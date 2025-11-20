HOYSuscripcion LR Focus

Política

Comisión Permanente del Congreso aprueba otro informe final que recomienda inhabilitación contra Betssy Chávez por 10 años

Con 17 votos a favor y 6 en contra, la Comisión Permanente aprobó el informe final que recomienda la inhabilitación de Betssy Chávez, que busca impedir que la expremier ejerza cargos públicos durante una década.

Expremier de Pedro Castillo podría ser inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos. Foto: difusión
Expremier de Pedro Castillo podría ser inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos. Foto: difusión

La Comisión Permanente del Congreso aprobó un segundo informe que recomienda inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez por su intervención en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. La decisión, adoptada por mayoría, coloca a la ex jefa del Gabinete ante una eventual sanción definitiva cuando el caso llegue al Pleno.

El documento avalado sostiene que la ex premier coordinó y difundió el mensaje que anunciaba la disolución del Parlamento el 7 de diciembre de 2022. Para la comisión, ese acto vulneró gravemente el orden constitucional. La recomendación insiste en que Chávez incumplió los deberes propios de su cargo.

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

