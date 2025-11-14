HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar
Sociedad

Cusco: jefa policial implicada en presunto cobro de coimas dentro de Inspectoría de la PNP

La investigación inicial señalaba a un suboficial que intentó tragarse los billetes de un presunto soborno al ser descubierto; sin embargo, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco confirmó que la denuncia también alcanza a un oficial PNP.

Fiscal Manuel Mayorga precisó alcances de la investigación. Foto: Luis Álvarez - La República.
Fiscal Manuel Mayorga precisó alcances de la investigación. Foto: Luis Álvarez - La República.

Un operativo anticorrupción en la provincia cusqueña de La Convención destapó un presunto esquema de cobro ilegal dentro de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga, informó que el caso inició tras la denuncia de un suboficial que aseguró haber recibido una propuesta ilícita para evitar que se formalicen investigaciones en la que estaba involucrado.

Según Mayorga, la denuncia llegó a la Fiscalía Anticorrupción el 11 de noviembre y se preparaba un operativo para el día siguiente. Sin embargo, la diligencia tuvo que adelantarse cuando el denunciante alertó que el policía implicado había salido a buscarlo y se encontraba cerca de su vivienda.

PUEDES VER: Policía de Inspectoría se traga parte de una coima para huir de operativo en Cusco

El operativo

Fiscales del equipo anticorrupción interceptaron al investigado cuando se desplazaba en su vehículo. En el momento de la intervención, el agente, identificado como Jasand Barrios, habría intentado deshacerse de la evidencia tratando de tragarse los billetes que habría cobrado como coima. Luego intentó escapar corriendo, pero la acción fue registrada por los fiscales.

El caso se investiga por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Pero no se trataría de un hecho aislado. Mayorga confirmó que la denuncia también menciona a un oficial superior como posible implicada, comandante PNP Edith Espejo, jefa de Inspectoría de La Convención.

“El técnico Barrios y la oficial Espejo son mencionados en la denuncia y deberán ser investigados”, señaló Mayorga, agregando que la participación de ambos será esclarecida en la fase preliminar.

Oficial pidió licencia

En La Convención se habla de un presunto paradero desconocido de la coronel Espejo. Al respecto, el presidente de la Junta de Fiscales señaló que la oficial habría presentado un documento que acreditaría una licencia, pero la Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes.

Las investigaciones incluyen la revisión de videos, la incautación del vehículo involucrado y el análisis del teléfono celular del suboficial intervenido, todo con el objetivo de determinar responsabilidades.

Por ahora, la Fiscalía no ha informado de la captura del agente que huyó tras intentar ingerir los billetes.

