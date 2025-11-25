HOYSuscripcion LR Focus

Política

Carlos Neuhaus sobre los Juegos Bolivarianos: “Son una ofensa al pueblo de Ayacucho”

En 'Arde Troya', el líder del PPC dijo sentir pena y rabia por los deportistas tanto peruanos como extranjeros y que, por el contrario, en Lima se dejó un buen recuerdo. Además, opinó sobre la precandidatura de Roberto Chiabra, quien es una "persona correcta" y muy "comprometida", según comentó.

Carlos Neuhaus fue entrevistado por Juliana Oxenford en 'Arde Troya'. Foto: composición LR
Carlos Neuhaus fue entrevistado por Juliana Oxenford en 'Arde Troya'. Foto: composición LR

El presidente del Partido Popular Cristiano, Carlos Neuhaus, fue entrevistado el día de hoy por Juliana Oxenford en ‘Arde Troya’ y no pudo evitar referirse a las irregularidades dentro de los Juegos Bolivarianos y el mal manejo de Wilfredo Oscorima: “Estos son una ofensa al pueblo de Ayacucho. Me da pena y rabia, pero también por los deportistas, no solo los peruanos, sino los que vienen del exterior, y es que Lima dejó un buen recuerdo. Cuando yo estaba dentro de los Panamericanos, lo principal eran los deportistas, a ellos les tienes que dar una buena cama, comida y trasladarlos a sus entrenamientos… ”, cuestionó el jefe del Partido Popular Cristiano. 

Roberto Chiabra y su candidatura

Y en cuanto a la precandidatura presidencial de Roberto Chiabra, a propósito de la triple alianza electoral que forman dentro de Unidad Nacional, dijo que le parece una persona correcta y no tiene el bagaje de currículum que tienen muchos. “Es muy comprometido y yo diría que él es de centroderecha, tiene su corazoncito también, le preocupa que en los hospitales la atención sea pésima y los colegios se estén cayendo a pedazos, así que él lo que tiene claro es que hay que impulsar el sector privado porque de ese cuero salen las correas para cumplir la labor social que le toca al Estado”, opinó Neuhaus sobre Chiabra. 

INSEGURIDAD CIUDADANA Y EL DRAMA DE DELIA ESPINOZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Por qué no postula al Senado?

Ante la consulta que le hiciera la conductora de ‘Arde Troya’ con respecto a cuál sería el motivo por el que no postula al Senado, Neuhaus se definió como una persona de “acción” y que le aburren los “discursos insoportables” que se dan en el Congreso, pero, por otro lado, sí tomaría el riesgo de asumir alguna cartera dentro de un eventual gobierno.

PUEDES VER: RMP sobre iniciativa que limita a la prensa: “No quieren que se informe porque, generalmente, los delincuentes están en el poder”

lr.pe

“Yo fusionaría varios ministerios porque qué sabe el médico de construcción o el maestro de hacer aulas… En Chile, por ejemplo, existe el Ministerio de Obras Públicas, donde se concentra la ejecución de obras y además se va de acuerdo a las prioridades, que es lo que hace falta en el Perú”, comentó el líder del PPC.

Plan de gobierno y propuestas sobre la inseguridad

Así también, Neuhaus manifestó que ya tienen listo el plan de gobierno y que en cuanto a la problemática de inseguridad ciudadana se debe plantear un “paquete” que abarque el sistema judicial, el Mininter junto con la Policía, y que este equipo debería ser cerrado y eficiente para que luego pueda ir creciendo en función de las necesidades que se requieran. 

Lourdes Flores y Keiko Fujimori

Por otra parte, habló sobre Lourdes Flores Nano y dijo que ella es la personera legal de la agrupación y que, a pesar de su apoyo legal y sus consejos, sabe además cuáles son sus problemas, pero que él no es quien para juzgarla. “Su rol es estar detrás de bambalinas o detrás de cámaras apoyando con todos sus consejos, que son bastante buenos”, señaló Neuhaus y agregó que Keiko Fujimori ante tantos intentos fallidos debió seguir el mismo camino o por lo menos presentarse al Congreso para cambiar de aires y decir “empiezo de nuevo”, pero que si esto sucediera “se quedaría sin chamba”.

PUEDES VER: Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

lr.pe

"Apostamos por la juventud"

Finalmente, Carlos Neuhaus volvió a recalcar que no forma parte de la plancha presidencial porque entre él y Chiabra suman más de 150 años, por lo que han decidido apostar por perfiles más jóvenes como el de Javier Bedoya, quien ha evolucionado mucho. “Que haya juventud, después no vayan a decir esa tira de viejos”, aclaró y añadió que de la misma forma siempre estará apoyando. 

