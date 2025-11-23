HOYSuscripcion LR Focus

Dina Boluarte: Corte Suprema evaluará impedimento de salida del país por caso cirugías este lunes 24 de noviembre

La Corte Suprema revisará la apelación de la Fiscalía sobre el pedido de impedimento de salida contra Dina Boluarte por 18 meses. La expresidenta es investigada por el supuesto delito de negociación incompatible.

Dina Boluarte es investigada por el presunto delito de negociacion incompatible. Foto: Composición/LR
Dina Boluarte es investigada por el presunto delito de negociacion incompatible. Foto: Composición/LR

El Poder Judicial evaluará este lunes 24 de noviembre el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra la expresidenta Dina Boluarte. La Sala Penal Permanente de Corte Suprema revisará la apelación presentada por la Fiscalía en el marco de las investigaciones por el caso Cirugías por el presunto delito de negociación incompatible.

La audiencia está programada para las 9 de la mañana y se realizará de manera virtual en la que ambas partes, Fiscalía y defensa, deberán participar y mostrar sus alegatos.

En octubre pasado, el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó la solicitud del Ministerio Público debido a que, según determinó, no existían fundamentos suficientes para restringir el derecho al libre tránsito de la mandataria.

La resolución indicó que la Fiscalía no demostró que Boluarte represente un riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia. Según el juez, los argumentos del Ministerio Público sobre presuntos lazos económicos y familiares en el extranjero fueron insuficientes y carecieron de fundamento. Además, no se pudo probar que la medida cautelar fuera necesaria o proporcional en esta fase de la investigación.

