Política

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

El candidato presidencial de Perú Primero y hermano de Martín Vizcarra cambió su posición inicial y aclaró que este proceso dependería de una comisión evaluadora.

Mario Vizcarra modificó su posición original sobre la posibilidad de indultar a exmandatarios | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
Mario Vizcarra modificó su posición original sobre la posibilidad de indultar a exmandatarios | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

¿Se echa para atrás? El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, indicó que está reconsiderando su posición sobre la posibilidad de indultar a todos los expresidentes y a su hermano, tal como había afirmado previamente en una entrevista. En su reciente participación en el programa Sin Guion, conducido por Rosa María Palacios, el hermano de Martín Vizcarra negó que otorgaría indultos indiscriminadamente y precisó que, de conceder alguno, sería solo tras la recomendación de una comisión que evalúe su pertinencia.

“El entusiasmo me llevó a este desliz”, señaló Mario Vizcarra al rectificar su postura sobre la eventual concesión de indultos. Además, cuando Palacios le consultó si retiraría a algún exmandatario de una lista de posibles beneficiados, el candidato mencionó a su propio hermano: “Yo quisiera sacar de estos nombres a Martín Vizcarra; confío en que él no irá a prisión (…)”, expresó.

ÚLTIMO ASALTO AL MINISTERIO PÚBLICO Y PRESIDENTE INHABILITADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Pese a sus palabras, Mario Vizcarra no descartó otorgar indultos en un eventual gobierno suyo, aunque insistió en que solo los concedería si una junta de expertos determina que la gracia presidencial corresponde: “Yo firmaré el indulto de quien sea, siempre que se considere justo”, afirmó.

Asimismo, al referirse a otros expresidentes, Vizcarra sostuvo que existe un “doble rasero” en las críticas hacia su postura: “Los mismos que me atacan por hablar del indulto a Toledo son los que pedían el indulto para Fujimori, argumentando precariedad de salud. (Toledo) me dio compasión, pero solo lo indultaría si una comisión evaluadora lo determinara”, apuntó.

Mario Vizcarra, el candidato presidencial de Perú Primero

El partido Perú Primero oficializó la inscripción de su fórmula presidencial para las Elecciones 2026 con Mario Vizcarra a la cabeza. A la par, Carlos Illanes Calderón, coronel FAP en retiro, quedó designado como aspirante a la primera vicepresidencia, mientras que Grethel Callo Paye —con antecedentes en el APRA y una postulación previa por Alianza para el Progreso— fue incorporada para la segunda vicepresidencia.

Dentro de esta misma agrupación política, varias figuras buscan abrirse paso hacia el Parlamento. El secretario general César Figueredo se proyecta como precandidato al Senado por Lima, mientras que Alejandro Salas, exministro durante el gobierno de Pedro Castillo, también evalúa competir por un escaño. A ellos se suma Mario Vizcarra, quien lidera la plancha presidencial del partido y tendría igualmente aspiraciones congresales.

En cuanto a Martín Vizcarra Cornejo, aunque fue inscrito originalmente como precandidato a la primera vicepresidencia en la fórmula de Perú Primero, actualmente se encuentra imposibilitado de participar en las próximas elecciones debido a las tres inhabilitaciones emitidas por el Congreso. Por ese motivo, su precandidatura a la vicepresidencia fue rechazada por la ONPE. Sin embargo, el exmandatario espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos admita la medida cautelar presentada y, con ello, se puedan dejar sin efecto las sanciones que hoy le impiden postular.

