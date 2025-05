Elecciones 2026: Carlos Álvarez y Vladimir Meza, el presente y pasado de los hombres fuertes de País para Todos

El humor es político. Los buenos chistes son, en esencia, un recurso discursivo que expone tanto nuestras carencias como nuestras fortalezas. Burlarse de los rivales políticos puede ser una forma efectiva de desacreditarlos. Hacer reír al electorado es una habilidad escasa y envidiada en la agitada contienda electoral. Carlos Álvarez lo sabe bien: su trayectoria como el humorista peruano por excelencia podría convertirse en un punto fuerte de su campaña. No obstante, el uso previo de esta herramienta también podría convertirse en un traspié para el candidato.

Detrás de Álvarez hay otra figura: Vladimir Meza, presidente del partido País para Todos, que busca llevar al humorista a la presidencia, permanece aún en las sombras. A diferencia de Álvarez, Meza no es nuevo en la política. Exalcalde de Huaraz, ha forjado junto al cómico una relación simbiótica que podría llevarlo a tener influencia, desde un segundo plano, en el Palacio de Gobierno.

Carlos Álvarez: el precandidato humorista y sus nexos con el fujimorismo

Carlos Álvarez ha declarado que no ofrecerá declaraciones a la prensa hasta mediados de este año. Esta nota respeta su decisión. Sin embargo, su incursión política ha generado el suficiente interés como para hablar de él. Para el politólogo Alejandro Mejía, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Álvarez representa una figura que no debe subestimarse.

"Su irrupción en la escena política ya lo configura como un outsider. Hay que entender que su candidatura, así como las propuestas 'radicales' que difunde en redes sociales —como la pena de muerte o el retiro de la CIDH— responden a un fenómeno contemporáneo de surgimiento de candidatos de ultraderecha, con agendas conservadoras y una presencia de 'showman', como en los casos de Trump en Estados Unidos y Milei en Argentina", comenta.

Desde los primeros años del siglo, Álvarez ha sido responsable de algunas de las imitaciones más recordadas de presidentes y expresidentes peruanos: Toledo, García, Humala, Vizcarra, Sagasti, Castillo y Boluarte. Pero fue a inicios de los 2000, poco antes de la caída del régimen fujimorista, cuando el humorista estrechó vínculos con el autoritarismo, imitando a los opositores del entonces dictador.

Un programa que se creía perdido fue recuperado en internet. En 'Los Álvarez', emitido por el extinto canal TNP (hoy TV Perú), el comediante parodiaba a Mario Vargas Llosa, Alejandro Toledo y otros críticos del régimen fujimorista. Según relata la transcripción de una de las reuniones de Vladimiro Montesinos, la línea editorial del programa cómico de Álvarez habría sido ordenada por el principal asesor del régimen.

En una conversación grabada entre Montesinos, Tomás Gonzáles y Luis Bedoya de Vivanco, se sugiere una coordinación con el comediante para ridiculizar a los opositores de la dictadura. Montesinos afirma: “Ahora, lo que sí voy a hacer yo con el Canal 7 es que Tulio Loza y Álvarez lo empiecen a ridiculizar (a Andrade)”. El video rescatado de 'Los Álvarez' muestra efectivamente al humorista parodiando al entonces alcalde de Lima, Alberto Andrade.

En diálogo con su colega Jean Carlo Manrique, más conocido como ‘El Tobi’, Álvarez admitió haber apoyado al régimen fujimorista, aunque trató de restarle importancia: “En cierto momento, cuando apoyé la lucha contra el terrorismo, mi arte estuvo influenciado por ello y fue un error. Y bueno, pedí disculpas a mi público. (…) Yo no tengo amigos en la política, muy pocos. Sin embargo, ese ha sido mi trabajo hace 42 años (...) No me volveré a equivocar”, declaró.

Vladimir Meza: presidente de País para Todos y exalcalde de Huaraz

Poco se sabe sobre Vladimir Meza. El perfil bajo del presidente de País para Todos podría ser una estrategia deliberada. Permanecer fuera del foco mediático también es una forma de hacer política. Meza no es ajeno a la actividad pública. Natural de Huari, fue alcalde de Huaraz entre 2011 y 2014. Posteriormente, intentó postular al cargo de gobernador regional de Áncash, pero fue excluido del proceso por irregularidades en su inscripción.

Su gestión como alcalde no estuvo exenta de cuestionamientos. Informes periodísticos locales señalan que fue acusado de haber causado un perjuicio millonario en una obra de renovación de redes de agua potable. Según el medio ancashino 'Noticiero Libre', dicha obra fue adjudicada mediante cartas fianzas presuntamente falsas, presentadas por el Consorcio Huaraz. Meza fue denunciado por el presunto delito de colusión agravada. Se ha criticado la lentitud en el avance del caso, que estaría próximo a prescribir.

Al respecto, el exalcalde de Huaraz señaló a La República lo siguiente: "Como toda autoridad y funcionario público, efectivamente tuve denuncias, muchas de ellas ya archivadas, y el caso del consorcio Huaraz está todavía en proceso, esperando que las instituciones jurisdiccionales puedan de una vez concluir".

Este no es el único señalamiento en su contra. Zamir Villaverde, sindicado como operador político del expresidente Pedro Castillo, afirmó que Meza habría participado en coordinaciones con Jorge Luis Salas Arenas, entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para favorecer a Castillo en el conteo de actas. A pesar de la acusación, no existen pruebas sólidas que respalden la hipótesis de un fraude electoral.

Meza responde a las acusaciones de Villaverde de la siguiente forma: "Esos dichos pasarán como una parte anecdótica de mi vida política, porque fui un chivo expiatorio del delincuente Zamir Villaverde, al punto de que nunca probó nada y solo se burló de la justicia para salir de la cárcel. No estoy considerado ni como testigo ni como denunciado en este caso; por el contrario, he querellado a ese señor por la difamación contra mi persona".

El líder del partido que busca lanzar a Álvarez a la presidencia confesó la razón que lo llevó a contar con el cómico como opción electoral: "Invitamos a Carlos Álvarez porque es una persona que no forma parte de la clase política ineficiente y corrupta que genera inestabilidad política y social en nuestro país, como la que estamos viviendo", señaló a este medio.

Carlos Álvarez se ha pronunciado sobre su vínculo político con Meza: “Nunca fue mi intención formar un partido político. Pero los partidos son los vehículos para estar en la arena política. No hay partido impoluto. (…) El señor Meza me recibió en un video. (…) Hasta este minuto, ellos están cumpliendo. El día que no sea así, me retiro”. Lo cierto es que, de ganar Álvarez las elecciones, Meza tendría un acceso directo e influencia sobre la Presidencia.

"Lo de Vladimir Meza con Álvarez puede replicar lo ocurrido con Vladimir Cerrón y Pedro Castillo"

Durante nuestra conversación, el politólogo Alejandro Mejía comentó otros aspectos relevantes sobre la candidatura de Carlos Álvarez. A su juicio, el carisma y la popularidad del humorista podrían jugar a su favor en la contienda electoral.

“Lo interesante de Álvarez es que es un personaje muy popular, sobre todo por su humor incómodo y directo contra la clase política peruana. Hay antecedentes de cómicos que llegaron a la presidencia, como Jimmy Morales en Guatemala o Zelensky en Ucrania. Por eso, no hay que perder de vista su candidatura, que ya aparece en algunas encuestas como una opción para 2026”, señaló.

Mejía opinó también que el pasado fujimorista del humorista será su mayor debilidad durante la campaña: “Será su mayor lastre y sus adversarios se lo recordarán constantemente. Sin embargo, él ha reconocido su error y se ha disculpado, algo poco común entre los políticos tradicionales. Su mayor reto será desvincularse del fujimorismo y construir una candidatura genuina, ajena al establishment político. No olvidemos que el electorado peruano tiene una memoria corta, y Álvarez juega con el hecho de que esta sería su primera incursión formal en la política”.

El politólogo también advirtió que Vladimir Meza podría funcionar como un “asesor en las sombras”, una figura que ya hemos visto en la política nacional. “Lo de Meza con Álvarez puede replicar lo ocurrido entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. Este es el problema de tener ‘invitados’ como candidatos, en lugar de cuadros con trayectoria dentro del partido. Eso permite que el dueño del partido imponga su propia agenda e incluso a los candidatos al Congreso. Meza es un personaje controvertido, con varias denuncias, y ha invitado a Álvarez por su popularidad, buscando así desviar la atención sobre sí mismo y las investigaciones que lo rodean”, concluyó.