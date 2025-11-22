HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

El Ministerio de Justicia confirmó que la aplicación del polígrafo solo alcanzará, en esta primera etapa, a servidores que trabajan directamente con internos en tres penales de Lima.

A pesar de ser acusado por presunto cobro de coimas, el jefe del INPE no será sometido al polígrafo por ahora. Foto: composición LR
A pesar de ser acusado por presunto cobro de coimas, el jefe del INPE no será sometido al polígrafo por ahora. Foto: composición LR

El jefe del INPE, Iván Emilio Paredes Yataco, no será sometido al polígrafo, pese a la denuncia por presunto cobro de coimas que lo involucra en un audio donde se le atribuye solicitar US$ 80.000 para favorecer la liberación de un ex policía condenado por secuestro. La medida fue confirmada por el Ministerio de Justicia (Minjus), que anunció un plan de control de confianza limitado solo al personal que trabaja directamente con internos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según la explicación oficial, esta primera fase de evaluaciones se desarrollará en penales como Lurigancho, Castro Castro y Sarita Colonia. La disposición no abarca a funcionarios de alto nivel del INPE, lo que incluye a Paredes, aun cuando su entidad enfrenta una crisis de credibilidad por reiterados casos de corrupción dentro del sistema penitenciario.

TE RECOMENDAMOS

PNP SIGUE BAJO LA MIRA: HABRÍAN FACILITADO FUGA DE ÓSCAR ACUÑA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Presidente del INPE es grabado en presunto audio pidiendo 80 mil doláres para liberar a policia sentenciado por secuestro

lr.pe

La exclusión del titular del organismo penitenciario generó cuestionamientos debido a que el caso que lo involucra es uno de los más graves revelados este año. El presunto audio recoge a un hombre que pediría una elevada suma de dinero a la esposa del interno, Marcos Quispe Riveros, con la promesa de gestionar beneficios penitenciarios a su favor.

Mientras tanto, Paredes niega ser la voz que aparece en la grabación, asegura que los hechos se remontan al 2018, cuando era abogado particular, y afirma estar dispuesto a someterse a una pericia fonética. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción continúa con las diligencias.

PUEDES VER: Gobierno aprueba ley para juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años por crímenes graves

lr.pe

Minjus: polígrafo solo para servidores penitenciarios en contacto con internos

El vocero del Minjus, Alberto Vega, explicó que esta etapa del control de confianza no incluye al jefe del INPE ni a otros funcionarios de la alta dirección. “En esta primera etapa está orientada la medida del polígrafo a los servidores penitenciarios vinculados a la interacción con internos. Culminada esta fase en Lurigancho, Castro Castro y Sarita Colonia, uno no descarta que esto pueda tomar otro giro, pero al menos esto se tiene previsto para esta primera etapa”, afirmó vía RPP

La aclaración dejó en evidencia que el alcance del plan es limitado y no abarca cargos de mayor responsabilidad, a pesar de que las acusaciones por coimas provienen justamente del nivel más alto de la estructura penitenciaria. Vega sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es reforzar la vigilancia en puestos operativos. Sin embargo, no precisó si una segunda fase podría incluir a funcionarios jerárquicos o si el propio titular del INPE deberá pasar por controles de integridad.

Notas relacionadas
Gobierno aprueba ley para juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años por crímenes graves

Gobierno aprueba ley para juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años por crímenes graves

LEER MÁS
Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

LEER MÁS
Nuevo ministro de Justicia fue colocado por Santiváñez en la Procuraduría para sacar a Silvana Carrión

Nuevo ministro de Justicia fue colocado por Santiváñez en la Procuraduría para sacar a Silvana Carrión

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Gustavo Petro sobre prisión contra Betssy Chávez: "Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada"

Gustavo Petro sobre prisión contra Betssy Chávez: "Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada"

LEER MÁS
General de Trujillo responsabiliza a Dircocor de Lima por fallido operativo contra Óscar Acuña

General de Trujillo responsabiliza a Dircocor de Lima por fallido operativo contra Óscar Acuña

LEER MÁS
Embajador de Ucrania: “El Perú compró avión que ya no se fabrica”

Embajador de Ucrania: “El Perú compró avión que ya no se fabrica”

LEER MÁS
Pedro Castillo le quita responsabilidad a Betssy Chávez y Aníbal Torres: "Ellos no han cometido ningún delito"

Pedro Castillo le quita responsabilidad a Betssy Chávez y Aníbal Torres: "Ellos no han cometido ningún delito"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025