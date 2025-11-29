Duberlí Rodríguez: “La derecha está maniobrando para tener el camino despejado en las elecciones”

Cada vez más políticos llegan a la región Puno con miras a las próximas elecciones generales del 2026. Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial y líder del partido Unidad Popular, arribó al altiplano para el primer congreso de su partido.

En diálogo con La República, Rodríguez no dudó en defender a Pedro Castillo, quien este jueves 27 de noviembre fue sentenciado por conspiración para la rebelión, por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Rodríguez dijo que el exmandatario no ha cometido ningún delito. “Lo mucho que ha hecho es una infracción constitucional. (…) lo que hay es una judicialización de la política”, precisó. Vale mencionar que Rodríguez fue abogado de Aníbal Torres, expremier y quien también fue hallado culpable el último jueves por el fallido golpe.

Derecha se allana el camino para elecciones

El expresidente del Poder Judicial consideró que la derecha se curó en salud y lo que pasó con Pedro Castillo y Guillermo Bermejo fue impedirles su candidatura, no obstante, se mostró seguro que en segunda instancia serían liberados. Sin embargo, remarcó que ya fueron perjudicados porque no podrán ser candidatos.

“La derecha está maniobrando para que el camino quede despejado, pero el pueblo es sabio. El pueblo sabe que arbitrariamente sentenciaron a Guillermo Bermejo que tenía intención de 7 % en el sur. La derecha no quiere personas con respaldo popular”, dijo.

Opina sobre la situación de Venceremos

Rodríguez habló además sobre Vicente Alanoca, quien fue desplazado por Ronald Atencio en elecciones internas de la alianza de izquierda Venceremos. Dejó entrever que el catedrático universitario puneño no estaba a la altura de ser candidato presidencial.

“(Eligieron a Ronald Atencio) porque vieron en el compañero (Vicente Alanoca) un temperamento muy vacilante y no era firme ni tajante contra el modelo neoliberal. Teniendo una posición no muy firme no podríamos ir en buenas condiciones a campaña electoral”, dijo.