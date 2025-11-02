HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?
¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      ¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      ¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      
Política

Presidente del INPE es grabado en presunto audio pidiendo 80 mil doláres para liberar a policia sentenciado por secuestro

Paredes Yataco, designado por el Gobierno de Dina Boluarte, no respondió a Cuarto Poder sobre la denuncia ni se ha presentado a la Fiscalía, que ya lo citó para declarar.

Paredes Yataco es presidente del INPE desde hace pocos meses | Composición: LR.
Paredes Yataco es presidente del INPE desde hace pocos meses | Composición: LR.

Un reciente reportaje del programa dominical 'Cuarto Poder' reveló que el actual presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Emilio Paredes Yataco, enfrenta una denuncia e investigación por el presunto delito de tráfico de influencias. En las grabaciones presentadas —atribuídas al actual jefe del INPE— se observa a Adela Huamancusi, esposa del expolicía Marcos Quispe Riveros, reclamando la devolución de 80.000 dólares que, según afirma, habría entregado a Paredes Yataco a cambio de gestionar la liberación de Quispe Riveros, acusado del delito de secuestro.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Fragmentos de los audios

Paredes Yataco: Aló, señora Adela. Habla el doctor Yataco. (…) Escúcheme, mañana le voy a depositar en su cuenta 500 dólares.
Adela: Escúcheme, ¿cómo me va a dar solo 500 dólares? Quiero un poco más, señor. Encima le he dado 20.000 dólares y, además, 11.500 soles.
P.Y.: Pero eso era por los honorarios, señora. Igual le voy a devolver.
A.: Usted me dijo 24.000 dólares, doctor. ¿Cómo ahora me habla de honorarios?
P.Y.: Ya, señora. Le estoy diciendo —no sé si me entiende— que se lo voy a devolver. No estoy diciendo que no. Me estoy comprometiendo, voy a pedir un préstamo. (…)
A.: Yo lo voy a esperar si me hace un documento donde conste que me debe, doctor. Hágame un documento por los 80.000 dólares que le he entregado.
P.Y.: A ver, voy a sacar la cuenta.
A.: Y yo, con gusto, lo voy a esperar.
P.Y.: El viernes le doy el documento. Ya le di la mano. ¿Doce del mediodía está bien? (…) Señora, escúcheme, yo le estoy diciendo la hora. (…) Le estoy depositando sus 500 dólares.
A.: Aunque sea 1.000, pero deposítelos, doctor, por favor.
P.Y.: Señora, deme tres días y le vuelvo a depositar otra cantidad. Quiero cumplir con usted.
A.: A ese número le voy a depositar.
P.Y.: Entre 12 y 1 de la tarde le voy a depositar, señora.
A.: Espero que cumpla su palabra, doctor, porque usted no cumple.
P.Y.: Por eso la estoy llamando, señora.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fernán Altuve: “El fujimorismo ha devenido en una derecha populista, en el sentido más simplón y ramplón”

lr.pe

Denuncia y proceso fiscal

Según el abogado de la denunciante, la Fiscalía ha citado a Paredes Yataco para que declare sobre estos audios, pero hasta el momento no se ha presentado. Huamancusi ha entregado 12 grabaciones a las autoridades fiscales. En una de ellas se escucha a Paredes Yataco ofrecer su reloj, valorizado en 800 dólares, como parte del pago de la deuda. En ese mismo audio, Huamancusi señala que han pasado siete meses sin recibir el dinero. La esposa del policía recluido sostiene que el jefe del INPE se aprovechó de ella ya que la liberación no se consumó.

El abogado de Huamancusi informó ante las cámaras de Cuarto Poder que se ha solicitado una pericia fonética forense. “Él puede negar que es su voz, pero a través de estas pericias sería irrefutable”, indicó. El equipo del programa acudió al domicilio y a las oficinas de Paredes Yataco para solicitar su versión, pero el funcionario no accedió a responder.

PUEDES VER: Aliada de José Jerí fue condenada por corrupción: Gina Gálvez, la asesora de Somos Perú con sentencia

lr.pe

Paredes Yataco llegó al INPE tras decreto del Gobierno de Dina Boluarte

La designación de Paredes Yataco se produjo luego de que Dina Boluarte promulgara un decreto que modificó los requisitos para ocupar la jefatura del INPE. Según señaló Cuarto Poder, el cambio permitió que el perfil técnico del actual titular se adecuara a las nuevas condiciones del cargo.

Actualmente, la continuidad de Paredes Yataco al frente del INPE depende del presidente de la República, José Jerí, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura.

Notas relacionadas
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Solo 30 penales, de 68 que hay en el país, tienen bloqueadores de celulares

Solo 30 penales, de 68 que hay en el país, tienen bloqueadores de celulares

LEER MÁS
La singular historia de una monja que creó una orquesta con 22 reclusos en Trujillo: lleva 20 años de labor social

La singular historia de una monja que creó una orquesta con 22 reclusos en Trujillo: lleva 20 años de labor social

LEER MÁS
¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

LEER MÁS
Aliada de José Jerí fue condenada por corrupción: Gina Gálvez, la asesora de Somos Perú con sentencia

Aliada de José Jerí fue condenada por corrupción: Gina Gálvez, la asesora de Somos Perú con sentencia

LEER MÁS
Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

LEER MÁS
Politólogo español alerta sobre el nuevo intento de Keiko Fujimori: “El retorno de una dinastía que nunca soltó el poder”

Politólogo español alerta sobre el nuevo intento de Keiko Fujimori: “El retorno de una dinastía que nunca soltó el poder”

LEER MÁS
Congreso anuncia investigación por uso de cámara del Estado en mitin de Keiko Fujimori

Congreso anuncia investigación por uso de cámara del Estado en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elecciones 2026: esta es la lista completa de todos los precandidatos de los partidos políticos a la presidencia

Elecciones 2026: esta es la lista completa de todos los precandidatos de los partidos políticos a la presidencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025