'Venceremos' logra su inscripción oficial ante el JNE: Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca conforman la alianza

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inscribió oficialmente a la alianza electoral 'Venceremos', integrada por los partidos Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo, movimiento impulsado por el congresista Guillermo Bermejo y el dirigente Vicente Alanoca.

"Inscribir en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones a la ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS, integrada por los partidos políticos Nuevo Perú por el Buen Vivir y Partido Político Popular Voces del Pueblo", se lee en el documento.

Resolución del JNE de la inscripción de la alianza 'Venceremos'.

La resolución, que fue emitida este 29 de agosto por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP), confirma que la agrupación cumplió con todos los requisitos de la Ley de Organizaciones Políticas, que incluye el reglamento interno y procesos de democracia interna.

Durante el proceso de inscripción, se presentaron tres tachas en contra de la alianza; sin embargo, todas fueron declaradas no presentadas por el órgano correspondiente del JNE, lo que permitió continuar con el procedimiento.

En tanto, con esta inscripción, 'Venceremos' podrá participar en las Elecciones Generales 2026, en las que buscará posicionarse como una alternativa de izquierda con un discurso centrado en la defensa de los sectores populares y la soberanía nacional.

JNE: tres tachas contra 'Venceremos' no prosperaron

El proceso de inscripción de la alianza electoral 'Venceremos', enfrentó tres tachas presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, ninguna prosperó, lo que permitió que el movimiento lograra su registro oficial este 29 de agosto.

La primera tacha fue presentada por Julio César Luperdi Cholán, pero su pronunciamiento fue declarado nulo, con lo cual el JNE la consideró como no presentada.

Posteriormente, se registraron otras dos tachas: una de Percy Moreano Contreras, ya conocido por presentar tachas en varios procesos electorales, y otra de Armando Martín Barrantes Martínez, quien es secretario nacional de organización del partido Avanza País. Ambas fueron igualmente declaradas no presentadas por la misma oficina del organismo electoral.