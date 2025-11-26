HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
🚨 EN VIVO | Vizcarra va a prisión: dictan condena de 14 años

Política

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juzgado concluyó que Martín Vizcarra recibió sobornos por las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando fue gobernador regional. Condena de 14 años será efectiva y de ejecución inmediata.

Martín Vizcarra es sentenciado a prisión. Foto: LR
Martín Vizcarra es sentenciado a prisión. Foto: LR

El expresidente Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión efectiva al ser encontrado culpable de haber recibido coimas por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional. Durante la lectura de setencia, dictada por la jueza Fernanda Isabel Ayasta Nassif, el juzgado concluyó que Vizcarra Cornejo recibió sobornos en ambas obras. Para la determinación del plazo de condena se realizó la sumatoria de las penas de 6 y 8 años.

"La pena a imponerse al acusado Martín Vizcarra Cornejo será de 14 años de pena privativa de la libertad, en cuanto a la suspensión de la ejecución provisional de la pena de libertad. En cuanto a la ejecución de la pena debe de considerarse lo establecido en el numeral 2 del Código Procesal Penal que dispone taxativamente que si el condenado estuviera en libertad y se impone una pena de medida de seguridad privativa de libertad de carácater efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el árticulo 288 mientras se resuelve el recurso", señaló la letrada en la lectura de sentencia.

ÚLTIMO ASALTO AL MINISTERIO PÚBLICO Y PRESIDENTE INHABILITADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El Juzgado, sostuvo, que a pesar de que Martín Vizcarra participó activamente en las distintas audiencias, debido al alto cargo que ostentó durante los años en que se desarrolló el cobro de sobornos y por la gravedad de los delitos que se le imputa, su condena debe ser efectiva y con ejecución inmediata.

Además, el tribunal concluyó que sea inhabilitado por 9 años de ejercer cargo público y deberá pagar una pena multa de 730 días, correspondiente a 130 soles de pago diario, lo que equivale a un monto total de 94.900 soles. Para ello, determinar este monto tomaron en cuenta la información de la Fiscalía sobre que Martín Vizcarra percibe un ingreso mensual de S/15.600 proveniente de la pensión vitalicia.

Mientras se desarrollaba la lectura de sentencia, Martín Vizcarra utilizó sus redes sociales para referirse a la condena, la que calificó como una venganza. "Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", indicó.

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra expresidente por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra expresidente por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra asistirá a lectura de sentencia este 26 de noviembre: "A pesar que me dicen que me escape"

Martín Vizcarra asistirá a lectura de sentencia este 26 de noviembre: "A pesar que me dicen que me escape"

Lectura de sentencia contra Martín Vizcarra será el próximo 26 de noviembre: Fiscalía pide 15 años de prisión en su contra

Lectura de sentencia contra Martín Vizcarra será el próximo 26 de noviembre: Fiscalía pide 15 años de prisión en su contra

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra se pronuncia tras ser sentenciado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

Martín Vizcarra se pronuncia tras ser sentenciado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

Martín Vizcarra: policías resguardan sala judicial donde se lee sentencia contra el expresidente

Martín Vizcarra: policías resguardan sala judicial donde se lee sentencia contra el expresidente

Rosa María Palacios sobre sentencia a Vizcarra: “La sorpresa sería que lo absuelvan o le den una pena muy baja”

Rosa María Palacios sobre sentencia a Vizcarra: “La sorpresa sería que lo absuelvan o le den una pena muy baja”

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

