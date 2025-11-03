HOYSuscripcion LR Focus

Política

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

Iván Paredes Yataco, jefe del INPE, rechazó la autenticidad de un audio difundido por Cuarto Poder en el que se le atribuye un presunto pedido de coima para liberar a un exagente policial.

Jefe del INPE negó autoría de los audios y señaló estar dispuesto a pasar por peritaje. Foto: difusión
Jefe del INPE negó autoría de los audios y señaló estar dispuesto a pasar por peritaje. Foto: difusión

El jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, negó ser el autor de un audio difundido por el programa Cuarto Poder en el que presuntamente solicita una coima de US$80.000 a cambio de gestionar la liberación de un expolicía sentenciado. “No es mi voz”, aseguró el funcionario, quien descartó renunciar al cargo y adelantó que presentará una denuncia contra la comunicadora responsable de la difusión.

Escucha la noticia

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Paredes explicó que los hechos a los que hace referencia la grabación datarían del año 2018, cuando aún ejercía como abogado privado y no como funcionario público. Paredes Yataco señaló que nunca participó en negociaciones irregulares ni recibió dinero por favores judiciales. Además, enfatizó que no ha sido citado por el Ministerio Público, pero que está dispuesto a someterse a una pericia de voz si la Fiscalía lo solicita.

"Niego categóricamente que esa sea mi voz (...) Porque yo nunca he hablado de eso con la señora, jamás y lo niego rotundamente (…) Esto ha sido hace más de seis años, cuando era abogado privado, no como pretenden decir cuando soy funcionario público", declaró vía RPP.

El jefe del INPE sostuvo que, tras la difusión del audio, ha sido víctima de amenazas y teme por su seguridad. “Los presos ya saben dónde vivo”, advirtió. Asimismo, acusó al programa periodístico de vulnerar su derecho a la privacidad y anunció que iniciará acciones legales por presunta difamación y manipulación de información.

La investigación del caso está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que evaluará la autenticidad de la grabación y los presuntos vínculos entre el funcionario y el expolicía beneficiado. Desde el Congreso, algunos parlamentarios han solicitado al Ministerio de Justicia esclarecer el caso y adoptar medidas disciplinarias si se comprueba alguna falta grave.

