El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Roger Quispe Aranda, cayó cuatro metros desde una ventana de primer piso mientras acataba una orden de tareas de limpieza en la comisaría de Pamplona II, en el distrito de San Juan de Miraflores. El accidente le ha ocasionado un traumatismo craneoencefálico severo, lo cual impide que realice sus actividades cotidianas con normalidad, ya que la parte derecha de su cuerpo no responde.

Según cuentan los padres del policía, los médicos tuvieron que operar una parte del cerebro a fin de salvarle la vida; sin embargo, ha quedado con secuelas irreversibles por una orden que habría sido dada por la capitán Lisset Quispe, lo cual aún es materia de investigación. "Me dice 'Mayor'. Él piensa que va a ir a trabajar", sostuvo Reinaldo Quispe, padre del suboficial.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Orden incumple con el reglamento policial

De acuerdo con la Resolución Directoral N.º 541-2016-DIRGEN/EMG PNP, "ningún suboficial de armas PNP deberá ser asignado a cumplir labores ajenas al servicio policial tales como (cocinero, conservador de ambiente, mozo, etc.)". Por ello, la tarea de limpieza de ventanas entra dentro de las actividades prohibidas por dicha norma, según precisa José Palacios, abogado de Roger Quispe.

Pese a ello, el suboficial Roger Quispe se encontraba en el tragaluz de la institución, cumpliendo con la tarea asignada cuando cayó al vacío. De acuerdo a los testimonios recogidos por Cuarto Poder, el efectivo fue asignado a limpiar zócalos, techos, pisos y ventanas, instantes previos al accidente que ha ocasionado que no pueda hablar ni reconocer a sus familiares.

"Está completamente prohibido porque no es la función de un funcionario público, ni de un suboficial (...) él cae después de haber estado limpiando las lunas de la comisaría. Hay mentiras y, a la luz, saldrá la verdad", afirmó Palacios. Asimismo, el dominical intentó comunicarse con la capitán Lisset Quispe para obtener su versión de los hechos. "El caso está siendo investigado y está bien porque así veremos cómo sucedieron los hechos", sostuvo antes de cortar la llamada.

El reclamo de los familiares del policía

Los padres de Roger Quispe señalaron que, inicialmente, se les informó que el accidente fue causado por un choque vehicular. Asimismo, aseguraron que no recibieron un apoyo logístico ni asistencia oficial para cubrir los tratamientos médicos.

Hilda Aranda, madre del suboficial, solicitó la ayuda del Ministerio del Interior, ya que su hijo requiere de una placa de titanio. Asimismo, la familia ha presentado la denuncia, la cual está a cargo de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.