JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado

Mario Vizcarra también corre el riesgo de no poder postular al Senado. Foto: Composición/LR

Mario Vizcarra también corre el riesgo de no poder postular al Senado. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró inadmisible la candidatura de Mario Vizcarra al Senado por haber consignado una sentencia suspendida por peculado en 2005. En ese contexto, el órgano electoral le otorgó dos días a Perú Primero para subsanar los errores en el marco de las Elecciones 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Sin embargo, a través de la Resolución n.º 00042-2026-JEE-LIC2/JNE, el JEE de Lima Centro 2 le otorgó un día más de forma excepcional para que el partido político presente la sentencia completa del delito declarado en la hoja de vida de Vizcarra, así como la constancia o resolución de la rehabilitación, de ser el caso.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES EN RIESGO Y EL PERÚ EN EL MUNDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Lista de candidatos del APRA en peligro: sentencias y mal llenado de actas les juega en contra

El pedido del organismo electoral se dio debido a que en el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida, en el numeral V “Relación de Sentencias”, el número de expediente de Vizcarra está incompleto, lo que dificulta la verificación de los antecedentes del candidato al Senado.

Asimismo, detalló el JEE, tampoco se puede supervisar la calidad del autor, cómplice o partícipe del referido ilícito penal.

El organismo electoral aclaró que esa información es obligatoria de presentar; si no, estarán bajo apercibimiento de que la candidatura sea declarada improcedente.

PUEDES VER: JEE declara inadmisible apelación contra rechazo de tacha a fórmula de Renovación Popular