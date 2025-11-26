Martín Vizcarra se pronuncia tras ser sentenciado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el expresidente Martín Vizcarra dio sus primeras declaraciones tras ser condenado a 14 años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de recibir coimas relacionados con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Vizcarra aseguró que esta sentencia tiene matices políticos y encomendó su proyecto político a su hermano Mario Vizcarra, quien ha sido elegido para ser candidato presidencial de Perú Primero.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", indicó.

TE RECOMENDAMOS ÚLTIMO ASALTO AL MINISTERIO PÚBLICO Y PRESIDENTE INHABILITADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Quien también se pronunció fue su hermano, Mario Vizcarra. A las afueras de la sede judicial donde se leía sentencia, el candidato presidencial de Perú Primero siguió la misma línea discursiva y aseguró que la sentencia tiene un trasfondo político. Señaló que continuará con su candidatura y sostuvo que su hermano es inocente de los cargos por los cuales ha sido condenado.

“Con esto creen que su partido está en el suelo. Aquí estoy yo para reemplazarlo. Hoy es un día oscuro y de vergüenza: el Poder Judicial acaba de sentenciar a un hombre justo y honesto, cuyo único delito es haberse enfrentado a los mafiosos. Toda la vida estuvo a favor del pueblo y lo demostró desde que fue presidente regional de Moquegua y presidente del Perú. Claro que nos duele, ¿cómo no nos va a doler? (…) Eso no nos sorprende, así actúa el pacto mafioso”, declaró el hermano de Martín Vizcarra.

Nota en desarrollo...