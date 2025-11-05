HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
EN VIVO

🔴 LR Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 5 de noviembre

Política

Gobierno aprueba ley para juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años por crímenes graves

Con la nueva reforma al Código Penal, los adolescentes de 16 y 17 años podrán enfrentar procesos judiciales como adultos por delitos graves. El Ejecutivo asegura que mantendrán un tratamiento penitenciario especializado, enfocado en su rehabilitación. Sin embargo, especialistas y organismos rechazan esta ley y advierten que los menores, lejos de ser rehabilitados, podrían verse influenciados por el entorno carcelario y continuar una trayectoria criminal.

El porcentaje de menores autores de delitos graves en comparación a los adultos que delinquen, es muy bajo. Foto: LR
El porcentaje de menores autores de delitos graves en comparación a los adultos que delinquen, es muy bajo. Foto: LR

El Ejecutivo oficializó este miércoles 5 de noviembre una serie de cambios al Reglamento del Código de Ejecución Penal, para que, de esta manera, la nueva normativa extiende la responsabilidad penal a los adolescentes de 16 y 17 años. La norma ha generado preocupación en organismos internacionales y especialistas, que advierten que los menores, lejos de ser rehabilitados, podrían verse influenciados por el entorno carcelario y continuar una trayectoria criminal.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según el Decreto Supremo N.º 022-2025-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano, esta modificación permitirá que los menores dentro de ese rango de edad sean juzgados y procesados bajo el sistema penal de adultos, conforme a lo dispuesto en la reciente reforma del Código Penal.

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Abogado de Betssy Chávez renuncia en plena audiencia y asegura que no conocía pedido de asilo en México

lr.pe

Menores serán procesados como adultos por delitos graves

Aunque los adolescentes de 16 y 17 años ahora podrán ser procesados dentro del sistema penal de adultos, el decreto precisa que seguirán protegidos por el principio del interés superior del adolescente. Esto significa que deberán recibir un tratamiento penitenciario especializado, centrado en la rehabilitación y el respeto de sus derechos, y no únicamente en el castigo.

El nuevo artículo 5-A introduce además el principio de flexibilización, que permite asignar a los adolescentes internos el régimen penitenciario más adecuado a su perfil personal, dejando de lado el modelo progresivo que se aplica a los adultos.

Del mismo modo, la norma dispone que los jóvenes entre 16 y 21 años estarán bajo un sistema de individualización científica, el cual evaluará su edad, entorno social y nivel de desarrollo psicológico para determinar el tipo de tratamiento y el lugar donde cumplirán su condena.

Esta medida contempla más de 30 tipos penales considerados graves, entre ellos el homicidio calificado, la violación sexual de menores, el sicariato, el secuestro, el robo agravado, la extorsión, la trata de personas, así como delitos relacionados con el terrorismo y el narcotráfico.

PUEDES VER: José Jerí acude Acho para reunirse con transportistas y le reclaman: "No hable mucho y actúe"

lr.pe

Retroceso legal

Sobre el tema, Mario Amoretti, abogado penalista, señaló a La República que, aunque hay menores o adolescentes que cometen delitos graves, como el sicariato, estos son utilizados y mandados por criminales adultos.

Asimismo, criticó su eficacia porque hasta el momento no se tiene conocimiento de que algún adulto haya sido objeto de investigación o haya recibido sanción alguna por involucrar a menores en hechos graves.

“¿Por qué la policía no investiga y no se llega a establecer quiénes están utilizando a los menores? Pero desgraciadamente, aquí se opta por lo más básico. Se busca sancionar drásticamente a estos adolescentes”.

Recordó que la misma situación ocurrió en la época de Fujimori, cuando se tuvieron que corregir todas las sentencias que se habían dictado en contra de los menores. Añadió que, hace cinco o seis años, los menores que cometían estos actos delictivos eran sancionados como infractores, a pesar de ser menores de 18 años.

“Una vez cumplidos los dieciocho años, pasan a una cárcel, pero separados de los adultos, porque, desgraciadamente, son víctimas de abusos sexuales”.

Amoretti mencionó que otro problema que existe es la sobrepoblación en los centros penitenciarios.

Sostuvo que no hay cárceles adecuadas para los adultos, y menos aún para los menores. A pesar de que hace años se propuso la construcción de pabellones separados para ellos, hasta el momento no se ha construido ninguno.
“Ni siquiera hay planes para construir estos penales”.

Asimismo, las agencias (Unicef, Unfpa, Oficina contra la Drogas y el Delito) alertan que esta medida no contribuirá a reducir la inseguridad ni la criminalidad en el país, ya que el 98% de los delitos graves son cometidos por adultos. Por el contrario, señalan que enviar a adolescentes a cárceles comunes junto a personas adultas podría aumentar su vulnerabilidad y el riesgo de que sigan una trayectoria delictiva.

Notas relacionadas
Universidades pueden anular título universitario que usó tesis con plagio: ¿cuánto es el tiempo límite, según el Código Civil?

Universidades pueden anular título universitario que usó tesis con plagio: ¿cuánto es el tiempo límite, según el Código Civil?

LEER MÁS
Endurecen régimen de visitas para presos de alta peligrosidad

Endurecen régimen de visitas para presos de alta peligrosidad

LEER MÁS
¿Puedo ir a prisión por revisar el celular de mi pareja sin permiso? Abogado penalista responde: "Está tipificado en el Código Penal”

¿Puedo ir a prisión por revisar el celular de mi pareja sin permiso? Abogado penalista responde: "Está tipificado en el Código Penal”

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial rectifica a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Poder Judicial rectifica a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

LEER MÁS
Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

LEER MÁS
Rosa María Palacios critica a José Jerí: “Las extorsiones no se resuelven tomándose fotos, sino con medidas concretas”

Rosa María Palacios critica a José Jerí: “Las extorsiones no se resuelven tomándose fotos, sino con medidas concretas”

LEER MÁS
Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

LEER MÁS
Betssy Chávez: José Jerí anuncia que el viernes decidirán si otorgan salvoconducto a exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez: José Jerí anuncia que el viernes decidirán si otorgan salvoconducto a exministra de Pedro Castillo

LEER MÁS
Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025