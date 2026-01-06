Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, concretó su intención de disolver los Equipos Especiales Lava Jato, Los Cuellos Blancos, contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y el equipo para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip). En ese marco, también oficializó la exclusión del coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, así como la de uno de sus principales investigadores del caso Odebrecht, José Domingo Pérez.

En esa misma línea, no solo se oficializó la exclusión de Vela Barba y Pérez Gómez, sino también la del resto de fiscales que integraban el equipo. No obstante, la mayoría fueron reasignados a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. En el caso de Pérez Gómez y Vela Barba, no se hizo ninguna mención a una nueva designación, lo que implica su apartamiento total del caso Lava Jato.

En diálogo con La República, el fiscal Pérez Gómez confirmó que la resolución emitida por Gálvez lo aparta por completo del caso Lava Jato. Asimismo, precisó que, al no habérsele asignado un nuevo destino, sería ubicado en la Fiscalía Anticorrupción —Primera Fiscalía Supraprovincial para casos de Corrupción—, dado que ese es su título de nombramiento.

Pérez tenía a su cargo el caso Cócteles —pendiente de que se defina si se archiva o no—, así como el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Anteriormente, consiguió una sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo en el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato.

En cuanto a Rafael Vela, el excoordinador del Equipo Especial continuará en el Ministerio Público y estará ubicado en la Primera Fiscalía Superior de Lavado de Activos. Sin embargo, también queda apartado de todo el caso Lava Jato.

De acuerdo con la Resolución N.º 007-2026-MP-FN, las apelaciones y otras incidencias relacionadas con los casos estarán a cargo de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Con esta decisión, Vela queda fuera del caso Lava Jato.

Los demás fiscales que fueron asignados a las otras fiscalías de lavado de activos continuarán a cargo de sus casos hasta que concluyan. Los integrantes del Equipo Especial Lava Jato formarán parte de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, quien es dirigida por el exmiembro del grupo disuelto, Germán Juárez Atoche.

Juárez Atoche fue ascendido en diciembre pasado debido a su destacable gestión al haber conseguido las sentencias contra los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra, así como contra la ex primera dama, Nadine Heredia.