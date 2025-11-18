HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     
Política

Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad: "Lo opero si revisan mi situación judicial"

Cerrón, prófugo de la justicia y líder de Perú Libre, ofreció operar gratuitamente al suboficial PNP Roger Quispe Aranda, quien sufrió un trauma craneal, a cambio de que se revise su situación judicial.

Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad. Foto: difusión
Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad. Foto: difusión

El prófugo de la justicia y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, generó la indignación de usuarios en redes sociales tras ofrecer públicamente operar de manera gratuita al suboficial PNP Roger Quispe Aranda, quien quedó con graves secuelas cerebrales tras un accidente laboral, a cambio de que se revise su situación judicial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En el mensaje que fue difundido en sus redes sociales, Cerrón afirmó que "no hay daño cerebral irreversible. Lo opero gratuitamente si cambian mi condición judicial. El paciente puede recuperar todas sus facultades por su edad, la depresión cefálica izquierda es natural después de una craniectomía, solo necesita una plastia craneal y la plasticidad cerebral se adecuará".

TE RECOMENDAMOS

BUTTERS: “UN ERROR FUE NO CULMINAR MI ETAPA UNIVERSITARIA” | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: JNJ busca frenar regreso de Delia Espinoza a la Fiscalía: presenta demanda competencial contra el Poder Judicial ante el TC

lr.pe

Es así que al intentar hacer una presión directa hacia el sistema de justicia no tuvo mayor reparo en usar la condición médica de un agente en estado crítico y dijo que él ha operado a cientos de pacientes en situaciones extremadamente desfavorables.

"Este es uno de los casos [parecido al del policía], con estallamiento de la bóveda craneal, que tuvo que ser operado cinco veces hace muchos años y ahora goza de una salud envidiable. La edad es el factor principal que define el éxito o fracaso en una cirugía de traumatismo craneoencefálico, pero el actuar debe ser inmediato y preciso", se lee en sus redes sociales.

Cerrón, actualmente con orden de prisión preventiva por el caso Aeródromo Wanka y con recursos judiciales rechazados en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, buscó vincular su situación procesal con una intervención médica que, según él, permitiría la recuperación de Quispe.

PUEDES VER: Vladimir Cerrón desde la clandestinidad confirma su candidatura a la presidencia

lr.pe

Suboficial Roger Quispe sufrió caída de 4 metros

El suboficial Roger Quispe Aranda, de apenas 25 años, sufrió una caída de aproximadamente cuatro metros mientras limpiaba una ventana en la comisaría de Pamplona II, en San Juan de Miraflores. La orden habría sido dada por la capitán Lisset Quispe, pese a que el reglamento policial prohíbe expresamente asignar a los suboficiales labores de limpieza o mantenimiento ajenas al servicio.

Quispe no contaba con ningún equipo de seguridad ni preparación para realizar ese tipo de tareas. La caída fue brutal, pues los testigos reportaron que, tras el impacto, el joven policía sangraba por la boca, la nariz y los oídos. Fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, en el que los médicos tuvieron que realizarle una craniectomía para salvarle la vida al retirar parte del hueso del cráneo debido a la inflamación cerebral.

PUEDES VER: Madre de Vladimir Cerrón asegura que su hijo sigue en Perú y justifica su situación de prófugo: "Tiene derecho a preservar su libertad"

lr.pe

Desde entonces, su estado ha sido crítico. Según denunció su familia, el suboficial no puede hablar, no reconoce a sus padres y el lado derecho de su cuerpo no responde. Su recuperación depende de intervenciones especializadas, incluida la colocación de una placa de titanio, así como terapias neurológicas intensivas.

La familia también acusó que, en un inicio, se les informó falsamente que el joven había sufrido un “accidente de tránsito”, versión que luego fue desmentida por los hechos y por la propia Defensoría del Policía. En paralelo, la capitán que habría dado la orden irregular enfrenta una denuncia por abuso de autoridad y lesiones graves, mientras la Fiscalía de San Juan de Miraflores abrió una investigación penal.

Notas relacionadas
Vladimir Cerrón reaparece y reafirma rechazo a Dina Boluarte: "Usurpó el poder en complot con el Parlamento"

Vladimir Cerrón reaparece y reafirma rechazo a Dina Boluarte: "Usurpó el poder en complot con el Parlamento"

LEER MÁS
Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

LEER MÁS
Vladimir Cerrón desde la clandestinidad confirma su candidatura a la presidencia

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad confirma su candidatura a la presidencia

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JNJ presenta demanda competencial ante el TC para frenar reincorporación de Delia Espinoza en la Fiscalía

JNJ presenta demanda competencial ante el TC para frenar reincorporación de Delia Espinoza en la Fiscalía

LEER MÁS
Caso Lavamoto: Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

Caso Lavamoto: Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Delia Espinoza no asiste a citación de JNJ y presenta nuevo escrito ante el Poder Judicial para retomar sus funciones

Delia Espinoza no asiste a citación de JNJ y presenta nuevo escrito ante el Poder Judicial para retomar sus funciones

LEER MÁS
Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

LEER MÁS
Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

LEER MÁS
Columnista que enfrentó a Patricia Chirinos postulará al Congreso: "He aceptado la invitación de Libertad Popular"

Columnista que enfrentó a Patricia Chirinos postulará al Congreso: "He aceptado la invitación de Libertad Popular"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025