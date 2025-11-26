Martín Vizcarra: policías resguardan sala judicial donde se lee sentencia contra el expresidente

Policías y agentes de seguridad fueron vistos en los exteriores de la sala judicial donde se viene leyendo la sentencia contra Martín Vizcarra. El exmandatario podría ser declarado culpable de solicitar sobornos vinculados a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El equipo de reporteros de La República registró en imágenes a los efectivos policiales, quienes permanecen a la espera de que el juzgado correspondiente emita su fallo para trasladar al exjefe de Estado al establecimiento penitenciario que se disponga. En estos momentos, la lectura de la resolución continúa.

Sin adelantar conclusiones, el juzgado detalló durante la audiencia cómo se habrían realizado los pagos ilícitos: “Los pagos se hicieron en efectivo a través de Hernández. Fueron seis entregas. Hernández venía a mi oficina y le entregábamos el dinero en un sobre previamente preparado con el señor Fernando Castillo. También hubo dos entregas adicionales de 100 mil y 30 mil dólares, y otra en la casa de Hernández por 60 mil dólares”, indicó la jueza Fernanda Ayasta.

Además, la magistrada expresó, en nombre del tribunal, lo siguiente: “Esta judicatura considera que el acusado Martín Vizcarra sí solicitó el pago del 2% del monto de S/ 80'981.137,34 por la adquisición del proyecto de construcción de la línea de conducción N.º 1 Hawai–Lomas de Ilo”.

