Huaraz entre los años 2011 y 2014 y presidente de País Para Todos, que aspira llega al Senado.

Inicio de Carlos Álvarez en País Para Todos

El 5 de julio del 2024, Álvarez anunció su afiliación al partido de Meza y descartó tener intención de formar un partido político propio. “Jamás estuvo en mi cabeza formar un partido ni entrar en política. Siempre hice ayuda social por más de 35 años. Nunca mi trabajo social lo quise asociar a la política. Otra cosa por más que quiera formar otro partido ya no hay tiempo. El Congreso solo dio plazo hasta el 12 de julio para que cualquier peruano que quiera afiliarse a algún partido lo haga", anotó.

Además, explicó los motivos que lo llevaron a afiliarse fue que Vladimir Meza reconoció sus errores y los explicó en un video público. Cuando aún no se había afiliado, Álvarez dijo: “Quiero agradecer a Vladimir Meza, reconocer su desprendimiento y sinceridad, cosa que asombra viniendo de un político al ofrecerme su agrupación política ‘País para Todos’. Su invitación me cae de sorpresa. Le pido a usted tiempo para evaluarlo ya que este es un paso muy importante en mi vida”.

“Lo que menos quiero es perder el cariño del público, el cual gané durante 41 años de vida artística y dar un paso de esa magnitud significa no fallarle a los peruanos, hablarles con la verdad, rodearme de la mejor gente y no decepcionarlos. No es una decisión fácil formar parte de un partido, pero sí me importa mucho lo que ustedes: el público, comenten y me recomienden”, agregó.

Sobre Vladimir Meza, se conoce que fue alcalde de Huaraz y señalado, en el 2022, por el empresario Zamir Villaverde de interceder con el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, en favor del candidato Pedro Castillo en las últimas elecciones, además de enfrentar investigaciones por los presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

