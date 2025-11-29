Se desplegaron cincuenta miembros de las Fuerzas Armadas en la frontera con Chile. | Andina | Andina

Alrededor de cincuenta miembros de las Fuerzas Armadas fueron desplegados este 29 de noviembre a la zona de frontera entre Perú y Chile, luego de que el presidente José Jerí declarara el estado de emergencia en Tacna. Los agentes del orden llegaron al Complejo Fronterizo Santa Rosa, con el fin de fortalecer la vigilancia, así como coordinar operativos conjuntos y mejorar la capacidad de respuesta en los puntos de control migratorio.

"Vamos a declarar el estado de emergencia en la frontera con Chile para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país", comunicó el mandatario del Perú vía X.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, arribó a la zona en tensión para coordinar medidas adicionales con representantes del Ejército, la Policía Nacional, Migraciones, SUCAMEC, así como otras instituciones y autoridades regionales y locales.

Refuerzan controles en frontera con Chile y Perú

A través de una publicación en El Peruano, el Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada – Los Palos. También se dispuso la creación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada y comités de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica para articular operativos y reportar resultados.

Asimismo, las autoridades de la PNP y el Ejército cubrirán dos tramos principales: del hito 1 al 25 —incluidos 8 km en Santa Rosa— y otros 15 km en un segundo sector de la frontera.

Por su parte, el ministro Vicente Tiburcio informó que la Cancillería, liderada por Hugo de Zela, sostendrá una reunión virtual con autoridades chilenas para evaluar posibles salidas humanitarias.

Crisis en frontera tras propuestas de José Antonio Kast

El próximo domingo 14 de diciembre, se realizará la segunda vuelta electoral en Chile. El panorama político del país, actualmente gobernado por Gabriel Boric, anticipa que el eventual sucesor sería José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, quien ha propuesto la expulsión inmediata de todos los extranjeros en condición irregular —en su mayoría venezolanos—, así como el cierre de fronteras con Bolivia y Perú.

Su discurso, abiertamente confrontacional, ha generado inquietud entre la población migrante. No obstante, esta tensión no es nueva: en 2023, el endurecimiento de la política migratoria chilena llevó a miles de venezolanos a abandonar el país y quedar varados durante semanas en la frontera con Perú, que también exige visa y pasaporte para su ingreso.

Por su parte, la Fundación Defensoría Migrante de Chile ha rechazado la postura antiinmigratoria de José Kas, pero reconoce que el temor ha aumentado en las últimas semanas. Rodolfo Noriega, presidente de la asociación, explicó para La República que el discurso no es nuevo ni reciente, sino que se arrastra desde procesos electorales anteriores. Recordó que la agrupación está integrada por sectores ultraconservadores, algunos con posturas abiertamente autoritarias. Según dijo, no se trata solo de una disputa ideológica entre izquierda y derecha, sino de corrientes extremistas: “estoy hablando de grupos nazis que portan esvásticas”, advirtió.

