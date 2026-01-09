HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas anuncian paro el 15 próximo de enero
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Venezuela: la nueva colonia de Trump | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

RMP sobre aumento de delincuencia: "Jerí tiene delirios al decir que delincuentes se sincronizan para desestabilizarlo"

El presidente José Jerí afirmó que los delincuentes se sincronizan para desestabilizar al ser consultado sobre el paro de transportistas.

RMP comenta acerca del aumento de la delincuencia y recientes declaraciones de José Jerí. Foto: composición LR
Rosa María Palacios en 'Sin guion', comentó la reciente política del Gobierno de Jerí de establecer el uso de la frase ''¡El Perú a toda máquina!" y que debe ser usada en todas las instituciones del Estado. Palacios criticó que de nada sirve esta frase mientras la delincuencia sigue aumentado en el país.

"Se anuncia un paro para el próximo 15 de enero. Nuevamente, el tema está centrado en el transporte público de pasajeros y las víctimas son los choferes, básicamente los choferes, como ocurrió durante todo el 2025. ¿Qué hace este gobierno para evitarlo? Nada. “El Perú a toda máquina”. Parece una broma. A toda máquina hoy significa pagar cupos. Ese es el lema que ha escogido el señor José Jerí. Nos enteramos de ello en Año Nuevo. “El Perú a toda máquina”, una frase que, evidentemente, busca que todas las instituciones del Estado la utilicen", sostuvo.

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rafael López Aliaga: JEE admite apelación y eleva al JNE tacha que podría dejar fuera de carrera a Renovación Popular

Asimismo, la periodista cuestionó la respuesta que dio José Jerí cuando fue interrogado sobre el paro de transportistas ante el incremento de los ataques a conductores. "Lamentablemente, hay oportunidades en que los delincuentes actúan, parece que en forma sincronizada, con el afán de desestabilizar", respondió el presidente.

"Gastar enormes sumas de dinero en papel membretado, logos y campañas para satisfacer los delirios de un presidente que asegura que los delincuentes se sincronizan para desestabilizarlo. Según ese relato, hay un ataque en Barranco, otro en el Callao, otro en Chorrillos, otro en Carabayllo, y entonces se concluye que todo responde a una coordinación. Mientras tanto, el hampa y la delincuencia reinan. Hoy, en la ciudad de Lima, hay seis muertos todos los días", agregó.

