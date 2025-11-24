HOYSuscripcion LR Focus

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

El hecho ocurrió durante la audiencia de apelación de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte. La medida se solicitó en el marco de las investigaciones por el caso Cirugías.

Dina Boluarte es investigada por el caso Cirugías. Foto: Composición/LR
Dina Boluarte es investigada por el caso Cirugías. Foto: Composición/LR

Un hecho inusual ocurrió durante la audiencia de la expresidenta Dina Boluarte en el Poder Judicial. En la sesión en la que se evaluaba la apelación al impedimento de salida del país por 18 meses, el juez Manuel Luján tuvo que corregir en dos ocasiones a la exmandataria, luego de que ella se equivocara al dirigirse a él tras ser interrumpida al ejercer su defensa.

En un primer momento, cuando el magistrado cortó la intervención de Boluarte ante el pedido de la Fiscalía en el marco de las investigaciones por el caso Cirugías, la exjefa de Estado le solicitó dos minutos más para continuar con su participación, pero se dirigió a él como "jueza" y no como "presidente de Sala".

"Yo le voy a permitir, pero no soy jueza, soy presidente de sala", dijo.

Tras ello, Boluarte intentó corregir su error: "Señora presidente de la sala, disculpe usted". Sin embargo, el juez volvió a rectificar la equivocación de la exmandataria.

"No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo, debe conectarse usted. (...) Cuando se conecten tienen que estar viendo porque de lo contrario parecería que están de otro lado. Le permito el tiempo que me ha pedido, pero no se extienda demasiado, tenemos varias audiencias pendientes", aseveró el juez.

"Sí, señor juez, discúlpeme usted, nuevamente las disculpas del caso", expresó la mandataria.

