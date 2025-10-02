HOYSuscripcion LR Focus

Política

Silvana Carrión: "Renovación Popular ha capturado la Procuraduría (...) el nuevo ministro de Justicia firmó mi salida"

La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato recordó que el sucesor de Juan José Santiváñez proviene de EMAPE y fue quien suscribió la resolución que la apartó del cargo.

Silvana Carrión en 'Arde Troya' con Juliana Oxenford. Foto: composición LR
Silvana Carrión en 'Arde Troya' con Juliana Oxenford. Foto: composición LR

La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, estuvo en entrevista con Juliana Oxenford para 'Arde Troya' y cuestionó el nombramiento de Juan Manuel Cavero Solano como nuevo ministro de Justicia, y recordó que fue jefe de gabinete de Juan José Santiváñez e integró el Consejo Directivo que votó por su destitución y proviene de EMAPE, empresa vinculada a la Municipalidad de Lima.

"Acabamos de tomar conocimiento de que ha nombrado al nuevo ministro de Justicia, el señor Cavero es el jefe del gabinete del señor Santiváñez que lo trajo el 30 de agosto. La sesión que me destituye fue el 5 de setiembre. La primera acción que hizo el señor Santiváñez fue nombrar como jefe de gabinete al señor Cavero, lo puso como miembro del Consejo Directivo y con su voto me sacan a mi y ahora como premio lo nombran ministro. Él viene de EMAPE que pertenece a la Municipalidad de Lima", sostuvo.

Asimismo, Carrión defendió su gestión al frente de la Procuraduría ad hoc al señalar que su destitución responde a intereses políticos, pese a que durante su mandato se consiguieron las mayores reparaciones civiles y embargos en casos de corrupción que ascienden a los 2,800 millones de soles.

"Soy incómoda para sus intereses. Nosotros somos la Procuraduría más exitosa y no tengo temor de decirlo porque los datos objetivos y los números están ahí, hemos conseguido la mayor cantidad de reparaciones civiles en casos de corrupción (...) hemos logrado 2800 millones de embargos (...) me destituyen como una sanción a la eficiencia", manifestó.

Además, la exprocuradora también denunció hostigamiento por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien acusó de enviarle mensajes amenazantes y presionarla de manera insistente, incluso los fines de semana.

"El alcalde de la Municipalidad de Lima, el señor López Aliaga, creo que ha evidenciado que parte de su conducta y proceder es amenazar, hostigar a quienes considere incómodos o los que no les gusta. Yo también he denunciado sus mensajes amenazándome con sacar información a la prensa. Escribiéndome sábados, domingos hasta 4 veces al día", agregó.

Mensajes de RLA.

Mensajes de RLA.

Cabe recordar que Silvana Carrión fue destituida de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato el 5 de setiembre, tras la decisión del Consejo Directivo del sistema de procuradurías. La medida se dio luego de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, solicitara formalmente su salida, pese a que su agrupación política es investigada dentro del mismo proceso.

