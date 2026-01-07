JEE declara inadmisible lista de candidatos del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

JEE observó las candidaturas de los aspirantes a diputados del APRA: Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 declaró inadmisible la lista de candidatos del Partido Aprista Peruano (APRA) para la Cámara de Diputados del Congreso bicameral por Lima Metropolitana, de cara a las Elecciones Generales 2026. Entre las candidaturas observadas se encuentran las del exparlamentario Mauricio Mulder y el candidato presidencial de la organización política, Enrique Valderrama.

