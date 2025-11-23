Gustavo Guerra García: "Las fuerzas que nos han dejado esta situación en el Congreso no van a llegar ni al 3%. El castigo va a ser furibundo"

Guerra García no postulará al congreso bicameral. Es el jefe de plan de gobierno de Venceremos y colaborará con Ronald Atencio desde ese puesto. Fotografía: Marco Cotrina / La República | Marco Cotrina / La República

¿Tiene claro por quién votará el 12 de abril del próximo año?

Claro, sí, totalmente.

¿Por quién?

Por Ronald Atencio de Venceremos y por dos candidatos al Senado de Venceremos. Y por dos candidatos a diputados de Venceremos y por los dos del Parlamento Andino.

¿Usted no piensa como el señor Vicente Alanoca que en las internas de Venceremos se impuso la forma “clásica, racista y odiosa” de hacer política?

Yo ya he señalado que ese comentario está más vinculado al proceso previo. Porque el día de las elecciones internas fue un proceso ordenado, con un debate político, en el que nos ganaron en buena ley y con las reglas que nosotros habíamos aceptado. A mí me parece que a Vicente hay que agradecerle el esfuerzo de encarnar electoralmente al Nuevo Perú en esta etapa, que ha sido un esfuerzo grande. Creo que él se refiere a todo el largo camino que él realizó hasta llegar hasta ese punto. Pero, en todo caso, él, en su momento, podrá aclarar esta situación.

¿Y él va a postular al Senado?

Es lo previsible. El acuerdo que tenemos en el partido es que todos los candidatos se mantienen, incluido Vicente Alanoca. Él es el número uno al Senado regional (por Puno). En los procedimientos internos de Nuevo Perú ya está establecido y el 7 de diciembre lo vamos a refrendar.

Desde afuera uno se pregunta, si tanto le costó inscribirse a Nuevo Perú, presentar las firmas, presentar los comités provinciales, que son 74, ¿por qué tenían la necesidad de formar una alianza?

A ver, en la izquierda, y esto es extendido a muchos sectores, con todas sus variantes, hay un genuino propósito de alcanzar la unidad. Yo personalmente creo que Venceremos es el germen de una futura Izquierda Unida, y creo que apostar por amalgamar las voluntades de los sectores que en el Perú creen que hay que tener igualdad de derechos, que hay que desarmar las exoneraciones tributarias que se han dado en este Congreso, desarmar todas las leyes pro-crimen y pro-impunidad, pro-violaciones de derechos humanos, es lo que hay que hacer. ¿Cuál podría ser el sentido de tener 6 o 7 candidaturas de izquierda para dispersar la votación y que la derecha las masacre? A mí me parece que la apuesta de Nuevo Perú por construir el frente político-social más amplio posible es una apuesta válida en la que yo creo y en la que he creído siempre. En otras oportunidades, cuando postuló Verónika Mendoza a la presidencia, tuvimos todo el apoyo de lo que algunos llaman la izquierda clásica, nos apoyaron todos, plenamente. También en la segunda elección de Verónika, también cuando yo postulé al municipio de Lima me apoyó el Partido Comunista del Perú Patria Roja, el otro Partido Comunista peruano, y todos los sectores. Entonces, por una elección en la que no consigamos el objetivo mayor, de nosotros encabezar la plancha, no vamos a cambiar nuestra postura respecto a la necesidad de un espacio amplio de unidad política en la izquierda.

Ahora, el discurso de la unidad de la izquierda suena bastante bien, pero ustedes ya tienen malas experiencias con algunos aliados. Por ejemplo, con el señor Cerrón, eso no terminó bien.

Bueno, el Partido Perú Libre ya no está en nuestra política de alianza. El acuerdo de Nuevo Perú era buscar la alianza más amplia, pero sin Perú Libre y sin Antauro. En el caso de Perú Libre no podía haber alianza con ellos porque ellos se pasaron al lado oscuro de la fuerza, en el lenguaje de la Guerra de las Galaxias. Ellos han votado a favor de las leyes pro crimen, de las leyes pro corrupción, de las leyes pro impunidad, porque al igual que Fuerza Popular, muchos de sus congresistas y su líder máximo tienen problemas con la justicia. Y el caso de Antauro, es un liderazgo que no representa las banderas de la izquierda ni peruanas ni mundiales. Está por el aislamiento internacional, por la pena de muerte y el fusilamiento en un país en donde no hay predictibilidad del Poder Judicial. Por lo tanto, era imposible apoyarlos.

Después de tantos días, ¿ya tienen claro que falló con su propuesta? ¿Por qué no tuvieron el respaldo, por ejemplo, de Patria Roja, que es un grupo que siempre los ha acompañado?

Normalmente hemos logrado su respaldo, sí.

¿Y qué pasó entonces?

Yo creo que tenemos que autocriticarnos. Puede haber varias interpretaciones. Yo te aporto la mía, de la cual me hago 100% responsable. Yo creo que no logramos proyectar una imagen de que podíamos tener una estrategia electoral ganadora, que nos permitiera tener la adhesión de todos los aliados. Creo que ese fue el punto principal.

Me está diciendo que sus aliados pensaban que la fórmula del señor Alanoca no era la vencedora.

La fórmula y la combinación del esquema que Nuevo Perú tenía previsto para hacer la campaña. En fin, toda la estrategia electoral que queríamos construir a partir de una candidatura que trataba de reflejar los intereses de los pueblos originarios, de las poblaciones rurales, de las comunidades campesinas y de reivindicar el Perú profundo, al sur y a Puno. Para ellos, esa estrategia no era la más adecuada y por lo tanto optaron por un camino diferente y una alternativa distinta.

¿Y ustedes no se confiaron con el resultado final? Siento que hacia afuera ya estaban haciendo campaña, ya estaban presentando al señor Alanoca como candidato presidencial, pero quizá les faltó negociar hacia adentro, con sus aliados.

A ver, nosotros hemos conversado con los aliados de forma permanente, quizás el equipo de Voces del Pueblo lo hizo con más eficacia que nosotros, esa puede ser una autocrítica que nos podemos hacer, pero yo creo que la decisión final estuvo centrada en cuánto podíamos avanzar en la campaña electoral. Yo creo que esa fue la decisión principal, porque, digamos, si Verónika Mendoza se hubiera lanzado, no tengo ninguna duda que hubiéramos tenido el apoyo de todos. Pero, bueno, Verónika ya nos había anunciado que no iba a postular, así que ese camino no era una opción. Entonces, este no es un tema ideológico, de cuan izquierdista es uno u otro, este un tema principalmente de percepción, de cuál era la probabilidad de éxito electoral que tenía una fórmula y la otra.

¿El señor Alberto Quintanilla sigue siendo parte de Nuevo Perú?

Esa es una buena pregunta. Él sigue siendo parte de Nuevo Perú. Pero, digamos, yo diría que el 99% de los miembros de Nuevo Perú no lo sentimos ya como parte nuestra, porque él ha tomado decisiones distintas a la estrategia que el partido adoptó en el Consejo Ejecutivo Nacional.

Además, está en la plancha del señor Ronald Atencio.

Bajo exclusiva responsabilidad suya.

¿Sin consultar al partido?

El partido, ni Nuevo Perú, ni el Partido Socialista, que es la corriente a la que él pertenece, han autorizado que él participe en esa otra plancha.

¿Qué sabe usted? ¿El señor Quintanilla encabezó las negociaciones de Voces del Pueblo para tener el resultado final que le dio la victoria al señor Atencio en las internas?

Asumimos que la plancha presidencial adversaria tiene que haber tomado un rol en las conversaciones, eso es lo normal.

Sí, pero el señor Quintanilla es de Nuevo Perú y se ve mal que esté haciendo cabildeo para una opción que no es la de su partido.

Digamos que en el momento en que nosotros no reclamamos que no podía inscribirse esa plancha, con un miembro nuestro no autorizado, esa plancha podría actuar frente a los aliados defendiendo su punto de vista, respecto de cómo se dirigían las elecciones. El hecho es que el señor Quintanilla es parte de la plancha que nos ha ganado las elecciones internas. Y nosotros vamos a respetar las elecciones internas de Venceremos.

Las redes están llenas de datos que dicen que en realidad lo que ha pasado acá es una pugna entre el señor Quintanilla y el señor Alanoca, que se conocen de Puno y que no coinciden en muchas cosas. ¿Qué tanto hay de cierto en eso?

Eso es innegable, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay una rivalidad entre ambos líderes, que tienen estilos y puntos de apoyo distintos. Alanoca, es alguien que viene de la comunidad académica, de las comunidades campesinas, porque él es comunero, de las zonas rurales, de los pueblos originarios, y por lo tanto no tenía una experiencia marcadamente partidaria. Quintanilla es una persona que viene de tener 50 años de militancia en la izquierda, entonces son perfiles distintos. Obviamente hay una rivalidad natural, porque ambos eran de Puno y ese factor obviamente ha jugado en este proceso, indudablemente.

¿Qué opinión tiene sobre el señor Ronald Atencio?

Ronald Atencio es el presidente del Partido Voces del Pueblo. Nosotros hemos tenido ya una relación importante con él, en el sentido de que ha liderado todos los acuerdos que hemos tenido en el marco de la alianza. Es un abogado joven, está dispuesto a dar la vida por la campaña y no tiene ningún flanco, digamos, de problemas de corrupción u otros que lo puedan afectar. A mí me parece que Voces del Pueblo apostó por la renovación y la renovación ayuda en un momento de profunda desafección política. Él va a trabajar con nuestros equipos de programa y sentimos que están dadas las condiciones para poderle brindar todo el apoyo con la lealtad y el entusiasmo que significa una campaña nacional.

Bueno, el principal problema del señor Atencio es el ejercicio de su vida profesional, siempre lo van a asociar a la defensa del señor Pedro Castillo y del señor Guillermo Bermejo. O sea, a la defensa de un procesado por un golpe de Estado y la de un sentenciado por terrorismo. Esa es una desventaja.

Yo no sé si sea una desventaja, porque Pedro Castillo tiene mucha simpatía popular, más allá de que uno pueda discrepar con algunas acciones que ha tomado, que han sido muy importantes y gravitatorias en la política peruana. Y en mi opinión, Guillermo Bermejo es una persona inocente. Yo no creo que él sea culpable de pertenecer a Sendero Luminoso, en primer lugar, porque Sendero Luminoso ya no existe. También tengo que decir que él fue absuelto dos veces por colegiados de seis y siete personas, en primera instancia, cosas que fueron, en mi opinión, irregularmente anuladas por la sala penal de la Corte Suprema. Entonces, para mí, que él sea abogado del compañero Guillermo Bermejo, que era el otro líder importante de nuestra alianza, no es un demérito. Lo que ha pasado con Bermejo es parte de ese intento de reflotar opciones autoritarias de derecha y también es parte de lo que está haciendo la alianza de intereses que maneja el Congreso para sacar de carrera a muchos candidatos, como ha ocurrido antes con Salvador de Solar, con Martín Vizcarra como creo que va a ocurrir con Pedro Castillo, y Bermejo tenía 2% en las encuestas, estaba en la pelea, lo han retirado y a mí me parece claro que la derecha que controla el Congreso quiere ganar por walk over esta elección.

Ahora, ¿Atencio va a seguir siendo abogado de Bermejo paralelamente a su candidatura?

Es un tema que seguro él nos informará, habrá que ver si tiene tiempo para hacer ambas cosas.

Eso es sui generis, abogado del líder de su partido y al mismo tiempo candidato.

A mí no me parece tan sui generis, porque parte de la visibilidad que ha tenido Ronald Atencio en los últimos meses ha sido por ser defensor de Guillermo Bermejo y eso le ha abierto la puerta a los medios.

Le pido una respuesta honesta, ¿siente que con este resultado en la elección interna las posibilidades de su alianza han mejorado? Ya estaban relegados en las encuestas.

Es obvio que yo no te puedo decir que sí, porque yo estaba apostando por otra fórmula, en la que yo mismo participaba. Ahora, más allá de que todas mis respuestas son honestas, no te puedo responder en ese sentido porque nosotros estuvimos en una apuesta por otra plancha, pero yo creo que la única forma de analizar eso, es llegar al 12 de abril y ahí te responderemos cuál de las dos planchas pudo haber sido mejor o peor. A mí me parece que esa pregunta, para nosotros, ya no tiene sentido.

Antes de la elección del señor Atencio, usted decía que no iba a postular a ningún cargo. ¿Eso se mantiene?

Yo no voy a postular a ningún cargo de diputado, senador o parlamentario andino. Esa decisión ya está tomada y los procesos de elecciones ya terminaron. Yo soy el jefe del programa de la alianza y creo que esa es una responsabilidad suficiente.

Ahora, en una entrevista de hace pocas semanas le dijo a Rosa María Palacios que, si ustedes ganaran las elecciones, para asegurar un poco de gobernabilidad, tendrían que hablar con algunos grupos de derecha. ¿A quiénes se refería exactamente? ¿Con quiénes podrían dialogar ustedes de la otra orilla?

A ver, nosotros queremos una Asamblea Constituyente para llegar a una nueva Constitución que le dé un nuevo marco de gobierno al país.

Que la derecha no va a querer.

No me queda claro eso. Esa es una opinión que tú tienes, pero yo cordialmente discrepo con eso. A mí me parece que, primero, de la constitución de 1993 a la actual constitución, se han cambiado 53 artículos, y las modificaciones más nefastas, más perjudiciales para los intereses de toda la ciudadanía del Perú han sido hechas en los últimos dos años, principalmente aquellas que están vinculadas a tener un Senado todopoderoso y quebrar el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso, en mi opinión, es un consenso de las fuerzas de derecha y de izquierda diferentes a las que hoy día controlan la mayoría del Congreso. Entonces, puede haber un entendimiento para cambiar eso. Y nuestra propuesta es ir a un referendo para que el pueblo decida si vamos o no a un Asamblea Constituyente. ¿Y qué es lo previsible? Lo que va a ocurrir es que, como no puede haber una movilización ciudadana que cuestione la actual administración del gobierno hasta el 12 de abril o hasta el 28 de julio, va a haber una venganza de la población contra las fuerzas que han hecho daño al país en las urnas, y, por lo tanto, las fuerzas que nos han dejado en esta situación no van a estar cerca del Congreso. Yo creo que no van a llegar ni al 3% porque el castigo va a ser furibundo. La rabia de toda la gente contra los daños hechos se va a manifestar en la votación al Congreso y en la votación a la Presidencia. Va a haber un péndulo y son otras fuerzas de izquierda y de derecha, distintas a las que hoy día dominan el Congreso, las que van a entrar al Senado y a la Cámara de Diputados. Y con esas fuerzas tendremos que pactar en términos de unidad nacional.

Me decía que hay un súper Senado, que sobrepasa la capacidad de la Cámara de Diputados. ¿En realidad cree que alguien que sea elegido como senador quiera despojarse de esos poderes para llegar a un acuerdo más amplio?

La pregunta es: ¿Estamos o no estamos de acuerdo los sectores nuevos, de derecha e izquierda, que van a poblar el Senado y la Cámara de Diputados, de que tenemos que restablecer el equilibrio de poderes en el Perú? ¿En realidad creemos que se debe vacar al Presidente por cualquier razón y que un mandato puede durar dos meses? ¿En verdad queremos ese país? A mí me parece que no son tan irresponsables los grupos políticos nuevos. Yo no puedo pensar de formar pesimista sobre los que van a ser elegidos, no puedo pensar que son unas personas súper angurrientas, súper egoístas, súper traidoras a los intereses nacionales, que solo por mantener su poder no van a restablecer el equilibrio de poderes.