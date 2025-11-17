HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

Los médicos intervinieron quirúrgicamente una parte del cerebro del policía para salvarlo, pero quedó con secuelas irreversibles. La orden de limpieza es investigada, ya que contraviene el reglamento policial.

Suboficial de tercera padece daños severos tras accidente limpiando ventanas en una comisaría. Foto: Composición LR/América Noticias
Suboficial de tercera padece daños severos tras accidente limpiando ventanas en una comisaría. Foto: Composición LR/América Noticias

El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Roger Quispe Aranda, cayó cuatro metros desde una ventana de primer piso mientras acataba una orden de tareas de limpieza en la comisaría de Pamplona II, en el distrito de San Juan de Miraflores. El accidente le ha ocasionado un traumatismo craneoencefálico severo, lo cual impide que realice sus actividades cotidianas con normalidad, ya que la parte derecha de su cuerpo no responde.

Según cuentan los padres del policía, los médicos tuvieron que operar una parte del cerebro a fin de salvarle la vida; sin embargo, ha quedado con secuelas irreversibles por una orden que habría sido dada por la capitán Lisset Quispe, lo cual aún es materia de investigación. "Me dice 'Mayor'. Él piensa que va a ir a trabajar", sostuvo Reinaldo Quispe, padre del suboficial.

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Orden incumple con el reglamento policial

De acuerdo con la Resolución Directoral N.º 541-2016-DIRGEN/EMG PNP, "ningún suboficial de armas PNP deberá ser asignado a cumplir labores ajenas al servicio policial tales como (cocinero, conservador de ambiente, mozo, etc.)". Por ello, la tarea de limpieza de ventanas entra dentro de las actividades prohibidas por dicha norma, según precisa José Palacios, abogado de Roger Quispe.

Pese a ello, el suboficial Roger Quispe se encontraba en el tragaluz de la institución, cumpliendo con la tarea asignada cuando cayó al vacío. De acuerdo a los testimonios recogidos por Cuarto Poder, el efectivo fue asignado a limpiar zócalos, techos, pisos y ventanas, instantes previos al accidente que ha ocasionado que no pueda hablar ni reconocer a sus familiares.

"Está completamente prohibido porque no es la función de un funcionario público, ni de un suboficial (...) él cae después de haber estado limpiando las lunas de la comisaría. Hay mentiras y, a la luz, saldrá la verdad", afirmó Palacios. Asimismo, el dominical intentó comunicarse con la capitán Lisset Quispe para obtener su versión de los hechos. "El caso está siendo investigado y está bien porque así veremos cómo sucedieron los hechos", sostuvo antes de cortar la llamada.

Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

El reclamo de los familiares del policía

Los padres de Roger Quispe señalaron que, inicialmente, se les informó que el accidente fue causado por un choque vehicular. Asimismo, aseguraron que no recibieron un apoyo logístico ni asistencia oficial para cubrir los tratamientos médicos.

Hilda Aranda, madre del suboficial, solicitó la ayuda del Ministerio del Interior, ya que su hijo requiere de una placa de titanio. Asimismo, la familia ha presentado la denuncia, la cual está a cargo de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores.

