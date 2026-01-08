JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 señaló que en la hoja de vida de Mario Vizcarra no se registró el número completo del expediente de la sentencia del candidato presidencial. Esa información incompleta dificulta realizar la verificación de antecedentes de Vizcarra. Perú Primero tiene un día para subsanar dicho error.
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró inadmisible la candidatura de Mario Vizcarra al Senado por haber consignado una sentencia suspendida por peculado en 2005. En ese contexto, el órgano electoral le otorgó dos días a Perú Primero para subsanar los errores en el marco de las Elecciones 2026.
Sin embargo, a través de la Resolución n.º 00042-2026-JEE-LIC2/JNE, el JEE de Lima Centro 2 le otorgó un día más de forma excepcional para que el partido político presente la sentencia completa del delito declarado en la hoja de vida de Vizcarra, así como la constancia o resolución de la rehabilitación, de ser el caso.
El pedido del organismo electoral se dio debido a que en el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida, en el numeral V “Relación de Sentencias”, el número de expediente de Vizcarra está incompleto, lo que dificulta la verificación de los antecedentes del candidato al Senado.
Asimismo, detalló el JEE, tampoco se puede supervisar la calidad del autor, cómplice o partícipe del referido ilícito penal.
El organismo electoral aclaró que esa información es obligatoria de presentar; si no, estarán bajo apercibimiento de que la candidatura sea declarada improcedente.
Decisión del JEE