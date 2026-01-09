Rosa María Palacios en 'Sin guion', comentó la reciente política del Gobierno de Jerí de establecer el uso de la frase ''¡El Perú a toda máquina!" y que debe ser usada en todas las instituciones del Estado. Palacios criticó que de nada sirve esta frase mientras la delincuencia sigue aumentado en el país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Se anuncia un paro para el próximo 15 de enero. Nuevamente, el tema está centrado en el transporte público de pasajeros y las víctimas son los choferes, básicamente los choferes, como ocurrió durante todo el 2025. ¿Qué hace este gobierno para evitarlo? Nada. “El Perú a toda máquina”. Parece una broma. A toda máquina hoy significa pagar cupos. Ese es el lema que ha escogido el señor José Jerí. Nos enteramos de ello en Año Nuevo. “El Perú a toda máquina”, una frase que, evidentemente, busca que todas las instituciones del Estado la utilicen", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, la periodista cuestionó la respuesta que dio José Jerí cuando fue interrogado sobre el paro de transportistas ante el incremento de los ataques a conductores. "Lamentablemente, hay oportunidades en que los delincuentes actúan, parece que en forma sincronizada, con el afán de desestabilizar", respondió el presidente.

"Gastar enormes sumas de dinero en papel membretado, logos y campañas para satisfacer los delirios de un presidente que asegura que los delincuentes se sincronizan para desestabilizarlo. Según ese relato, hay un ataque en Barranco, otro en el Callao, otro en Chorrillos, otro en Carabayllo, y entonces se concluye que todo responde a una coordinación. Mientras tanto, el hampa y la delincuencia reinan. Hoy, en la ciudad de Lima, hay seis muertos todos los días", agregó.