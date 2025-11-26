Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El expresidente Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión efectiva al ser encontrado culpable de haber recibido coimas por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional. Durante la lectura de setencia, dictada por la jueza Fernanda Isabel Ayasta Nassif, el juzgado concluyó que Vizcarra Cornejo recibió sobornos en ambas obras. Para la determinación del plazo de condena se realizó la sumatoria de las penas de 6 y 8 años.

"La pena a imponerse al acusado Martín Vizcarra Cornejo será de 14 años de pena privativa de la libertad, en cuanto a la suspensión de la ejecución provisional de la pena de libertad. En cuanto a la ejecución de la pena debe de considerarse lo establecido en el numeral 2 del Código Procesal Penal que dispone taxativamente que si el condenado estuviera en libertad y se impone una pena de medida de seguridad privativa de libertad de carácater efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el árticulo 288 mientras se resuelve el recurso", señaló la letrada en la lectura de sentencia.

El Juzgado, sostuvo, que a pesar de que Martín Vizcarra participó activamente en las distintas audiencias, debido al alto cargo que ostentó durante los años en que se desarrolló el cobro de sobornos y por la gravedad de los delitos que se le imputa, su condena debe ser efectiva y con ejecución inmediata.

Además, el tribunal concluyó que sea inhabilitado por 9 años de ejercer cargo público y deberá pagar una pena multa de 730 días, correspondiente a 130 soles de pago diario, lo que equivale a un monto total de 94.900 soles. Para ello, determinar este monto tomaron en cuenta la información de la Fiscalía sobre que Martín Vizcarra percibe un ingreso mensual de S/15.600 proveniente de la pensión vitalicia.

Mientras se desarrollaba la lectura de sentencia, Martín Vizcarra utilizó sus redes sociales para referirse a la condena, la que calificó como una venganza. "Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", indicó.