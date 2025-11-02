Presidente del INPE es grabado en presunto audio pidiendo 80 mil doláres para liberar a policia sentenciado por secuestro

Un reciente reportaje del programa dominical 'Cuarto Poder' reveló que el actual presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Emilio Paredes Yataco, enfrenta una denuncia e investigación por el presunto delito de tráfico de influencias. En las grabaciones presentadas —atribuídas al actual jefe del INPE— se observa a Adela Huamancusi, esposa del expolicía Marcos Quispe Riveros, reclamando la devolución de 80.000 dólares que, según afirma, habría entregado a Paredes Yataco a cambio de gestionar la liberación de Quispe Riveros, acusado del delito de secuestro.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Fragmentos de los audios

Paredes Yataco: Aló, señora Adela. Habla el doctor Yataco. (…) Escúcheme, mañana le voy a depositar en su cuenta 500 dólares.

Adela: Escúcheme, ¿cómo me va a dar solo 500 dólares? Quiero un poco más, señor. Encima le he dado 20.000 dólares y, además, 11.500 soles.

P.Y.: Pero eso era por los honorarios, señora. Igual le voy a devolver.

A.: Usted me dijo 24.000 dólares, doctor. ¿Cómo ahora me habla de honorarios?

P.Y.: Ya, señora. Le estoy diciendo —no sé si me entiende— que se lo voy a devolver. No estoy diciendo que no. Me estoy comprometiendo, voy a pedir un préstamo. (…)

A.: Yo lo voy a esperar si me hace un documento donde conste que me debe, doctor. Hágame un documento por los 80.000 dólares que le he entregado.

P.Y.: A ver, voy a sacar la cuenta.

A.: Y yo, con gusto, lo voy a esperar.

P.Y.: El viernes le doy el documento. Ya le di la mano. ¿Doce del mediodía está bien? (…) Señora, escúcheme, yo le estoy diciendo la hora. (…) Le estoy depositando sus 500 dólares.

A.: Aunque sea 1.000, pero deposítelos, doctor, por favor.

P.Y.: Señora, deme tres días y le vuelvo a depositar otra cantidad. Quiero cumplir con usted.

A.: A ese número le voy a depositar.

P.Y.: Entre 12 y 1 de la tarde le voy a depositar, señora.

A.: Espero que cumpla su palabra, doctor, porque usted no cumple.

P.Y.: Por eso la estoy llamando, señora.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Denuncia y proceso fiscal

Según el abogado de la denunciante, la Fiscalía ha citado a Paredes Yataco para que declare sobre estos audios, pero hasta el momento no se ha presentado. Huamancusi ha entregado 12 grabaciones a las autoridades fiscales. En una de ellas se escucha a Paredes Yataco ofrecer su reloj, valorizado en 800 dólares, como parte del pago de la deuda. En ese mismo audio, Huamancusi señala que han pasado siete meses sin recibir el dinero. La esposa del policía recluido sostiene que el jefe del INPE se aprovechó de ella ya que la liberación no se consumó.

El abogado de Huamancusi informó ante las cámaras de Cuarto Poder que se ha solicitado una pericia fonética forense. “Él puede negar que es su voz, pero a través de estas pericias sería irrefutable”, indicó. El equipo del programa acudió al domicilio y a las oficinas de Paredes Yataco para solicitar su versión, pero el funcionario no accedió a responder.

Paredes Yataco llegó al INPE tras decreto del Gobierno de Dina Boluarte

La designación de Paredes Yataco se produjo luego de que Dina Boluarte promulgara un decreto que modificó los requisitos para ocupar la jefatura del INPE. Según señaló Cuarto Poder, el cambio permitió que el perfil técnico del actual titular se adecuara a las nuevas condiciones del cargo.

Actualmente, la continuidad de Paredes Yataco al frente del INPE depende del presidente de la República, José Jerí, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura.