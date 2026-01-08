HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Fiscal Tomás Aladino Gálvez se zurra en la masacre | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 señaló que en la hoja de vida de Mario Vizcarra no se registró el número completo del expediente de la sentencia del candidato presidencial. Esa información incompleta dificulta realizar la verificación de antecedentes de Vizcarra. Perú Primero tiene un día para subsanar dicho error.

Mario Vizcarra también corre el riesgo de no poder postular al Senado. Foto: Composición/LR
Mario Vizcarra también corre el riesgo de no poder postular al Senado. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró inadmisible la candidatura de Mario Vizcarra al Senado por haber consignado una sentencia suspendida por peculado en 2005. En ese contexto, el órgano electoral le otorgó dos días a Perú Primero para subsanar los errores en el marco de las Elecciones 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Sin embargo, a través de la Resolución n.º 00042-2026-JEE-LIC2/JNE, el JEE de Lima Centro 2 le otorgó un día más de forma excepcional para que el partido político presente la sentencia completa del delito declarado en la hoja de vida de Vizcarra, así como la constancia o resolución de la rehabilitación, de ser el caso.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN RIESGO Y EL PERÚ EN EL MUNDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Lista de candidatos del APRA en peligro: sentencias y mal llenado de actas les juega en contra

lr.pe

El pedido del organismo electoral se dio debido a que en el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida, en el numeral V “Relación de Sentencias”, el número de expediente de Vizcarra está incompleto, lo que dificulta la verificación de los antecedentes del candidato al Senado.

Asimismo, detalló el JEE, tampoco se puede supervisar la calidad del autor, cómplice o partícipe del referido ilícito penal.

El organismo electoral aclaró que esa información es obligatoria de presentar; si no, estarán bajo apercibimiento de que la candidatura sea declarada improcedente.

PUEDES VER: JEE declara inadmisible apelación contra rechazo de tacha a fórmula de Renovación Popular

lr.pe
Decisión del JEE

Decisión del JEE

Notas relacionadas
Futuro de Mario Vizcarra en manos del JNE: se define su continuidad en las Elecciones 2026

Futuro de Mario Vizcarra en manos del JNE: se define su continuidad en las Elecciones 2026

LEER MÁS
Mario Vizcarra tras ser excluido de las Elecciones 2026: “Una decisión sin pies ni cabeza (…) No me van a doblegar”

Mario Vizcarra tras ser excluido de las Elecciones 2026: “Una decisión sin pies ni cabeza (…) No me van a doblegar”

LEER MÁS
Mario Vizcarra: JEE declara improcedente plancha presidencial de Perú Primero y queda fuera de las Elecciones 2026

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente plancha presidencial de Perú Primero y queda fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

LEER MÁS
RMP sobre conversación entre Trump y Petro: "El presidente de Estados Unidos es muy cambiante, es desconcertante"

RMP sobre conversación entre Trump y Petro: "El presidente de Estados Unidos es muy cambiante, es desconcertante"

LEER MÁS
JEE declara inadmisible lista de candidatos del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

JEE declara inadmisible lista de candidatos del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

LEER MÁS
Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes "ilícitos" de Joaquín Ramírez

Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes "ilícitos" de Joaquín Ramírez

LEER MÁS
José Jerí llama a Edmundo González en apoyo a la transición de Venezuela y este responde: "Nuestra región requiere unión"

José Jerí llama a Edmundo González en apoyo a la transición de Venezuela y este responde: "Nuestra región requiere unión"

LEER MÁS
32 planchas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

32 planchas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Yeap Ban Har: “El cerebro humano está diseñado para ser matemático”

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025