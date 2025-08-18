Elecciones 2026: Avanza País prepara tacha contra alianza política de Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca

Avanza País tiene como su principal carta presidencial al comunicador Phillip Butters. La Alianza Venceremos, liderada por Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca, tiene como símbolo a la hoja de coca | Composición: LR.

Avanza País tiene como su principal carta presidencial al comunicador Phillip Butters. La Alianza Venceremos, liderada por Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca, tiene como símbolo a la hoja de coca | Composición: LR.

Comienza el periodo de tachas. Luego de que la alianza Venceremos, integrada por el partido Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo, confirmara su constitución, se generaron diversas reacciones. El partido Avanza País, que también participará en las próximas elecciones, estaría próximo a presentar una tacha contra esta alianza ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo encargado de evaluar dichos recursos. Según adelantaron a este medio, la tacha se fundamentaría en que la alianza mantiene una serie de ideales antidemocráticos.

“Consideramos que, si el Jurado Nacional de Elecciones ha anulado la inscripción de la organización política A.N.T.A.U.R.O. por comportamiento antisocial y antidemocrático, los señores de Voces del Pueblo comparten el mismo accionar. Sin embargo, aún estamos evaluando los argumentos finales”, señaló Aldo Borrero, presidente de Avanza País, a La República.

Por su parte, Guillermo Bermejo calificó la tacha como infundada y aseguró que responderán en su debido momento: “Este ataque directo, artero, antidemocrático y sin argumentos legales, se explica por el inmenso temor que tiene la ultraderecha frente a la esperanza popular que significa Venceremos. Esperamos que el JNE, que ya conoce las prácticas innobles de estos personajes, no se deje sorprender. En materia legal la verdad y la razón nos acompañan, y desde luego responderemos a la altura de las circunstancias”, indicó el congresista y miembro de la alianza.

Avanza País continúa avanzando con el comunicador Phillip Butters como su principal carta presidencial hasta la fecha. El partido, que en 2021 alcanzó el cuarto lugar con el economista Hernando de Soto como candidato, cuenta actualmente con seis curules en el Congreso de la República.

Alianza Venceremos sigue en camino hacia su inscripción ante el JNE

Venceremos, la coalición entre Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo, dio un paso clave la semana pasada al difundir su síntesis programática e iniciar el periodo en el que los ciudadanos pueden presentar tachas en su contra. Durante el acto público de presentación de su precandidatura, el 15 de agosto, sus líderes expusieron una propuesta con énfasis en la identidad y en su plan político.

El representante presidencial de Nuevo Perú, Vicente Alanoca, afirmó que su propuesta busca integrar a los distintos sectores del país: “No vengo a hablar de los campesinos, sino que vengo a hablar como campesinos. (...) Cargamos esa esperanza de nuestras comunidades, no solo aymaras, sino de los 55 pueblos originarios, de las 48 lenguas. Unidos bajo el símbolo de la coca, la hoja sagrada. Es momento de transformar el país. Hay que refundarlo desde abajo”, puntualizó.

En tanto, Guillermo Bermejo, representante de Voces del Pueblo, sostuvo que la alianza de las agrupaciones de izquierda constituye un proyecto serio dentro de la oferta política nacional: “Una alianza sin programa es caudillismo. (...) Una asamblea constituyente para refundar la patria. (...) Primero, la inscripción de los partidos antes de cualquier decisión de candidato presidencial. Ese es el nivel de seriedad que le otorga al pueblo peruano”, subrayó.