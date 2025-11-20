Martín Vizcarra: Poder Judicial programa lectura de sentencia el próximo miércoles 26 de noviembre
La Fiscalía está solicitando una pena de 15 años de prisión contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos relacionados con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
El expresidente Martín Vizcarra brindó sus alegatos finales en el juicio oral que se desarrolla en su contra por los casos relacionados a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. "Yo ya he sido castigado por actos que no respetan los propios principios del Ministerio Público", argumentó, haciendo referencia a la revelación de los casos mencionados por dominicales cuando aún era materia de investigación por parte de la Fiscalía.
Al término, el jurado a cargo del proceso judicial determinó que la lectura de sentencia será el próximo 26 de noviembre del presente año.
Noticia en desarrollo....