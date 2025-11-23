HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Carlos Álvarez lamenta el fallecimiento de Guillermo Rossini: "Fue un ícono, una leyenda"

Carlos Álvarez destacó el vasto legado de Guillermo Rossini en la comedia peruana, que marcó a varias generaciones, esto a su salida del cementerio Jardines de la Paz.

Carlos Álvarez destacó el legado de Guillermo Rossini. Foto/Composición: LR
Carlos Álvarez destacó el legado de Guillermo Rossini. Foto/Composición: LR

El mundo del entretenimiento está de luto tras el fallecimiento de Guillermo Rossini, una figura destacada en la comicidad peruana. Los actos fúnebres del fundador de 'Los chistosos' se realizaron el domingo 23 de noviembre en el velatorio del cementerio Jardines de la Paz, en La Molina, bajo estricto privado.

Familiares, compañeros de trabajo, amigos, entre ellos Carlos Álvarez, llegaron hasta el recinto y, a su salida, lo describió como "un ícono, una leyenda". El candidato a la presidencia se refirió a Guillermo Rossini como el primer gran imitador de la televisión peruana, un pionero que inspiró a generaciones enteras.

Fallece Guillermo Rossini, imitador radial ícono de 'Los Chistosos', a los 93 años

lr.pe

Carlos Álvarez se despide de Guillermo Rossini

Carlos Álvarez subrayó el legado de Guillermo Rossini. "Más que una figura, es un ícono, una leyenda. No solamente fue un humorista, sino también el primer imitador en el que muchas de nuestras generaciones nos hemos inspirado. Y los mejores recuerdos, pues, en 'Risas y salsa'. Todo un señor, que es lo que voy a destacar: un señor correcto, que ha llevado su carrera con decencia y con respeto al público", declaró.

Asimismo, el humorista agregó: " Dios le ha brindado 93 años de vida, y yo creo que eso es un premio del Señor hacia él, hacia su esposa, y hacia sus hijos. Creo que han tenido esos 93 años siempre juntos, con amor y, sobre todo, cerca de su corazón".

PUEDES VER: Renato Rossini Jr: ¿qué vínculo posee el influencer con Guillermo Rossini, actor y comediante peruano?

lr.pe

Guillermo Rossi falleció a los 93 años

Guillermo Rossi falleció el sábado 22 de noviembre a los 93 años. Aunque la noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes lo recuerdan por su destacada participación en 'Los chistosos', el comediante enfrentó una afección cardiaca en sus últimos años, e incluso llegó a recibir atención en el Instituto Nacional Cardiovascular de EsSalud. En el 2019, se le realizó una angioplastia periférica, una intervención mínimamente invasiva por cateterismo.

Se sabe que asistía constantemente a terapias de rehabilitación cardiaca para que mantengan una mejor calidad de vida. A pesar de estos malestares, Rossini se sintió complacido en vida por haber alcanzado cada uno de sus metas profesionales en el escenario, la radio y la televisión. Decidió retirarse de la radio en 2021, luego de una trayectoria de más de seis décadas y una vida dedicada al humor.

