Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Martín Vizcarra: Poder Judicial programa lectura de sentencia el próximo miércoles 26 de noviembre

La Fiscalía está solicitando una pena de 15 años de prisión contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos relacionados con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Fiscalía pide 15 años de prisión contra Martín Vizcarra. Foto: Marco Cotrina/LR
Fiscalía pide 15 años de prisión contra Martín Vizcarra. Foto: Marco Cotrina/LR

El expresidente Martín Vizcarra brindó sus alegatos finales en el juicio oral que se desarrolla en su contra por los casos relacionados a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. "Yo ya he sido castigado por actos que no respetan los propios principios del Ministerio Público", argumentó, haciendo referencia a la revelación de los casos mencionados por dominicales cuando aún era materia de investigación por parte de la Fiscalía.

Al término, el jurado a cargo del proceso judicial determinó que la lectura de sentencia será el próximo 26 de noviembre del presente año.

LÓPEZ ALIAGA VUELVE A SER NOTICIA POR SUS IRREALES PROMESAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Noticia en desarrollo....

Martín Vizcarra: ONPE rechazó recurso de Perú Primero para inscribir a expresidente en fórmula presidencial

Martín Vizcarra: ONPE rechazó recurso de Perú Primero para inscribir a expresidente en fórmula presidencial

Martín Vizcarra: esta es la ruta del dinero que habría cobrado por Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, según la Fiscalía

Martín Vizcarra: esta es la ruta del dinero que habría cobrado por Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, según la Fiscalía

Martín Vizcarra: Alegatos de la defensa del expresidente se presentarán el próximo jueves 20 de noviembre

Martín Vizcarra: Alegatos de la defensa del expresidente se presentarán el próximo jueves 20 de noviembre

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto y a 11 generales de brigada

Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto y a 11 generales de brigada

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

