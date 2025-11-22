Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

A pesar de ser acusado por presunto cobro de coimas, el jefe del INPE no será sometido al polígrafo por ahora. Foto: composición LR

A pesar de ser acusado por presunto cobro de coimas, el jefe del INPE no será sometido al polígrafo por ahora. Foto: composición LR

El jefe del INPE, Iván Emilio Paredes Yataco, no será sometido al polígrafo, pese a la denuncia por presunto cobro de coimas que lo involucra en un audio donde se le atribuye solicitar US$ 80.000 para favorecer la liberación de un ex policía condenado por secuestro. La medida fue confirmada por el Ministerio de Justicia (Minjus), que anunció un plan de control de confianza limitado solo al personal que trabaja directamente con internos.

Según la explicación oficial, esta primera fase de evaluaciones se desarrollará en penales como Lurigancho, Castro Castro y Sarita Colonia. La disposición no abarca a funcionarios de alto nivel del INPE, lo que incluye a Paredes, aun cuando su entidad enfrenta una crisis de credibilidad por reiterados casos de corrupción dentro del sistema penitenciario.

La exclusión del titular del organismo penitenciario generó cuestionamientos debido a que el caso que lo involucra es uno de los más graves revelados este año. El presunto audio recoge a un hombre que pediría una elevada suma de dinero a la esposa del interno, Marcos Quispe Riveros, con la promesa de gestionar beneficios penitenciarios a su favor.

Mientras tanto, Paredes niega ser la voz que aparece en la grabación, asegura que los hechos se remontan al 2018, cuando era abogado particular, y afirma estar dispuesto a someterse a una pericia fonética. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción continúa con las diligencias.

Minjus: polígrafo solo para servidores penitenciarios en contacto con internos

El vocero del Minjus, Alberto Vega, explicó que esta etapa del control de confianza no incluye al jefe del INPE ni a otros funcionarios de la alta dirección. “En esta primera etapa está orientada la medida del polígrafo a los servidores penitenciarios vinculados a la interacción con internos. Culminada esta fase en Lurigancho, Castro Castro y Sarita Colonia, uno no descarta que esto pueda tomar otro giro, pero al menos esto se tiene previsto para esta primera etapa”, afirmó vía RPP

La aclaración dejó en evidencia que el alcance del plan es limitado y no abarca cargos de mayor responsabilidad, a pesar de que las acusaciones por coimas provienen justamente del nivel más alto de la estructura penitenciaria. Vega sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es reforzar la vigilancia en puestos operativos. Sin embargo, no precisó si una segunda fase podría incluir a funcionarios jerárquicos o si el propio titular del INPE deberá pasar por controles de integridad.