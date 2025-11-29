HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     
Política

Duberlí Rodríguez: “La derecha está maniobrando para tener el camino despejado en las elecciones”

Líder de Unidad Popular llegó a Puno para participar del primer congreso de su partido. Rodríguez cuestionó la reciente sentencia contra Pedro Castillo.

Expresidente del Poder Judicial cuestionó idoneidad de candidatura de Vicente Alanoca. Foto: Liubomir Fernández.
Expresidente del Poder Judicial cuestionó idoneidad de candidatura de Vicente Alanoca. Foto: Liubomir Fernández.

Cada vez más políticos llegan a la región Puno con miras a las próximas elecciones generales del 2026. Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial y líder del partido Unidad Popular, arribó al altiplano para el primer congreso de su partido.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En diálogo con La República, Rodríguez no dudó en defender a Pedro Castillo, quien este jueves 27 de noviembre fue sentenciado por conspiración para la rebelión, por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

TE RECOMENDAMOS

CASTILLO CONDENADO Y CASO ESPINOZA NO TERMINA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: PJ desacata orden del TC: declara improcedente pedido del JNE de anular inscripción del partido de Duberlí Rodríguez

lr.pe

Rodríguez dijo que el exmandatario no ha cometido ningún delito. “Lo mucho que ha hecho es una infracción constitucional. (…) lo que hay es una judicialización de la política”, precisó. Vale mencionar que Rodríguez fue abogado de Aníbal Torres, expremier y quien también fue hallado culpable el último jueves por el fallido golpe.

Derecha se allana el camino para elecciones

El expresidente del Poder Judicial consideró que la derecha se curó en salud y lo que pasó con Pedro Castillo y Guillermo Bermejo fue impedirles su candidatura, no obstante, se mostró seguro que en segunda instancia serían liberados. Sin embargo, remarcó que ya fueron perjudicados porque no podrán ser candidatos.

“La derecha está maniobrando para que el camino quede despejado, pero el pueblo es sabio. El pueblo sabe que arbitrariamente sentenciaron a Guillermo Bermejo que tenía intención de 7 % en el sur. La derecha no quiere personas con respaldo popular”, dijo.

Opina sobre la situación de Venceremos

Rodríguez habló además sobre Vicente Alanoca, quien fue desplazado por Ronald Atencio en elecciones internas de la alianza de izquierda Venceremos. Dejó entrever que el catedrático universitario puneño no estaba a la altura de ser candidato presidencial.

“(Eligieron a Ronald Atencio) porque vieron en el compañero (Vicente Alanoca) un temperamento muy vacilante y no era firme ni tajante contra el modelo neoliberal. Teniendo una posición no muy firme no podríamos ir en buenas condiciones a campaña electoral”, dijo.

Notas relacionadas
Pedro Castillo no anunció que será candidato presidencial para las elecciones generales del 2026

Pedro Castillo no anunció que será candidato presidencial para las elecciones generales del 2026

LEER MÁS
Guido Bellido busca que se debata su proyecto de ley que otorga amnistía a Pedro Castillo y Betssy Chávez

Guido Bellido busca que se debata su proyecto de ley que otorga amnistía a Pedro Castillo y Betssy Chávez

LEER MÁS
Pedro Castillo: Poder Judicial condena a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión

Pedro Castillo: Poder Judicial condena a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ulises Villegas: confirman condena de 6 años de cárcel y ordenan captura de alcalde de Comas

Ulises Villegas: confirman condena de 6 años de cárcel y ordenan captura de alcalde de Comas

LEER MÁS
Asesinan a candidato a diputado en Piura: familia exige justicia

Asesinan a candidato a diputado en Piura: familia exige justicia

LEER MÁS
Carlos Bromley: “Detención de expresidentes impacta en la salud mental de los peruanos"

Carlos Bromley: “Detención de expresidentes impacta en la salud mental de los peruanos"

LEER MÁS
Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

LEER MÁS
Gobierno proclama estado de emergencia en tres distritos de Tacna e impone restricciones a tránsito y reuniones

Gobierno proclama estado de emergencia en tres distritos de Tacna e impone restricciones a tránsito y reuniones

LEER MÁS
Wilson Soto se retracta y retira proyecto que exigía título profesional a influencers

Wilson Soto se retracta y retira proyecto que exigía título profesional a influencers

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025