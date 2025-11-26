HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Vizcarra va a prisión: dictan condena de 14 años

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras ser sentenciado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

El exmandatario afirmó que su condena es una venganza por enfrentar un "pacto mafioso". Encomendó su proyecto político a su hermano Mario Vizcarra, próximo candidato presidencial.

Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión | Foto: composición LR
Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión | Foto: composición LR

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el expresidente Martín Vizcarra dio sus primeras declaraciones tras ser condenado a 14 años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de recibir coimas relacionados con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Vizcarra aseguró que esta sentencia tiene matices políticos y encomendó su proyecto político a su hermano Mario Vizcarra, quien ha sido elegido para ser candidato presidencial de Perú Primero.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", indicó.

TE RECOMENDAMOS

ÚLTIMO ASALTO AL MINISTERIO PÚBLICO Y PRESIDENTE INHABILITADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Quien también se pronunció fue su hermano, Mario Vizcarra. A las afueras de la sede judicial donde se leía sentencia, el candidato presidencial de Perú Primero siguió la misma línea discursiva y aseguró que la sentencia tiene un trasfondo político. Señaló que continuará con su candidatura y sostuvo que su hermano es inocente de los cargos por los cuales ha sido condenado.

“Con esto creen que su partido está en el suelo. Aquí estoy yo para reemplazarlo. Hoy es un día oscuro y de vergüenza: el Poder Judicial acaba de sentenciar a un hombre justo y honesto, cuyo único delito es haberse enfrentado a los mafiosos. Toda la vida estuvo a favor del pueblo y lo demostró desde que fue presidente regional de Moquegua y presidente del Perú. Claro que nos duele, ¿cómo no nos va a doler? (…) Eso no nos sorprende, así actúa el pacto mafioso”, declaró el hermano de Martín Vizcarra.

Nota en desarrollo...

Notas relacionadas
Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Martín Vizcarra: policías resguardan sala judicial donde se lee sentencia contra el expresidente

Martín Vizcarra: policías resguardan sala judicial donde se lee sentencia contra el expresidente

LEER MÁS
Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre sentencia a Vizcarra: “La sorpresa sería que lo absuelvan o le den una pena muy baja”

Rosa María Palacios sobre sentencia a Vizcarra: “La sorpresa sería que lo absuelvan o le den una pena muy baja”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Turquía: condenan a periodista a más de 4 años de prisión por supuestas amenazas al presidente Erdogan

Política

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

Fernando Rospigliosi no descarta pensión vitalicia para Dina Boluarte: "Lo decidirá el Congreso"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

Fernando Rospigliosi no descarta pensión vitalicia para Dina Boluarte: "Lo decidirá el Congreso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025