Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

Ante la suspensión judicial del cobro de peajes en Villa y Punta Negra, Rutas de Lima advierte que quedará imposibilitada de mantener la operación vial. Si no se revierte la medida, la concesionaria dejará de operar el 2 de diciembre y propone entregar la concesión a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Rutas de Lima. Foto: composición LR
Rutas de Lima. Foto: composición LR

La empresa concesionaria Rutas de Lima (RDL) comunicó este 26 de noviembre que perdió casi la totalidad de todos sus ingresos luego de que el cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra fuera paralizado desde el 5 de noviembre, por orden judicial. Por lo que de continuar esta situación, la empresa dejará de operar la concesión vial el próximo 2 de diciembre.

"El 11 de noviembre, RDL anunció que, sin los ingresos de peaje, se vería obligada a dejar de operar la concesión en un plazo de 3 semanas, porque sus reservas de caja se agotarían. El día 2 de diciembre se cumple el plazo anunciado por RDL y en esa fecha tendría que dejar de operar. RDL no está abandonando la operación, pero le es imposible seguir operando sin ingresos ni caja", se lee en el comunicado.

Comunicado RDL.

Comunicado RDL.

La concesionaria recordó que operar las vías implica un equipo de más de 600 trabajadores y un gasto mensual cercano a S/ 25 millones, destinados a actividades como limpieza de 2.000 toneladas de residuos, mantenimiento de pavimento, atención de emergencias viales, operación del Centro de Control, gestión del túnel Benavides, mantenimiento de barreras y semáforos, así como el riego y cuidado de áreas verdes.

RDL también advirtió que un traspaso de la operación requiere coordinación técnica previa, pero afirmó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no ha respondido a sus reiteradas convocatorias para concretar reuniones. Según la empresa, la falta de respuesta pone en riesgo la seguridad vial de los cientos de miles de usuarios que transitan por la Panamericana Sur y Norte.

Ante este escenario, la concesionaria hizo un llamado público al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que intervengan en la organización de una transferencia “ordenada y segura” de la operación.

