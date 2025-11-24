HOYSuscripcion LR Focus

Política

Dina Boluarte busca anular su vacancia: expresidenta presenta acción de amparo ante el Poder Judicial

La defensa de Dina Boluarte presentó una demanda de amparo para dejar sin efecto la resolución parlamentaria que la declaró incapaz moral de forma permanente. Alega vulneración del debido proceso en el Congreso y exige que el Poder Judicial retroceda el procedimiento hasta antes de la admisión del pedido de destitución.

Boluarte busca que el Poder Judicial anule su vacancia por incapacidad moral permanente. Foto: difusión
Boluarte busca que el Poder Judicial anule su vacancia por incapacidad moral permanente. Foto: difusión

La expresidenta Dina Boluarte presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial con el objetivo de anular la resolución del Congreso que aprobó su vacancia por incapacidad moral permanente. El recurso solicita que los magistrados declaren nulo el acto parlamentario que la destituyó y que le permitan recuperar su condición jurídica previa al proceso.

La demanda sostiene que el Parlamento vulneró su derecho al debido proceso. La defensa afirma que la exmandataria no tuvo un espacio real para ejercer defensa, que no se respetó el principio de igualdad y que la resolución que la vacó dañó su honor y buena reputación. Por ello, pide al sistema judicial que revise todo el procedimiento.

PNP SIGUE BAJO LA MIRA: HABRÍAN FACILITADO FUGA DE ÓSCAR ACUÑA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Dina Boluarte: Corte Suprema evalúa impedimento de salida del país por caso cirugías

Además, Boluarte solicita que el trámite de vacancia se retrotraiga hasta el Oficio 078-2025-2026-ADP/PCR, remitido el 9 de octubre. Para la defensa, desde ese punto empezaron las irregularidades que invalidarían el procedimiento posterior. Sostiene que la decisión legislativa se tomó sin garantizar garantías mínimas.

La acción de amparo plantea una pretensión alternativa: que la justicia constitucional emita una interpretación vinculante sobre los requisitos que deben regir cualquier vacancia presidencial en el país. La defensa de la exmandataria considera indispensable establecer estándares claros para evitar arbitrariedades similares en el futuro.

