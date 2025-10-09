HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Leslie Stewart, Fernando Armas y más actores peruanos exigen la salida de Dina Boluarte tras atentado contra Agua Marina

El atentado contra Agua Marina en Chorrillos ha causado una fuerte indignación dentro del mundo artístico peruano. Figuras del entretenimiento piden la renuncia de Dina Boluarte por fallas en seguridad nacional.

Carlos Álvarez, Fernando Armas y Leslie Stewart expresaron su protesta y consternación por la situación actual del país, afectando a millones de peruanos. Fotos: Sandy Carrión/La República
Carlos Álvarez, Fernando Armas y Leslie Stewart expresaron su protesta y consternación por la situación actual del país, afectando a millones de peruanos. Fotos: Sandy Carrión/La República | Fotos: Sandy Carrión/La República

El atentado contra Agua Marina, la noche del miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, no solo ha generado indignación en el mundo de la música, sino en todo el ambiente artístico. En conversación con La República, diversas figuras del entretenimiento alzaron su voz de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y exigieron su pronta salida por falta de manejo en seguridad nacional.

Durante la conferencia de prensa que se realizó este jueves 9 de octubre para promover la prevención en la lucha contra el cáncer de mama, Leslie Stewart, Fernando Armas y Carlos Álvarez no ocultaron su molestia contra las autoridades peruanas por no tener manejo ante la problemática que afecta a millones de peruanos.

PUEDES VER: Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en pleno concierto: 'No merecen esto'

Leslie Stewart espera la salida de Dina Boluarte

La actriz Leslie Stewart lamentó profundamente los minutos de terror que vivieron los músicos de Agua Marina en Chorrillos. “Estoy dolida, como la mayoría de los peruanos, dolidas, el corazón se me estrecha. Estoy muy sentida porque cada peruano está sufriendo de una extorsión, de un maltrato y no es justo. Encima, vemos a las autoridades que se burlan con mensajes completamente estúpidos y absurdos. No sé si la señora Dina -porque para mí no es presidenta- tiene asesores. ¿Le dicen que diga una cosa y dice otra?, porque lo que usted dice en los mensajes no tiene ni pies ni cabeza. Es una burla para los peruanos”, dijo indignada.

Por otro lado, Leslie Stewart exigió al Poder Judicial, a la Policía y a las autoridades penitenciarias ejercer acciones rápidas para enfrentar el sicariato. “Es un grupo de gente que realmente se tiene que poner las pilas para que los peruanos podamos trabajar decentemente y tranquilos, como lo hemos hecho siempre. Estoy muy consternada por lo que está pasando, muy triste y esperar que esta señora se vaya ¡ya!”, agregó.

PUEDES VER: Viuda de Paul Flores conmueve con impactante mensaje tras atentado contra Agua Marina: 'Lo viví en carne propia'

lr.pe

Fernando Armas revela que sus hijas quieren irse del Perú

El actor cómico Fernando Armas lamentó la situación del país debido a que la gente no puede divertirse con tranquilidad. Eso afecta directamente a los pequeños negociantes que van a los conciertos a ganarse un sencillo y también a las mismas agrupaciones, que se ven obligadas a hacer un alto a su agenda.

“De por sí ya venimos viviendo clima de terror, de zozobra, de miedo. Ahora te da nuevamente un shock. La gente trata de distraerse de tanto problema, se va a un local a bailar y a disfrutar; y sucede algo que va a ahuyentar a las agrupaciones, que no van a querer hacer bailes. El público no va a querer asistir a bailes porque no hay seguridad y la gente que también se dedica a negocios, porque hay mucha gente emprendedora que vende sus gaseosas, sus aguas, sus chelas, etc. Terrible”, manifiesta.

El actor de ‘El reventonazo’ también contó que la situación le afecta mucho, no solo porque lo pone triste, sino también porque parte de su familia quiere irse del Perú debido al alto índice de criminalidad. “Nos deprime y nos angustia porque no solamente somos artistas, también somos padres de familia. Mis hijas ponen en sus redes sociales que no quieren vivir en el país porque está desolado y desprotegido. Entonces, ¿cómo se siente uno como padre? Apenado porque nuestros hijos sufren esas condiciones”, añade Armas, quien exige cadena perpetua o condenas más drásticas contra los delincuentes.

