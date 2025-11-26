HOYSuscripcion LR Focus

Política

Martín Vizcarra EN VIVO | Poder Judicial decide sentencia de 15 años por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra dio sus alegatos finales el pasado 20 de noviembre, en donde se mostró seguro de que el Poder Judicial lo absolverá de los delitos vinculados a los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Martín Vizcarra confirma asistencia presencial en lectura de sentencia. Foto: composición LR
Martín Vizcarra confirma asistencia presencial en lectura de sentencia. Foto: composición LR

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional integrado por los jueces Fernanda Isabel Ayasta Nassif, Giovanni Félix Palma y Andy Rodríguez Domínguez decide hoy el destino del expresidente Martín Vizcarra. Tras escuchar sus alegatos finales en el juicio oral el último 20 de noviembre, la sala judicial decidirá si le otorga prisión por el delito de cohecho pasivo propio relacionado con los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El Ministerio Público, a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, está solicitando 15 años de prisión preventiva. Además del pago de una reparación civil de S/4.671.971 por parte del exmandatario y las empresas ICCGSA. OBRAINSA e INCOT.

Martín Vizcarra, lectura de sentencia

06:53
26/11/2025

¿De qué se le acusa a Martín Vizcarra?

La acusación se basa en el presunto recibimiento de sobornos por un total de aproximadamente S/2.4 millones (unos US$710.000) por parte de las constructoras ICCGSA y OBRAINSA a cambio de la adjudicación de las obras del Hospital de Moquegua y el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, hechos ocurridos cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

El proyecto Lomas de Ilo se puso en marcha el 4 de noviembre de 2013, fecha en que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) solicitó al consorcio liderado por Obrainsa un reajuste de su propuesta económica. Según la investigación fiscal, Vizcarra habría contactado a Elard Tejeda, gerente de Obrainsa, para coordinar una reunión crucial. Los retiros del dinero ilícito, de acuerdo con la Fiscalía, se efectuaron en dos tramos: S/400.000 el 27 de enero de 2014 y los restantes S/600.000 el 4 de abril, sumando un millón de soles presuntamente destinado a coimas.

En cuanto al proyecto del Hospital de Moquegua, la Fiscalía marcó como fecha clave el 27 de noviembre de 2013. Ese día, UNOPS convocó a una reunión que fue trasladada al CADE. Participaron Rafael Granados Cueto (ICCGSA), José Manuel Hernández (consultor) y el entonces gobernador Vizcarra. En esta cita, se realizó un reajuste contractual "exprés" que rebajó el monto del proyecto a S/123.4 millones.

06:35
26/11/2025

Vizcarra insiste en su inocencia y asegura que no buscará asilo ni evadirá la justicia

Martín Vizcarra rechazó cualquier insinuación de fuga y afirmó que enfrentará el proceso judicial que se le sigue. En una entrevista con Exitosa, reveló que incluso allegados le sugirieron: “Presidente, no se ponga a derecho, escápese. No es justo porque la justicia está siendo influenciada por presiones mediáticas”. A pesar de estas recomendaciones, el exmandatario aseguró que se presentará ante las autoridades. En un contexto donde varios exfuncionarios han optado por buscar asilo, Vizcarra reafirmó su inocencia y expresó: "Tengo la confianza de que van a actuar de manera correcta, por eso nunca se ha pasado por mi cabeza la posibilidad de una fuga"

06:15
26/11/2025

Vizcarra asistirá a lectura de sentencia este miércoles 26 de noviembre

El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo confirmó su asistencia de manera presencial a la lectura de su sentencia fijada para el miércoles 26 de noviembre a las 9:00 a.m. La audiencia, a cargo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, integrado por los jueces Fernanda Isabel Ayasta Nassif, Giovanni Félix Palma y Andy Rodríguez Domínguez, decidirá si Vizcarra Cornejo es culpable del delito de cohecho pasivo propio relacionado con los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

05:00
26/11/2025

Fiscalía solicita 15 años de prisión para Martín Vizcarra

La Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión para Martín Vizcarra, al acusarlo de haber recibido S/2,3 millones en sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA. Para el proyecto de Lomas de Ilo, la Fiscalía demanda una condena de 6 años, mientras que para el Hospital de Moquegua, se requieren 9 años, lo que suma la pena total. Además, se propone una inhabilitación de 9 años para el ejercicio de la función pública y el pago de S/151.580 en concepto de días multa.

