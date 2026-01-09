HOYSuscripcion LR Focus

Política

La Libertad: PNP detiene al alcalde de Chao por el presunto delito de colusión agravada

También se detuvo a otros 6 empresarios y subcontratistas. De acuerdo con la hipótesis fiscal, se habría direccionado la buena pro y la ejecución de la obra de la institución educativa 82210 “Karina Violeta Damián Alayo” a favor del Consorcio JANACA, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado superior a 5.5 millones de soles.

El alcalde del distrito de Chao (La Libertad), Juan Carlos Soles Carbajal, fue detenido de forma preliminar por la PNP y Fiscalía Anticorrupción, por el presunto delito de colusión agravada. También se detuvo a otros 6 empresarios y se realizaron 15 allanamientos, en el marco de la investigación de la supuesta organización criminal 'Los Perturbadores del Saber'.

Se trata del empresario Edwin Chávez Rodríguez y los subcontratistas Karla Valqui Chávez, Riquelme Mantilla García, Jhoed Blas Quispe, Carlos Cancino Cervan y Cosme Orbegoso Quispe.

En tanto, uno de los inmuebles allanados fue la Municipalidad Distrital de Chao, mientras que los demás están vinculados al grupo de investigados.

Presunta corrupción municipal en obra educativa

De acuerdo con la hipótesis fiscal, se habría direccionado la buena pro y la ejecución de la obra de la institución educativa 82210 “Karina Violeta Damián Alayo” a favor del Consorcio JANACA, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado de S/ 5 544 385,39.

Según la PNP, se habría orientado de "manera irregular la continuidad del saldo de obra de un proyecto de infraestructura educativa, pese a restricciones normativas y contractuales vigentes. Las diligencias evidencian coordinaciones no transparentes y la presunta entrega de beneficios económicos indebidos, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado".

Asimismo, indican que los "funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chao habrían favorecido indebidamente al Consorcio JANACA, adjudicatario de la obra, tolerando la subcontratación prohibida de los trabajos, omitiendo la aplicación de penalidades contractuales y permitiendo la continuidad de la ejecución pese a presuntos incumplimientos".

