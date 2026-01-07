HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira Las 10 del día con César Romero
Mira Las 10 del día con César Romero     Mira Las 10 del día con César Romero     Mira Las 10 del día con César Romero     
EN VIVO

🚨SE DESATA LA GUERRA POR EL PETRÓLEO Y FUERZA POPULAR EN LÍOS POR RAMÍREZ | #las10deldía

Política

José Antonio Kast sobre el incremento de la minería ilegal en Perú: "Tenemos tecnología para colaborar"

El presidente electo de Chile sostuvo que su país puede aportar capacidades técnicas y controles portuarios para frenar el tráfico de minerales ilegales, tras una reunión con el presidente José Jerí en Lima.

José Antonio Kast afirmó que Chile puede aportar tecnología y control portuario para frenar la minería ilegal que afecta a Perú. Foto: Melissa Landa / LR
José Antonio Kast afirmó que Chile puede aportar tecnología y control portuario para frenar la minería ilegal que afecta a Perú. Foto: Melissa Landa / LR

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se pronunció sobre el avance de la minería ilegal en Perú y afirmó que Chile cuenta con tecnología suficiente para colaborar en el control de esta actividad ilícita. Sus declaraciones se dieron luego de un encuentro con el presidente del Congreso peruano, José Jerí, en el que abordaron temas de seguridad y cooperación regional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante una conferencia de prensa desde el aeropuerto Jorge Chávez, José Antonio Kast advirtió que la expansión de la minería fuera de la ley representa un problema grave para el país. Señaló que este fenómeno no solo afecta al medio ambiente y a la recaudación fiscal, sino que también fortalece redes criminales que operan a escala transnacional. “Aquí (Perú) hay un problema serio con la minería. Nosotros tenemos tecnología suficiente para colaborar", comentó.

TE RECOMENDAMOS

EN EL REINO DE LA IMPUNIDAD Y VENEZUELA EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí y presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reúnen en Palacio de Gobierno

lr.pe

Kast planteó la necesidad de reforzar los controles en los puertos de la región. Indicó que es clave asegurar terminales marítimos seguros para evitar que los minerales extraídos ilegalmente salgan por países vecinos y lleguen a mercados internacionales sin trazabilidad.

El electo presidente aseguró que Chile está en condiciones de apoyar con sistemas tecnológicos y mecanismos de supervisión en sus propios puertos. Según explicó, esta cooperación permitiría detectar cargamentos irregulares y cerrar rutas utilizadas por la minería ilegal, en coordinación con las autoridades de Perú.

Notas relacionadas
Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes "ilícitos" de Joaquín Ramírez

Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes "ilícitos" de Joaquín Ramírez

LEER MÁS
Investigaciones de muertes en las protestas son enviados a fiscalías que no conocen los casos

Investigaciones de muertes en las protestas son enviados a fiscalías que no conocen los casos

LEER MÁS
Congresista Ana Zegarra es excluida de las elecciones 2026 por sentencia vigente por delito doloso

Congresista Ana Zegarra es excluida de las elecciones 2026 por sentencia vigente por delito doloso

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial admite demanda de amparo de Delia Espinoza que busca revertir su inhabilitación impuesta por el Congreso

Poder Judicial admite demanda de amparo de Delia Espinoza que busca revertir su inhabilitación impuesta por el Congreso

LEER MÁS
Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes "ilícitos" de Joaquín Ramírez

Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes "ilícitos" de Joaquín Ramírez

LEER MÁS
Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

Elecciones 2026: 32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

LEER MÁS
Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

LEER MÁS
Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

LEER MÁS
Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

Rafael Vela y José Domingo Pérez quedan fuera del caso Lava Jato tras desactivación del Equipo Especial

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY por la Supercopa de España: ¡gol de Roony Bardghji!

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

Política

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Investigaciones de muertes en las protestas son enviados a fiscalías que no conocen los casos

Banda de narcotraficantes brasileña se arraiga en zona fronteriza de Ucayali

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Investigaciones de muertes en las protestas son enviados a fiscalías que no conocen los casos

Banda de narcotraficantes brasileña se arraiga en zona fronteriza de Ucayali

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025