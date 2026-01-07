José Antonio Kast sobre el incremento de la minería ilegal en Perú: "Tenemos tecnología para colaborar"

José Antonio Kast afirmó que Chile puede aportar tecnología y control portuario para frenar la minería ilegal que afecta a Perú. Foto: Melissa Landa / LR

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se pronunció sobre el avance de la minería ilegal en Perú y afirmó que Chile cuenta con tecnología suficiente para colaborar en el control de esta actividad ilícita. Sus declaraciones se dieron luego de un encuentro con el presidente del Congreso peruano, José Jerí, en el que abordaron temas de seguridad y cooperación regional.

Durante una conferencia de prensa desde el aeropuerto Jorge Chávez, José Antonio Kast advirtió que la expansión de la minería fuera de la ley representa un problema grave para el país. Señaló que este fenómeno no solo afecta al medio ambiente y a la recaudación fiscal, sino que también fortalece redes criminales que operan a escala transnacional. “Aquí (Perú) hay un problema serio con la minería. Nosotros tenemos tecnología suficiente para colaborar", comentó.

Kast planteó la necesidad de reforzar los controles en los puertos de la región. Indicó que es clave asegurar terminales marítimos seguros para evitar que los minerales extraídos ilegalmente salgan por países vecinos y lleguen a mercados internacionales sin trazabilidad.

El electo presidente aseguró que Chile está en condiciones de apoyar con sistemas tecnológicos y mecanismos de supervisión en sus propios puertos. Según explicó, esta cooperación permitiría detectar cargamentos irregulares y cerrar rutas utilizadas por la minería ilegal, en coordinación con las autoridades de Perú.