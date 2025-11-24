HOYSuscripcion LR Focus

Ministerio Público solicita cadena perpetua para Victor Polay, excabecilla del MRTA, por la masacre de Tarapoto

Además de Polay, el Ministerio Público también solicitó la cadena perpetua para otros cinco implicados en estas ejecuciones cometidas contra personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ.

Víctor Polay podría ser condenado a penas máximas de cárcel | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo de Lima presentó una acusación formal contra Víctor Polay, exdirigente del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a quien le atribuye los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado vinculados a la masacre de Tarapoto. Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó que se le imponga cadena perpetua. La audiencia correspondiente fue programada para el 26 de noviembre. Polay actualmente está preso en la Base Naval del Callao, en el centro de reclusión de máxima seguridad, donde cumple su condena por terrorismo.

El Ministerio Público también pidió la misma pena máxima para María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García. Todos ellos son señalados como autores mediatos de una serie de ejecuciones cometidas entre 1989 y 1992 en San Martín, consideradas graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de odio dirigidos contra personas pertenecientes a la comunidad LGTBI.

PNP SIGUE BAJO LA MIRA: HABRÍAN FACILITADO FUGA DE ÓSCAR ACUÑA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

De acuerdo con la investigación fiscal, integrantes del MRTA, encabezados por Lino Manrique, habrían asesinado a ocho personas dentro de la discoteca ‘Las Gardenias’, en Tarapoto, en mayo de 1989. A ello se suma el crimen del estilista Luis Pinchi en 1990, así como los de Silvano Vela en 1991 y Salomón Pérez en 1992, hechos que —según la Fiscalía— formaban parte de una política interna de “limpieza social” impulsada por el grupo subversivo.

Con base en los elementos reunidos, la Fiscalía sostiene que estas acciones se ejecutaron siguiendo una directriz aprobada por dirigentes del grupo subversivo. La audiencia de control de acusación, en la que se revisarán los pedidos de condena, se llevará a cabo el 28 de noviembre.

