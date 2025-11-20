Comisión Permanente del Congreso aprueba otro informe final que recomienda inhabilitación contra Betssy Chávez por 10 años

La Comisión Permanente del Congreso aprobó un segundo informe que recomienda inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez por su intervención en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. La decisión, adoptada por mayoría, coloca a la ex jefa del Gabinete ante una eventual sanción definitiva cuando el caso llegue al Pleno.

El documento avalado sostiene que la ex premier coordinó y difundió el mensaje que anunciaba la disolución del Parlamento el 7 de diciembre de 2022. Para la comisión, ese acto vulneró gravemente el orden constitucional. La recomendación insiste en que Chávez incumplió los deberes propios de su cargo.