Política

Delia Espinoza: fujicerronismo y aliados votaron en bloque para inhabilitar a suspendida fiscal

Bancadas de Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, César Acuña y Jose Luna dieron sus votos en la Comisión Permanente para inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años. Decisión deberá ser ratificada en el Pleno del Congreso.

Inhabilitación de Delia Espinoza deberá ratificarse en el Pleno del Congreso. Foto: Composición LR
Inhabilitación de Delia Espinoza deberá ratificarse en el Pleno del Congreso. Foto: Composición LR

La Comisión Permamente del Congreso aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por 10 años contra Delia Espinoza. La suspendida fiscal de la Nación fue sancionada con los votos del pacto del Gobierno. La decisión aún debe ser ratificada en el Pleno, pero llegará con el antecedente del apoyo fujicerronismo y aliados, que controlan en número el Parlamento.

El informe que recomendaba la inhabilitación de Delia Espinoza fue sustentado por Lady Camones, congresista de Alianza Para el Progreso, y la acusaba de infracción constitucional por los presuntos delito de usurpación a la función pública, abuso a la autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú y Perú Libre marcaron el destino de la votación para sancionar a la suspendida fiscal de la Nación. Se sumaron a ellos Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País. Cuatro congresistas no apoyaron el informe y dos se abstuvieron

¿Qué congresistas votaron por la inhabilitación de Delia Espinoza?

  • Martha Moyano de Fuerza Popular
  • César Revilla de Fuerza Popular
  • Patricia Juárez de Fuerza Popular
  • Arturo Alegría de Fuerza Popular
  • Eduardo Salhuana de Alianza Para el Progreso
  • Lady Camones de Alianza Para el Progreso
  • Jorge Marticorena de Alianza Para el Progreso
  • Digna Calle de Podemos Perú
  • Heidy Juárez de Podemos Perú
  • Flavio Cruz de Perú Libre
  • María Taipe de Perú Libre
  • Alejandro Muñante de Renovación Popular
  • Jorge Zeballos de Renovación Popular
  • Carlos Alva de Acción Popular
  • Ilich López de Acción Popular
  • Alejandro Cavero de Avanza País

Del mismo modo, tras aprobarse su inhabilitación, también se votó el levantamiento del fuero contra Delia Espinoza, para que de esta forma sea denunciada ante la Corte Suprema en un plazo no menor a 5 días, una vez sea ratificada en el Pleno del Congreso.

Delia Espinoza le responde al Congreso: "Me van a escuchar (...) hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación"

Congreso: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza

Congreso: Comisión Permanente aprueba levantar el fuero a Delia Espinoza para que sea procesada por la Fiscalía

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Delia Espinoza le responde al Congreso: "Me van a escuchar (...) hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación"

Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

Comisión de Ética sanciona a Susel Paredes por insinuar que trabajadores del Congreso podían violentar a personas trans

Congreso: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza y mantiene en suspenso el futuro de fiscales supremos

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

