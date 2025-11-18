Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad. Foto: difusión

Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad. Foto: difusión

El prófugo de la justicia y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, generó la indignación de usuarios en redes sociales tras ofrecer públicamente operar de manera gratuita al suboficial PNP Roger Quispe Aranda, quien quedó con graves secuelas cerebrales tras un accidente laboral, a cambio de que se revise su situación judicial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En el mensaje que fue difundido en sus redes sociales, Cerrón afirmó que "no hay daño cerebral irreversible. Lo opero gratuitamente si cambian mi condición judicial. El paciente puede recuperar todas sus facultades por su edad, la depresión cefálica izquierda es natural después de una craniectomía, solo necesita una plastia craneal y la plasticidad cerebral se adecuará".

TE RECOMENDAMOS BUTTERS: “UN ERROR FUE NO CULMINAR MI ETAPA UNIVERSITARIA” | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Es así que al intentar hacer una presión directa hacia el sistema de justicia no tuvo mayor reparo en usar la condición médica de un agente en estado crítico y dijo que él ha operado a cientos de pacientes en situaciones extremadamente desfavorables.

"Este es uno de los casos [parecido al del policía], con estallamiento de la bóveda craneal, que tuvo que ser operado cinco veces hace muchos años y ahora goza de una salud envidiable. La edad es el factor principal que define el éxito o fracaso en una cirugía de traumatismo craneoencefálico, pero el actuar debe ser inmediato y preciso", se lee en sus redes sociales.

Cerrón, actualmente con orden de prisión preventiva por el caso Aeródromo Wanka y con recursos judiciales rechazados en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, buscó vincular su situación procesal con una intervención médica que, según él, permitiría la recuperación de Quispe.

PUEDES VER: Vladimir Cerrón desde la clandestinidad confirma su candidatura a la presidencia

Suboficial Roger Quispe sufrió caída de 4 metros

El suboficial Roger Quispe Aranda, de apenas 25 años, sufrió una caída de aproximadamente cuatro metros mientras limpiaba una ventana en la comisaría de Pamplona II, en San Juan de Miraflores. La orden habría sido dada por la capitán Lisset Quispe, pese a que el reglamento policial prohíbe expresamente asignar a los suboficiales labores de limpieza o mantenimiento ajenas al servicio.

Quispe no contaba con ningún equipo de seguridad ni preparación para realizar ese tipo de tareas. La caída fue brutal, pues los testigos reportaron que, tras el impacto, el joven policía sangraba por la boca, la nariz y los oídos. Fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, en el que los médicos tuvieron que realizarle una craniectomía para salvarle la vida al retirar parte del hueso del cráneo debido a la inflamación cerebral.

Desde entonces, su estado ha sido crítico. Según denunció su familia, el suboficial no puede hablar, no reconoce a sus padres y el lado derecho de su cuerpo no responde. Su recuperación depende de intervenciones especializadas, incluida la colocación de una placa de titanio, así como terapias neurológicas intensivas.

La familia también acusó que, en un inicio, se les informó falsamente que el joven había sufrido un “accidente de tránsito”, versión que luego fue desmentida por los hechos y por la propia Defensoría del Policía. En paralelo, la capitán que habría dado la orden irregular enfrenta una denuncia por abuso de autoridad y lesiones graves, mientras la Fiscalía de San Juan de Miraflores abrió una investigación penal.