Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"
La presidenta de México señaló que tal acción sería una violación del derecho internacional y de la soberanía mexicana.
- José Jerí justifica proyecto de ley que limita a la prensa: "La modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado"
- José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"
Tensiones internacionales. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió a José Jerí luego de que este afirmara que no descartaría ingresar a la embajada mexicana para detener a Betssy Chávez, la ex primera ministra implicada en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y actualmente asilada en la sede diplomática del país norteamericano. Sheinbaum advirtió que, de ocurrir algo así, Perú incurriría en una violación del derecho internacional.
“Lo que está en cuestión es si se cometería una irregularidad internacional, una violación a la soberanía. Podemos tener diferencias, pero siempre dentro del marco de la ley internacional; ya ocurrió algo similar en Ecuador. (…) El diálogo siempre es lo mejor: se pueden tener discrepancias y se puede opinar. Ellos tomaron la decisión de romper relaciones con México, pero una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma”.
Noticia en desarrollo...