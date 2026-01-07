HOYSuscripcion LR Focus

JEE declara inadmisible lista de candidatos del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 detectó irregularidades al momento de la inscripción de los candidatos a diputados del APRA. El partido tiene dos días para subsanar los errores materiales detectados.

JEE observó las candidaturas de los aspirantes a diputados del APRA: Foto: Composición/LR
JEE observó las candidaturas de los aspirantes a diputados del APRA: Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 declaró inadmisible la lista de candidatos del Partido Aprista Peruano (APRA) para la Cámara de Diputados del Congreso bicameral por Lima Metropolitana, de cara a las Elecciones Generales 2026. Entre las candidaturas observadas se encuentran las del exparlamentario Mauricio Mulder y el candidato presidencial de la organización política, Enrique Valderrama.

Noticia en desarrollo...

