Política

Vladimir Cerrón reaparece y reafirma rechazo a Dina Boluarte: "Usurpó el poder en complot con el Parlamento"

Durante una entrevista, el prófugo líder de Perú Libre criticó a Dina Boluarte por haber asumido el cargo tras la caída de Pedro Castillo en diciembre del 2022. Por otro lado, Vladimir Cerrón aseguró que, en 2021, la plancha presidencial que integró Castillo y Boluarte fue improvisada.

El líder de Perú Libre se pronunció desde la clandestinidad en una entrevista. Foto: Composición/LR
El líder de Perú Libre se pronunció desde la clandestinidad en una entrevista. Foto: Composición/LR

El prófugo de la justicia y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reapareció desde la clandestinidad y se refirió a la expresidenta Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la caída de Pedro Castillo en diciembre del 2022. Durante una entrevista para RPP, Cerrón Rojas aseguró que la exjefa de Estado "usurpó el poder en complot con el Parlamento".

"Nosotros jamás la hemos reconocido como presidenta de la República, sino como alguien que usurpó el poder en complot con el Parlamento. Esa siempre ha sido nuestra posición", expresó.

lr.pe

En otro momento, el precandidato presidencial aseguró que, en las Elecciones 2021, se improvisó la plancha presidencial que integraron los expresidentes Pedro Castillo y Boluarte, tras ser excluido de los comicios electorales por un proceso judicial que impidió su postulación.

"El partido no se exculpa de su responsabilidad de haber conformado la plancha presidencial, donde, lamentablemente, mi persona fue excluida por una sentencia arbitraria, ilegal e inconstitucional que después fue declarada nula. (…) Eso trajo como consecuencia que se improvisara la plancha con el señor Castillo y la señora Dina Boluarte", expresó.

Por otro lado, el líder perulibrista intentó justificar a Castillo Terrones por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022, motivo por el cual está siendo procesado por el presunto delito de rebelión. "Independientemente, Castillo fue víctima de un golpe de Estado, donde le hicieron creer que él fue el golpista, le dijeron que sí tenía el apoyo y se mandó, prácticamente, a decir esa proclama".

lr.pe

Vladimir Cerrón asegura que será precandidato por Perú Libre pese a estar prófugo

En tanto, Cerrón confirmó que será precandidato a la presidencia por su partido junto con el congresista Flavio Cruz y su madre Bertha Rojas, a pesar de encontrarse prófugo de la justicia. Su fórmula presidencial fue anunciada bajo el lema de "fórmula para la revancha".

"Llamar a la revancha del pueblo es llamar no a una revancha física, sino a una de nuestras actitudes de nuestros pensamientos, porque consideramos que al pueblo se le ha arrebatado la victoria mediante un golpe de Estado", dijo.

Madre de Vladimir Cerrón asegura que su hijo sigue en Perú y justifica su situación de prófugo: "Tiene derecho a preservar su libertad"

Vladimir Cerrón anuncia su precandidatura a la presidencia con Perú Libre desde la clandestinidad

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

Revoredo: “Vamos tras las finanzas y los cabecillas de las bandas criminales”

Condenan a exjuez Hugo Velásquez a 9 años y 2 meses de cárcel por el caso Cuellos Blancos

La Corte Suprema se divide en investigación a la banquera Susana de la Puente por lavado de activos

