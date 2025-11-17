Ronald Atencio mando un mensaje a Vicente Alanoca | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

Ronald Atencio mando un mensaje a Vicente Alanoca | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

Las elecciones internas de Venceremos han concluido: Vicente Alanoca, representante de Nuevo Perú, fue derrotado por Ronald Atencio, abogado de Guillermo Bermejo y miembro de Voces del Pueblo. Ya oficializado como candidato presidencial, Atencio envió un mensaje a Alanoca, expresando su deseo de que sigan trabajando como aliados: “El calor electoral ya concluyó y siempre va a tener mi mano extendida para seguir forjando la unidad”, declaró a La República.

Por su parte, Alanoca reaccionó en sus redes sociales agradeciendo a quienes respaldaron su candidatura y afirmando que su derrota se debió a prácticas discriminatorias dentro de la alianza política. “Agradezco profundamente a todos quienes apostaron por nuestra precandidatura; se impuso la forma clásica, racista y odiosa de hacer política. Seguiremos visitando el Perú, practicando una política con docencia y decencia para salir de la mercantilización nefasta de la política en el país”, expresó a través de su cuenta de Facebook.

Respecto a la posibilidad de que Alanoca integre la plancha presidencial, Atencio aclaró que esto no es viable, ya que la fórmula ganadora fue elegida en conjunto y, según la normativa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no puede modificarse. En ese sentido, Alanoca solo podría postular como candidato al Senado por Puno.

Según detallaron a este medio participantes de la asamblea de Venceremos, 70 delegados participaron en la elección de Atencio como candidato presidencial, de los cuales 14 provenían de las organizaciones Unidad Popular, Patria Roja, Dignidad Nacional y Socialismo Andino. Militantes de estas agrupaciones señalaron a La República que el proceso transcurrió con normalidad y que Alanoca debe aceptar los resultados.

Ronald Atencio decidirá si sigue como defensor legal de Guillermo Bermejo

Por otro lado, Atencio declaró que aún no ha decidido si continuará siendo el abogado defensor de Guillermo Bermejo. Como se sabe, Bermejo ha sido condenado por afiliación terrorista por el Poder Judicial. Hasta el momento, Atencio sigue ejerciendo su defensa ante las instancias judiciales.

“Por el momento, continuaré al mando de la defensa de Guillermo Bermejo. Como recién se formalizó mi candidatura ayer, será necesario evaluar internamente si sigo siendo su abogado o si tomamos otra decisión. Conozco el proceso de Bermejo desde hace 15 años y estoy seguro de que puedo cumplir con ambos roles”, señaló el ahora candidato presidencial al medio independiente La Encerrona.

Atencio también precisó que el proceso de Bermejo se encuentra en etapa de apelación y está próximo a ser elevado a la Corte Suprema. Además, han solicitado que se le otorgue libertad mientras se resuelve el trámite.