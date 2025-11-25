Delia Espinoza: fujicerronismo y aliados votaron en bloque para inhabilitar a suspendida fiscal

La Comisión Permamente del Congreso aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por 10 años contra Delia Espinoza. La suspendida fiscal de la Nación fue sancionada con los votos del pacto del Gobierno. La decisión aún debe ser ratificada en el Pleno, pero llegará con el antecedente del apoyo fujicerronismo y aliados, que controlan en número el Parlamento.

El informe que recomendaba la inhabilitación de Delia Espinoza fue sustentado por Lady Camones, congresista de Alianza Para el Progreso, y la acusaba de infracción constitucional por los presuntos delito de usurpación a la función pública, abuso a la autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú y Perú Libre marcaron el destino de la votación para sancionar a la suspendida fiscal de la Nación. Se sumaron a ellos Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País. Cuatro congresistas no apoyaron el informe y dos se abstuvieron

¿Qué congresistas votaron por la inhabilitación de Delia Espinoza?

Martha Moyano de Fuerza Popular

César Revilla de Fuerza Popular

Patricia Juárez de Fuerza Popular

Arturo Alegría de Fuerza Popular

Eduardo Salhuana de Alianza Para el Progreso

Lady Camones de Alianza Para el Progreso

Jorge Marticorena de Alianza Para el Progreso

Digna Calle de Podemos Perú

Heidy Juárez de Podemos Perú

Flavio Cruz de Perú Libre

María Taipe de Perú Libre

Alejandro Muñante de Renovación Popular

Jorge Zeballos de Renovación Popular

Carlos Alva de Acción Popular

Ilich López de Acción Popular

Alejandro Cavero de Avanza País

Del mismo modo, tras aprobarse su inhabilitación, también se votó el levantamiento del fuero contra Delia Espinoza, para que de esta forma sea denunciada ante la Corte Suprema en un plazo no menor a 5 días, una vez sea ratificada en el Pleno del Congreso.