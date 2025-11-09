Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín Huantar' coincidan en la cartelera"

Vino la noche es de esas películas peruanas que, con premios internacionales, parecen responder a los obstáculos de un sector de la clase política. El director Paolo Tizón ingresa a los cuarteles y logra un documental sobre un grupo se prepara para combatir en el VRAEM. En julio de 2024, en medio de los debates por la llamada 'ley anticine', el cineasta hablaba con la prensa en República Checa, país donde ganó dos premios del Festival Karlovy Vary sobre “la crisis política e institucional en la conducción del Congreso” del Perú.

Los jóvenes del documental tienen entre 18 y 22 años. Tizón captura entrenamientos extenuantes y se acerca más a los que llegan de entornos precarios, donde ser militar es “la única opción”. Después de un año de recorrido por festivales y proyectarse en Estados Unidos, el documental se estrenará en la cartelera peruana el jueves. “Es imposible para un artista que la coyuntura y la convulsión no afecten los procesos creativos. Hay una crisis política muy grave, ¿no? Entonces, es imposible despegar nuestras obras del contexto”, nos comenta desde Arequipa.

Por la película llegaste a cuarteles en Arequipa, Lima y Chiclayo. ¿Cuál ha sido la reacción de ellos al ver Vino la noche?

Todos hablan de un proceso de transformación, de dureza, se ven un poco alejados de estas figuras que pueden ser infantiles, quizás, en algunos momentos de la película, ¿no? Sienten que se han endurecido. Hay un sentimiento de sorpresa también, porque no se acordaban de todo y hay una distancia de ellos mismos cuando ven la película. Creo que se deben haber enfrentado a situaciones difíciles. Igual, no les gusta hablar de eso.

En ese sentido, esta película parte de una inquietud sobre tu historia familiar. ¿Recuerdas en qué momento decides hacerla?

Bueno, las instituciones de las Fuerzas Armadas, así como atraviesan la historia del Perú, también atraviesan mi historia familiar. El trabajo de mi padre estaba ahí rondando siempre. Él se va al Cenepa cuando mi madre estaba embarazada, y entonces, hay una cosa ahí un poco mitológica especulativa, hay algo de su trabajo que marca un poco mi vida a lo largo de los años, de muchas formas. Viví rodeado de uniformes, de armas. Iban a la Parada Militar y me vestían de soldadito cuando era bebé (sonríe). Yo tenía mucha curiosidad de saber de qué trataba el mundo militar, y cuando uno es chico te protegen de eso; hay un velo de misterio. He ido creciendo escuchando lo que decían, la historia del Perú en esta relación con las Fuerzas Armadas y lo que pasó en el conflicto armado interno. De pronto, la mirada sobre los militares empieza a complejizarse, ¿no? Tenía muchas preguntas y las he intentado responder a través de una película.

¿Las respondiste entonces?

Algunas (sonríe). Entiendo un poco mejor a mi padre ahora. Hay algo del lado económico que no había considerado y que, después de hacer la película, me di cuenta de que estaba olvidándome de algo muy obvio: a veces estas instituciones pueden llenar no solo el lado económico, pueden llenar algunos vacíos de otros lados. La película me ayudó a no ser tan duro con él. A pesar de que yo no entraría a la Fuerza Aérea, comprendo de dónde vino y sus decisiones.

El recorrido de tu película ha coincidido con una coyuntura crítica para el cine peruano, pero también a nivel político. ¿En qué momento dirías que se estrena Vino la noche en Perú?

Bueno, yo recuerdo que las masacres del 2022-2023 con Boluarte me agarran en el periodo de montaje y la escena más oscura de la película a un nivel literal y simbólico también aparece por eso. La coyuntura se cuela en el proceso creativo y se manifiesta de una forma poética y cinematográfica, ¿no? Pero se expresa y se cuela a la fuerza. Ahora se estrena en el contexto de inseguridad y la pregunta sobre los militares es: ¿los sacamos a la calle? ¿están preparados? El Perú renueva las lecturas posibles para la película.

Bueno, compartirá cartelera con Chavín de Huantar. ¿Qué lectura le das a ello?

(Sonríe) Es un contexto en el que uno podría preguntarse: ¿este tipo de entrenamiento qué relación puede tener con la inseguridad ciudadana? Coincidir con Chavín de Huantar me parece un fenómeno cultural fascinante. Es fascinante que, dos películas desde lados tan distintos, estén en la misma cartelera. Pueden hablar una con la otra, emitir ecos y contradecirse. Me parece que se puede generar una discusión genial, un cortocircuito: una habla del pasado y la otra es muy presente; una es con actores, la otra es con gente real.

Has sido crítico con la actual ley de cine impulsada por el Congreso y que, evidentemente, perjudica la realización de documentales. Se habla de más producciones financiadas por los militares. ¿Ese discurso contra los cineastas tenía que ver más con lo político?

Siempre voy a estar a favor de las políticas públicas que fortalezcan el arte, ¿no? que es como funciona en distintas partes del mundo. Eso siempre debe estar ahí, deberían existir las voces críticas y claro que el modelo de DAFO es bueno, pero es insuficiente también. Y a mí el autoritarismo siempre me ha parecido fatal, ¿no? Hay un deseo por el autoritarismo y me parece nefasto. Pero, por ejemplo, pensando ahora en Chavín de Huántar, creo que tiene derecho a existir. La vi, pagué mi entrada y me pareció un poco superficial, pero no es tan propagandística como pensé y agradecí que no lo fuera. También pensé que coincide con la postulación de Keiko y es una campaña en la que está agarrándose más del lado Fujimori, que lo tenía un poco más alejado. Entonces, en política nada es coincidencia. Es una película que tiene que verse en su contexto.

¿Por las omisiones de una película?

No lo sé, pero es interesante que el espectador pueda preguntarse. A mí me parece terrible imaginar un ‘plan Bukele’, esa idea de la mano dura, un sentido totalitario en vez de la pluralidad de formas de existir. Lo vemos a José Jerí con la camisa remangada y hay una retórica simbólica, ¿no? El fascismo contemporáneo se ve así; es terrible, pero la manera de empezar a encararlo es con la derogatoria de las leyes pro-crimen.

En este contexto, ¿Vino la noche también se enfrenta a algún prejuicio?

Puede haber quienes están acostumbrados a ver a un militar en pantalla grande y asociarlo con la propaganda, ¿no? Porque el mundo militar, el cine y la propaganda política tienen una alianza muy antigua. Pero, una vez que ves la película, creo que se desmontan esos prejuicios; puede mostrar algunas zonas grises de la institución, uno puede plantearse preguntas y pensar en el país. No busca borrar nada.