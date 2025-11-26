Martín Vizcarra EN VIVO | Poder Judicial decide sentencia de 15 años por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

La acusación se basa en el presunto recibimiento de sobornos por un total de aproximadamente S/2.4 millones (unos US$710.000) por parte de las constructoras ICCGSA y OBRAINSA a cambio de la adjudicación de las obras del Hospital de Moquegua y el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, hechos ocurridos cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

El proyecto Lomas de Ilo se puso en marcha el 4 de noviembre de 2013, fecha en que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) solicitó al consorcio liderado por Obrainsa un reajuste de su propuesta económica. Según la investigación fiscal, Vizcarra habría contactado a Elard Tejeda, gerente de Obrainsa, para coordinar una reunión crucial. Los retiros del dinero ilícito, de acuerdo con la Fiscalía, se efectuaron en dos tramos: S/400.000 el 27 de enero de 2014 y los restantes S/600.000 el 4 de abril, sumando un millón de soles presuntamente destinado a coimas.

En cuanto al proyecto del Hospital de Moquegua, la Fiscalía marcó como fecha clave el 27 de noviembre de 2013. Ese día, UNOPS convocó a una reunión que fue trasladada al CADE. Participaron Rafael Granados Cueto (ICCGSA), José Manuel Hernández (consultor) y el entonces gobernador Vizcarra. En esta cita, se realizó un reajuste contractual "exprés" que rebajó el monto del proyecto a S/123.4 millones.